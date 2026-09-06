Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zur Wahl in Sachsen-Anhalt finden Sie zudem auf unserer Themenseite.
Wichtige Updates
Wahlbeteiligung um 16 Uhr bei 65,3 Prozent
Die Wahllokale sind geöffnet
Die Ausgangslage
Demonstration in Magdeburg – „Der Willy-Brandt-Platz ist voller Demokraten“
Tausende Menschen zu Demonstrationen in Magdeburg und Halle erwartet
So hat Sachsen-Anhalt gewählt – erste Prognosen im Überblick
Die Wahllokale sind geschlossen, ARD und ZDF melden erste Prognosen.
Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF:
AfD: 44 %
CDU: 18,5 %
Linke: 9 %
SPD: 9 %
Grüne: 8,5 %
BSW: 4,8 %
FDP: 2,5 %
Andere: 3,7 %
Die Prognose von Infratest dimap für die ARD:
AfD: 44,5 %
CDU: 18,5 %
Linke: 9,5 %
SPD: 8,0 %
Grüne: 9,0 %
BSW: 5,0 %
FDP: 2,0 %
Andere: 3,5 %
AfD: 44 %
CDU: 18,5 %
Linke: 9 %
SPD: 9 %
Grüne: 8,5 %
BSW: 4,8 %
FDP: 2,5 %
Andere: 3,7 %
Die Prognose von Infratest dimap für die ARD:
AfD: 44,5 %
CDU: 18,5 %
Linke: 9,5 %
SPD: 8,0 %
Grüne: 9,0 %
BSW: 5,0 %
FDP: 2,0 %
Andere: 3,5 %
Wahlbeteiligung um 16 Uhr bei 65,3 Prozent
Bis zum späten Nachmittag haben schon mehr Menschen ihre Stimme abgegeben als vor fünf Jahren. Die Wahlbeteiligung lag bis 16 Uhr bei 65,3 Prozent, wie die Wahlleiterin Christa Dieckmann mitteilte. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2021 betrug die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt demnach 41 Prozent, insgesamt lag sie damals bei 60,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung wird vor Schließung der Wahllokale noch ohne Briefwahl festgestellt. Zur Wahl sind in diesem Jahr etwa 1,7 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen.
Bilder vom Wahltag in Sachsen-Anhalt sehen Sie hier:
Bilder vom Wahltag in Sachsen-Anhalt sehen Sie hier:
Großes Polizeiaufgebot in Magdeburg - Landtag eingezäunt
In der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt sind etliche Polizeibeamte im Einsatz. Vor dem Landtag in der Landeshauptstadt Magdeburg sind Gitter aufgestellt worden, auch hier ist die Polizei mit vielen Beamten vor Ort. Die Polizei gibt an, sie sei mit „allen verfügbaren Kräften“ im Land unterwegs. Es wurde auch Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert.
Zum einen ist die Polizei laut Innenministerium flächendeckend präsent, um die per Grundgesetz garantierte freie und unbeeinflusste Ausübung des Wahlrechts zu garantieren. Zudem waren für den Sonntag mehrere Demonstrationen angemeldet, vor allem in Magdeburg.
Zum einen ist die Polizei laut Innenministerium flächendeckend präsent, um die per Grundgesetz garantierte freie und unbeeinflusste Ausübung des Wahlrechts zu garantieren. Zudem waren für den Sonntag mehrere Demonstrationen angemeldet, vor allem in Magdeburg.
Polizei vor dem Landtag von Sachsen-Anahlt. Jens Schlueter/Getty Images
AfD-Wahlparty im Alten Theater Magdeburg
Im Alten Theater Magdeburg beginnen die Vorbereitungen für die AfD-Wahlparty. Der Medienandrang ist groß, viele internationale TV-Teams sind am Start, die Kontrollen sind streng. Es sammelt sich inzwischen die Parteiprominenz. Landeschef Martin Reichardt ist da und auch der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist vor Ort.
