Die Ausgangslage

Was die Wahl im kleinen Sachsen-Anhalt so bedeutsam macht, liegt auf der Hand: Nach der Auszählung der Stimmen könnte erstmals in der Geschichte der BRD eine rechtsextreme Partei in einem Bundesland an die Macht kommen.



Derzeit regiert in Magdeburg eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. Die Koalition wird aber allen Umfragen zufolge ihre Mehrheit verlieren. Mit Abstand stärkste Kraft dürfte die AfD werden.



In der letzten Umfrage vor der Wahl kam die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund auf 41 Prozent. Die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze lag in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF bei 23 Prozent. Auf Platz drei folgte die Linke mit 11,5 Prozent, die SPD kam auf 8,5 Prozent, die Grünen standen bei sechs Prozent. Unter der Fünf-Prozent-Hürde lagen das BSW mit vier und die FDP mit drei Prozent.





Mögliche und unmögliche Bündnisse



Sollte die AfD keine absolute Mehrheit erreichen, wäre sie auf Bündnispartner angewiesen, um an die Regierung zu kommen. Doch: Keine der anderen Parteien will mit ihr koalieren. Siegmund wiederum hat zuletzt selbst bekräftigt, dass er sich nur zur Wahl als Regierungschef stellt, wenn seine Partei die absolute Mehrheit holt und allein regieren kann.



Wenn die AfD dieses Ziel verpasst, könnte eine CDU-geführte Minderheitsregierung ins Spiel kommen. Diese könnte allerdings auf Stimmen der Linken angewiesen sein – ähnlich wie in Sachsen und Thüringen. Das Problem: Die CDU lehnt für sich in einem Parteitagsbeschluss eine Koalition und „ähnliche Formen der Zusammenarbeit“ mit den Linken ebenso ab wie mit der AfD. Dass die Partei an der „Brandmauer“ nach links konsequent festhalten sollte, hat allerdings ausgerechnet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder indirekt infrage gestellt. Wie er der Rheinischen Post sagte, brauche es für eine „gute und konstruktive Regierung“ möglicherweise die Tolerierung durch Parteien, „bei denen sich uns normalerweise alle Haare sträuben würden“.



Das Wunschszenario des CDU-Spitzenkandidaten Schulze – eine Mehrheit für die sogenannten Parteien der Mitte, also CDU, SPD und Grüne – erscheint angesichts der Umfragen jedenfalls sehr unwahrscheinlich.



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