Die CDU ist den ersten Prognosen zufolge trotz Stimmeinbußen als stärkste Kraft aus der Landtagswahl in Sachsen hervorgegangen. Die Partei von Ministerpräsident Michael Kretschmer kann demnach ihre Spitzenposition behaupten. Die AfD löst die Linke als zweitstärkste Kraft ab. Die bislang mitregierende SPD fällt auf ein Rekordtief in Sachsen und erzielt das schlechteste Landtagswahlergebnis in ihrer Geschichte bundesweit. Dagegen legen die Grünen im Freistaat deutlich zu und haben Chancen auf eine erstmalige Regierungsbeteiligung. Die FDP muss um den Einzug in den Landtag bangen. Wer künftig Sachsen regiert, bleibt zunächst offen: Für eine Neuauflage der Koalition aus CDU und SPD reicht es nicht mehr.

So hat Sachsen gewählt

Für die sächsische CDU, die seit 1990 stets stärkste Partei war und den Ministerpräsidenten stellte, ist es das mit Abstand schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl. Im Vergleich zu 2014 haben CDU und Linke am Stärksten verloren. Für die sächsische Linke mit Spitzenkandidat Rico Gebhardt deutet sich das schlechteste Ergebnis seit 1990 an. Die AfD hat extrem hinzugewonnen.

Die bisherige Koalition aus CDU und SPD verliert knapp ihre Regierungsmehrheit. Koalitionen mit AfD und Linken hatte Kretschmer ausgeschlossen. Rechnerisch möglich wäre ein Bündnis von CDU, SPD und Grünen, wegen der Parteifarben auch Kenia-Koalition genannt. Die Grünen würden so erstmals in Sachsen in Regierungsverantwortung kommen. Einer Minderheitsregierung unter seiner Führung hatte Kretschmer eine Absage erteilt.

Die AfD erzielte den Prognosen zufolge ihr bestes Landtagswahlergebnis überhaupt. Unklar blieb zunächst, ob das Ergebnis Auswirkungen auf die der AfD auferlegte Beschränkung der AfD-Listenplätze hat. Der sächsische Verfassungsgerichtshof hatte wegen Formfehlern entschieden, dass die Partei nur mit 30 Listenkandidaten antreten darf. Ursprünglich umfasste die Landesliste 61 Plätze. Die AfD kann somit nur 30 Bewerber über die Landesliste in den Landtag entsenden. Alle bis auf einen von ihnen bewerben sich auch um ein Direktmandat.