Iris Mayer
Anna Schimpp
Wie es nach der Wahl formal weitergeht
Der neue Landtag hat 30 Tage Zeit, um nach der Wahl zusammenzutreten – also bis zum 6. Oktober. Damit enden auch die Amtszeiten der bisherigen Minister und Regierungschefs. Dem sogenannten Alterspräsidenten, also jenem Abgeordneten, der am längsten im Landtag vertreten ist, kommt eine besondere Rolle zu: Er oder sie eröffnet die erste Sitzung und leitet sie, bis ein neuer Landtagspräsident gewählt ist. Dieser wird von der stärksten Fraktion vorgeschlagen. Die drei stärksten Fraktionen schlagen zudem üblicherweise jeweils einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin vor. Für einen Wahlsieg bedarf es einer einfachen Mehrheit.
Die Abstimmung über den politisch wohl wichtigsten Landespolitiker, den Ministerpräsidenten, verläuft geheim. Wer im ersten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder bekommt, ist gewählt. Sollte die Wahl beim ersten Versuch jedoch nicht sofort klappen, greifen Fristen: Innerhalb von sieben Tagen muss erneut gewählt werden. Sollte die Wahl erneut nicht zustande kommen, beschließt der Landtag innerhalb von weiteren vierzehn Tagen, ob die Wahlperiode vorzeitig beendet wird. Wird dies nicht mit der Mehrheit der Mitglieder des Landtags beschlossen, findet unverzüglich ein weiterer Wahlgang statt. Dann ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält.
Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten hat bereits abgestimmt
Das meldet Landeswahlleiterin Christa Dieckmann. Um 14 Uhr habe die Wahlbeteiligung bereits bei 54,4 Prozent, gelegen. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren lag sie zum gleichen Zeitpunkt bei 27,1 Prozent, 2016 bei 35,4 Prozent.
Die Datenbasis ist den Angaben zufolge eine stichprobenartige Rückmeldung aus repräsentativen Urnenwahlbezirken. Die 2130 Wahllokale haben seit acht Uhr geöffnet.
Die Datenbasis ist den Angaben zufolge eine stichprobenartige Rückmeldung aus repräsentativen Urnenwahlbezirken. Die 2130 Wahllokale haben seit acht Uhr geöffnet.
Welchen Einfluss hat der Bund?
Blockade beim Thema Migration, Alleingang in der Schulpolitik: Sollte die AfD in Sachsen-Anhalt durch die heutige Wahl wirklich an die Macht kommen und ihre Pläne umsetzen, stellt sich natürlich die Frage, welche Handlungsspielräume der Bundesregierung bleiben. Der justizpolitische Korrespondent der SZ, Wolfgang Janisch, hat sich damit umfassend auseinandergesetzt. Eine Leseempfehlung für den Fall der Fälle:
Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab
Dass es um etwas geht, zeigt sich in Sachsen-Anhalt auch an der Wahlbeteiligung: Nach Angaben der Landeswahlleiterin lag sie um 12 Uhr bereits bei 34,72 Prozent.
Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren betrug die Wahlbeteiligung zur Mittagszeit nur 22,4 Prozent. Noch bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet, dann wird ausgezählt.
Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren betrug die Wahlbeteiligung zur Mittagszeit nur 22,4 Prozent. Noch bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet, dann wird ausgezählt.
Ministerpräsident Sven Schulze hat gewählt
Auch der amtierende Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt hat jetzt seine Stimmzettel abgegeben. Hand in Hand mit seiner Frau Kati kam Sven Schulze ins Wahllokal in Magdeburg.
„Dann warten wir mal ab“, sagte Schulze danach. Die Zeit des Wahlkampfs bezeichnete er als anstrengend.
„Dann warten wir mal ab“, sagte Schulze danach. Die Zeit des Wahlkampfs bezeichnete er als anstrengend.
