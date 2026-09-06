Wie es nach der Wahl formal weitergeht

Der neue Landtag hat 30 Tage Zeit, um nach der Wahl zusammenzutreten – also bis zum 6. Oktober. Damit enden auch die Amtszeiten der bisherigen Minister und Regierungschefs. Dem sogenannten Alterspräsidenten, also jenem Abgeordneten, der am längsten im Landtag vertreten ist, kommt eine besondere Rolle zu: Er oder sie eröffnet die erste Sitzung und leitet sie, bis ein neuer Landtagspräsident gewählt ist. Dieser wird von der stärksten Fraktion vorgeschlagen. Die drei stärksten Fraktionen schlagen zudem üblicherweise jeweils einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin vor. Für einen Wahlsieg bedarf es einer einfachen Mehrheit.



Die Abstimmung über den politisch wohl wichtigsten Landespolitiker, den Ministerpräsidenten, verläuft geheim. Wer im ersten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder bekommt, ist gewählt. Sollte die Wahl beim ersten Versuch jedoch nicht sofort klappen, greifen Fristen: Innerhalb von sieben Tagen muss erneut gewählt werden. Sollte die Wahl erneut nicht zustande kommen, beschließt der Landtag innerhalb von weiteren vierzehn Tagen, ob die Wahlperiode vorzeitig beendet wird. Wird dies nicht mit der Mehrheit der Mitglieder des Landtags beschlossen, findet unverzüglich ein weiterer Wahlgang statt. Dann ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält.