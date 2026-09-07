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Mögliche AfD-Regierung in Sachsen-AnhaltWie Innenpolitiker einen Datenabfluss verhindern wollen

Lesezeit: 4 Min.

Ein Mann bei einer AfD-Kundgebung in Magdeburg fordert deutsch-russische Freundschaft. Experten sind wegen der Nähe der Partei zu Moskau beunruhigt.
Ein Mann bei einer AfD-Kundgebung in Magdeburg fordert deutsch-russische Freundschaft. Experten sind wegen der Nähe der Partei zu Moskau beunruhigt.
Heiko Rebsch/dpa

Ein AfD-Innenminister hätte Zugriff auf Staatsgeheimnisse – und würde jenen Verfassungsschutz kontrollieren, der die Partei als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft hat. Das löst große Sorgen aus.

Von Markus Balser und Sebastian Erb, Berlin

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Jochen Hollmann ist am Montagmorgen ganz normal zur Arbeit gekommen, um 6.30 Uhr, er ist meistens früh im Büro. Es gibt viel zu tun. Seit 2012 ist er Chef des Landesverfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt, der dort eine Abteilung des Innenministeriums ist. Davor war er stellvertretender Leiter des Landeskriminalamtes und Chef des polizeilichen Staatsschutzes. Nach einer langen Karriere in Sicherheitsbehörden hat er noch ein gutes Jahr bis zur Rente, eigentlich.

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