Sven Schulze mit seiner Frau Kati. Jens Schlueter/Getty Images
AfD-Spitzenkandidat Siegmund hat abgestimmt
18 Grad und Sonnenschein – das Wetter in Tangermünde liefert dem Spitzenkandidaten der AfD am Sonntagvormittag die geeignete Kulisse für den Auftritt mit seiner Simson und seiner Frau Julia. Gemeinsam fährt das Paar zur Stimmabgabe.
Schon im Wahlkampf war Ulrich Siegmund viel mit dem AfD-blauen Moped unterwegs gewesen. Nachfahren der jüdischen Gründerfamilie Simson versuchen, sich gegen eine Vereinnahmung der Marke durch die in Sachsen-Anhalt rechtsextreme Partei zu wehren.
Hauchzarter Optimismus bei der Landes-CDU
Roman Deininger berichtet aus Magdeburg:
Die Bühne ist bereitet für die CDU Sachsen-Anhalt im Maritim-Hotel in der Magdeburger Innenstadt. Im Otto-von-Guericke-Saal wird am Abend die „Wahlparty“ der Christdemokraten steigen – fraglich ist allerdings, ob die Veranstaltung die Bezeichnung „Party“ dann auch wirklich verdient. In den Umfragen liegt die zweitplatzierte CDU beinahe zwanzig Prozentpunkte hinter der erstplatzierten AfD.
Und selbst die größten Optimisten in der CDU rechnen nicht damit, dass die Partei ihren fulminanten Zielsprung des Landtagswahlkampfes 2021 wiederholen kann: Damals übertraf die CDU mit dem populären Ministerpräsidenten Reiner Haseloff an der Spitze am Ende deutlich die Prognosen der Demoskopen. Auch diesmal erwartet man in der CDU eine starke Mobilisierung der AfD-Gegner in letzter Minute – von dieser, heißt es, dürften jedoch auch Grüne und SPD profitieren.
Wer sich kurz vor der Wahl in der Landes-CDU umhört, nimmt dennoch hauchzarten Optimismus wahr. Den befürchteten Durchmarsch der AfD zur absoluten Mehrheit der Landtagsmandate werde es wohl nicht geben, glauben die CDU-Strategen. In den TV-Duellen habe CDU-Ministerpräsident Sven Schulze Punkte machen können, AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund habe eklatante inhaltliche Schwächen offenbart. Die traurige Umfrage-Lage, sagen sie in der CDU, habe auch etwas Gutes: Schon ein Ergebnis von 25 Prozent würde als relativer Erfolg wahrgenommen.
Die Bühne ist bereitet für die CDU Sachsen-Anhalt im Maritim-Hotel in der Magdeburger Innenstadt. Im Otto-von-Guericke-Saal wird am Abend die „Wahlparty“ der Christdemokraten steigen – fraglich ist allerdings, ob die Veranstaltung die Bezeichnung „Party“ dann auch wirklich verdient. In den Umfragen liegt die zweitplatzierte CDU beinahe zwanzig Prozentpunkte hinter der erstplatzierten AfD.
Und selbst die größten Optimisten in der CDU rechnen nicht damit, dass die Partei ihren fulminanten Zielsprung des Landtagswahlkampfes 2021 wiederholen kann: Damals übertraf die CDU mit dem populären Ministerpräsidenten Reiner Haseloff an der Spitze am Ende deutlich die Prognosen der Demoskopen. Auch diesmal erwartet man in der CDU eine starke Mobilisierung der AfD-Gegner in letzter Minute – von dieser, heißt es, dürften jedoch auch Grüne und SPD profitieren.
Wer sich kurz vor der Wahl in der Landes-CDU umhört, nimmt dennoch hauchzarten Optimismus wahr. Den befürchteten Durchmarsch der AfD zur absoluten Mehrheit der Landtagsmandate werde es wohl nicht geben, glauben die CDU-Strategen. In den TV-Duellen habe CDU-Ministerpräsident Sven Schulze Punkte machen können, AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund habe eklatante inhaltliche Schwächen offenbart. Die traurige Umfrage-Lage, sagen sie in der CDU, habe auch etwas Gutes: Schon ein Ergebnis von 25 Prozent würde als relativer Erfolg wahrgenommen.
"Sassonia-Anhalt alle urne"
"Here's What To Know About Sunday's Voting", so überschreibt die New York Times am Sonntagmorgen einen ihrer zwei Artikel zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Der zweite Text ist ein Porträt über Ulrich Siegmund, den "Ex-Salesman Bringing the Far Right to the Cusp of Power in Germany“. Dass eine Landtagswahl größeres internationales Interesse hervorruft, ist ungewöhnlich - aber die Umstände sind eben besonders.
Die französische Le Monde fragt in Anspielung auf einen umstrittenen Spiegel-Titel, was Siegmund zum „gefährlichsten Mann Deutschlands“ mache. Versprochen wird tieferes Verständnis der Sachlage „en trois minutes“.
Polens Gazeta Wyborcza schreibt, wie die Afd mit Kanzler „Friedricha Merza“ abrechnen will. Für die italienische La Repubblica berichtet eine Reporterin aus Magdeburg über „Sassonia-Anhalt alle urne“.
Die französische Le Monde fragt in Anspielung auf einen umstrittenen Spiegel-Titel, was Siegmund zum „gefährlichsten Mann Deutschlands“ mache. Versprochen wird tieferes Verständnis der Sachlage „en trois minutes“.
Polens Gazeta Wyborcza schreibt, wie die Afd mit Kanzler „Friedricha Merza“ abrechnen will. Für die italienische La Repubblica berichtet eine Reporterin aus Magdeburg über „Sassonia-Anhalt alle urne“.
Anna Schimpp
Diese Parteien stehen zur Wahl
Neben den größeren Parteien wie CDU, AfD, die Linke, SPD, FDP und die Grünen treten noch neun weitere an, darunter das BSW, die Freien Wähler, Volt und die Tierschutzpartei.
Das Rennen um den Posten des Ministerpräsidenten wird sich den Umfragen nach zwischen dem Amtsinhaber Sven Schulze von der CDU und Ulrich Siegmund von der AfD entscheiden. Den anderen Spitzenkandidaten werden nahezu keine Chancen zugerechnet, als Regierungschef- oder chefin gewählt zu werden.
Für die Linke ist dies Fraktionschefin Eva von Angern, für die SPD Wissenschaftsminister und Ex-Hochschulrektor Armin Willingmann. Die Grünen haben die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin Susan Sziborra-Seidlitz nach vorn gestellt. Die FDP setzt auf Landeschefin Lydia Hüskens, das BSW auf das Duo Thomas Schulze und Claudia Wittig.
Über die Folgen für die Wirtschaft eines AfD-Siegs und ob dies die Wähler beeindruckt, schreibt Oliver Klasen in seinem Kommentar:
Das Rennen um den Posten des Ministerpräsidenten wird sich den Umfragen nach zwischen dem Amtsinhaber Sven Schulze von der CDU und Ulrich Siegmund von der AfD entscheiden. Den anderen Spitzenkandidaten werden nahezu keine Chancen zugerechnet, als Regierungschef- oder chefin gewählt zu werden.
Für die Linke ist dies Fraktionschefin Eva von Angern, für die SPD Wissenschaftsminister und Ex-Hochschulrektor Armin Willingmann. Die Grünen haben die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin Susan Sziborra-Seidlitz nach vorn gestellt. Die FDP setzt auf Landeschefin Lydia Hüskens, das BSW auf das Duo Thomas Schulze und Claudia Wittig.
Über die Folgen für die Wirtschaft eines AfD-Siegs und ob dies die Wähler beeindruckt, schreibt Oliver Klasen in seinem Kommentar:
Chefin der Wirtschaftsweisen warnt vor AfD-Regierung
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer warnt vor den Folgen einer Regierungsübernahme in Sachsen-Anhalt durch die AfD. Schnitzer ist Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – kurz die „Wirtschaftsweisen“ – und Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
„Angesichts des Wahlprogramms ist zu erwarten, dass bei einer Regierungsübernahme der AfD das Bundesland als Standort für Fachkräfte und Unternehmen deutlich an Attraktivität verlieren würde“, sagte Schnitzer dem Kölner Stadt-Anzeiger. Mit anderen Worten: Dringend benötigte Fachkräfte würden abgeschreckt, wenn die in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestufte Partei an die Macht käme. Es drohten schwere wirtschaftliche Folgen. In dem Bundesland würden in den kommenden Jahren viele Arbeitskräfte in Rente gehen. Ohne Zuzug von außen, so Schnitzer, würden bald viele Fachkräfte fehlen. „Und ohne ausreichend Fachkräfte bleiben dringend benötigte Investitionen aus.“
Anna Schimpp
Die Wahllokale sind geöffnet
Jetzt gilt es: Zwischen 8 und 18 Uhr sind die Wahllokale in Sachsen-Anhalt für die knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigten geöffnet. Auch die Briefwahlunterlagen können noch bis 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingereicht werden, wie der MDR informiert.
Wahlberechtigt sind alle Deutschen ab 18 Jahren, die seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt haben. Mit der Erststimme wählen sie innerhalb ihres Wahlkreises einen Kandidaten oder eine Kandidatin, somit werden 41 Personen direkt in den Landtag gewählt. Daneben werden über die Zweitstimme im Regelfall 42 weitere Abgeordnete ermittelt. Berücksichtigt werden dabei aber nur jene Parteien, die über die Zweitstimme mindestens fünf Prozent erreichen.
Zutritt zu den Wahllokalen haben grundsätzlich alle Personen während des gesamten Wahltags: tagsüber während der Stimmabgabe sowie ab 18 Uhr, wenn öffentlich ausgezählt wird und der Wahlvorstand das Ergebnis feststellt. Das sind fünf bis neun Bürger, die die Gemeinde aus dem Wahlbezirk berufen hat.
Hinweis der Redaktion: In einer früheren Fassung dieses Eintrags hieß es, für eine Wahlberechtigung müsse man seit drei Jahren seinen Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt haben. Das trifft nicht zu. Richtig sind drei Monate. Wir haben das im Text korrigiert.
Wahlberechtigt sind alle Deutschen ab 18 Jahren, die seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt haben. Mit der Erststimme wählen sie innerhalb ihres Wahlkreises einen Kandidaten oder eine Kandidatin, somit werden 41 Personen direkt in den Landtag gewählt. Daneben werden über die Zweitstimme im Regelfall 42 weitere Abgeordnete ermittelt. Berücksichtigt werden dabei aber nur jene Parteien, die über die Zweitstimme mindestens fünf Prozent erreichen.
Zutritt zu den Wahllokalen haben grundsätzlich alle Personen während des gesamten Wahltags: tagsüber während der Stimmabgabe sowie ab 18 Uhr, wenn öffentlich ausgezählt wird und der Wahlvorstand das Ergebnis feststellt. Das sind fünf bis neun Bürger, die die Gemeinde aus dem Wahlbezirk berufen hat.
Hinweis der Redaktion: In einer früheren Fassung dieses Eintrags hieß es, für eine Wahlberechtigung müsse man seit drei Jahren seinen Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt haben. Das trifft nicht zu. Richtig sind drei Monate. Wir haben das im Text korrigiert.
Wenn Sie wissen möchten, welche Szenarien für den Wahlausgang denkbar sind, lesen Sie folgende Analyse: