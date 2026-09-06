Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zur Wahl in Sachsen-Anhalt finden Sie zudem auf unserer Themenseite.
Wichtige Updates
Zentralrat der Juden entsetzt über AfD-Wahlerfolg
Wahlbeteiligung steuert auf Rekord zu
Ministerpräsident Schulze bleibt nüchtern: „Das ist Demokratie“
ZDF-Prognose: AfD nur einen Sitz entfernt von absoluter Mehrheit
Weidel: „Ganz klarer Regierungsauftrag“
Wahlabend in Kürze: AfD verdoppelt ihr Ergebnis, die CDU halbiert ihres – bislang keine klare Regierungsmehrheit
Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar für sich entschieden. Die vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei hat ihr Ergebnis damit im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl mehr als verdoppelt und liegt laut Hochrechnungen bei gut 44 Prozent. Für eine absolute Mehrheit der Sitze reicht es – Stand 20 Uhr – allerdings nicht. Ob AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund allein regieren kann oder nicht, steht erst fest, wenn alle Stimmen ausgezählt sind.
Die bislang regierende CDU halbierte ihr Ergebnis von 2021. Sie kommt auf weniger als 20 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Der amtierende Ministerpräsident Sven Schulze hat seine Niederlage eingestanden und der AfD gratuliert, „das ist Demokratie“, sagte er auf der Wahlparty seiner Partei.
Die Linke kommt laut den aktuellen Hochrechnungen Prognosen auf etwa neun Prozent der Wählerstimmen, Grüne und SPD liegen bei etwa 8,5 Prozent. Das BSW kratzt an der Fünf-Prozent-Hürde und könnte den Einzug in den Landtag verpassen. Scheitert das BSW an der Fünf-Prozent-Hürde, wäre eine Mehrheit gegen die AfD aus CDU, Linke, SPD und Grüne möglich – für den Fall, dass die AfD wirklich die absolute Mehrheit verpasst.
Die bislang regierende CDU halbierte ihr Ergebnis von 2021. Sie kommt auf weniger als 20 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Der amtierende Ministerpräsident Sven Schulze hat seine Niederlage eingestanden und der AfD gratuliert, „das ist Demokratie“, sagte er auf der Wahlparty seiner Partei.
Die Linke kommt laut den aktuellen Hochrechnungen Prognosen auf etwa neun Prozent der Wählerstimmen, Grüne und SPD liegen bei etwa 8,5 Prozent. Das BSW kratzt an der Fünf-Prozent-Hürde und könnte den Einzug in den Landtag verpassen. Scheitert das BSW an der Fünf-Prozent-Hürde, wäre eine Mehrheit gegen die AfD aus CDU, Linke, SPD und Grüne möglich – für den Fall, dass die AfD wirklich die absolute Mehrheit verpasst.
So hat Sachsen-Anhalt gewählt – Hochrechnungen
Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF (19.53 Uhr):
AfD: 44,4 %
CDU: 18,3 %
Linke: 9,1 %
SPD: 8,6 %
Grüne: 8,4 %
BSW: 4,8 %
FDP: 2,4 %
Andere: 3,9 %
Die Wahlbeteiligung liegt nach Prognose der Forschungsgruppe Wahlen bei 80,0 Prozent. Bei der vergangenen Wahl 2021 lag sie bei 60,3 Prozent.
Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD (19.57 Uhr):
AfD: 44,4 %
CDU: 18,3 %
Linke: 9,1 %
SPD: 8,6 %
Grüne: 8,4 %
BSW: 4,8 %
FDP: 2,4 %
Andere: 3,9 %
Die Wahlbeteiligung liegt nach Prognose der Forschungsgruppe Wahlen bei 80,0 Prozent. Bei der vergangenen Wahl 2021 lag sie bei 60,3 Prozent.
Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD (19.57 Uhr):
AfD: 44,4 %
CDU: 18,2 %
Linke: 9,1 %
SPD: 8,7 %
Grüne: 8,5 %
FDP: 2,3 %
BSW: 5,0 %
Andere: 3,8 %
Die Wahlbeteiligung liegt nach Prognose von Infratest dimap bei 76,5 Prozent. Bei der vergangenen Wahl 2021 lag sie bei 60,3 Prozent.
CDU: 18,2 %
Linke: 9,1 %
SPD: 8,7 %
Grüne: 8,5 %
FDP: 2,3 %
BSW: 5,0 %
Andere: 3,8 %
Die Wahlbeteiligung liegt nach Prognose von Infratest dimap bei 76,5 Prozent. Bei der vergangenen Wahl 2021 lag sie bei 60,3 Prozent.
Lydia Hüskens kündigt Rücktritt von FDP-Landesvorsitz an
Nach dem verpassten Wiedereinzug der FDP in den Magdeburger Landtag hat Sachsen-Anhalts FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens ihren Rücktritt angekündigt. „Wir müssen jetzt morgen einfach schlicht darüber reden, wie wir es machen, ob wir es mit sofortiger Wirkung machen oder den Landesparteitag im April nehmen dafür, um da den Wechsel zu machen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.
Lydia Hüskens (FDP). Hendrik Schmidt/dpa
Zentralrat der Juden entsetzt über AfD-Wahlerfolg
Der Zentralrat der Juden äußert sich schockiert über den Erfolg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. „Der Ausgang der Wahl ist noch offen, aber fest steht bereits: Eine als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei ist in einem deutschen Bundesland nur knapp von der Alleinregierung entfernt“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der Welt zu den ersten Trends am Wahlabend. Es sei in den vergangenen Monaten klar ersichtlich gewesen, welche Ziele die AfD verfolge, sagte Schuster.
„Ich bin von diesem Wahlergebnis persönlich entsetzt. Wer sie heute gewählt hat – trotz oder wegen dieser Ziele – trägt die Verantwortung für dieses Ergebnis.Josef Schuster, Zentralratspräsident
“
Schuster fürchtet den Einfluss der AfD auf die Bildungspolitik. „Der Schaden, den die sogenannte Alternative für Deutschland jetzt anrichten würde, wenn sie in Verantwortung gelangt, ist immens.“ Bildung sei der wichtigste Grundstein für den Erhalt einer offenen Gesellschaft und den Kampf gegen Antisemitismus, sagte Schuster.
Auch Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, ist schockiert. „An Tagen wie diesen fällt es mir schwer, meine Heimat noch wiederzuerkennen“, erklärte Knobloch, die auch mal dem Zentralrat der Juden in München vorsaß. Das hohe Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt sei ein Zeichen, dass „die Statik der Demokratie in unserem Land nicht mehr funktioniert – und ich sage ganz offen: Das macht mir Angst.“
Auch Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, ist schockiert. „An Tagen wie diesen fällt es mir schwer, meine Heimat noch wiederzuerkennen“, erklärte Knobloch, die auch mal dem Zentralrat der Juden in München vorsaß. Das hohe Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt sei ein Zeichen, dass „die Statik der Demokratie in unserem Land nicht mehr funktioniert – und ich sage ganz offen: Das macht mir Angst.“
„Dass Rechtsextreme in Deutschland in dieser Art wieder Wahlen gewinnen, das hätte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können.“Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München
Charlotte Knobloch (li.), frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland sowie des Europäischen und des Jüdischen Weltkongresses, und Zentralratspräsident Josef Schuster (Archivbild). Peter Kneffel/AFP
Schwesig warnt vor Gefahr durch AfD-Wahlsieg
Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, zeigt sich nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt besorgt. „Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik haben Rechtsextremisten sehr deutlich eine Landtagswahl gewonnen“, sagte sie. Das sei gefährlich für das Land und die Bundesrepublik.
In Mecklenburg-Vorpommern wählen die Bürgerinnen und Bürger in zwei Wochen ebenfalls einen neuen Landtag. Auch dort könnte die AfD stärkste Kraft im Land werden, allerdings steht Schwesigs SPD in den Umfragen laut Infratest dimap mit 32 Prozent deutlich besser da als zuletzt Sven Schulzes CDU in Sachsen-Anhalt. Die AfD liegt in Mecklenburg-Vorpommern knapp davor: 35 Prozent.
In Mecklenburg-Vorpommern wählen die Bürgerinnen und Bürger in zwei Wochen ebenfalls einen neuen Landtag. Auch dort könnte die AfD stärkste Kraft im Land werden, allerdings steht Schwesigs SPD in den Umfragen laut Infratest dimap mit 32 Prozent deutlich besser da als zuletzt Sven Schulzes CDU in Sachsen-Anhalt. Die AfD liegt in Mecklenburg-Vorpommern knapp davor: 35 Prozent.
Manuela Schwesig (SPD) will in zwei Wochen Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern bleiben. (Archivbild). Danny Gohlke/dpa
Wahlbeteiligung steuert auf Rekord zu
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeichnet sich eine außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung ab. Nach der Prognose von Infratest dimap für die ARD gaben 76,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, das ZDF geht sogar von 80 Prozent aus. Bei der Landtagswahl 2021 waren es 60,3 Prozent.
Schon im Tagesverlauf hatte sich der starke Andrang abgezeichnet: Bis 12 Uhr hatten 34,7 Prozent der Wahlberechtigten in den Wahllokalen abgestimmt, bis 14 Uhr waren es 54,4 Prozent und bis 16 Uhr 65,3 Prozent. Die Stichprobe der Landeswahlleiterin berücksichtigt allerdings keine Briefwähler. Vor fünf Jahren lag die Beteiligung um 16 Uhr erst bei 41 Prozent.
Sollten sich die Prognosen bestätigen, wäre das die höchste Wahlbeteiligung bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Den bisherigen Höchstwert gab es 1998 mit 71,5 Prozent.
Schon im Tagesverlauf hatte sich der starke Andrang abgezeichnet: Bis 12 Uhr hatten 34,7 Prozent der Wahlberechtigten in den Wahllokalen abgestimmt, bis 14 Uhr waren es 54,4 Prozent und bis 16 Uhr 65,3 Prozent. Die Stichprobe der Landeswahlleiterin berücksichtigt allerdings keine Briefwähler. Vor fünf Jahren lag die Beteiligung um 16 Uhr erst bei 41 Prozent.
Sollten sich die Prognosen bestätigen, wäre das die höchste Wahlbeteiligung bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Den bisherigen Höchstwert gab es 1998 mit 71,5 Prozent.
Regierungspartei CDU bei jungen Wählern bei 5 Prozent
Die in Sachsen-Anhalt regierende CDU hat vor allem bei den jungen Wählern und den Erstwählern schlecht abgeschnitten. Bei den 18- bis 24-Jährigen erhielt die Partei von Ministerpräsident Sven Schulze laut ARD-Wähleranalyse nur fünf Prozent der Stimmen. Die AfD war auch in dieser Altersgruppe mit 42 Prozent die stärkste Partei. Auf Platz zwei lag die Partei die Linke mit 17 Prozent, auf Platz drei lagen die Grünen mit 13 Prozent.
Die Junge Union Sachsen-Anhalt fordert womöglich bald öffentlich Konsequenzen. Das Magazin Stern zitiert aus einem Beschlusspapier der Jugendorganisation, in dem der Rücktritt von Schulze gefordert wird. Die ganze Landesführung müsse neugewählt werden.
Die Junge Union Sachsen-Anhalt fordert womöglich bald öffentlich Konsequenzen. Das Magazin Stern zitiert aus einem Beschlusspapier der Jugendorganisation, in dem der Rücktritt von Schulze gefordert wird. Die ganze Landesführung müsse neugewählt werden.
BSW spricht sich für überparteilichen Regierungschef aus
Das BSW pocht im Falle einer Regierungsbeteiligung in Sachsen-Anhalt weiter auf einen überparteilichen Ministerpräsidenten.
„Ich möchte Herrn Siegmund nicht wählen.“Claudia Wittig, BSW-Spitzenkandidatin
Das sagt die BSW-Spitzenkandidatin Claudia Wittig in der ARD mit Blick auf den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund. Genauso wenig wolle sie den CDU-Spitzenkandidaten Sven Schulze wählen.
Es gebe aktuell eine stark gespaltene Gesellschaft, betonte Wittig. Die Position der BSW sehe sie darin, zwischen diesen Fronten zu vermitteln. „Da ist es nicht günstig, sich einer dieser beiden Gruppen zuzuordnen, sondern wenn wir unsere sachbezogene Politik mit wechselnden Mehrheiten machen möchten, wäre das Beste dafür ein Überparteilicher.“
Es gebe aktuell eine stark gespaltene Gesellschaft, betonte Wittig. Die Position der BSW sehe sie darin, zwischen diesen Fronten zu vermitteln. „Da ist es nicht günstig, sich einer dieser beiden Gruppen zuzuordnen, sondern wenn wir unsere sachbezogene Politik mit wechselnden Mehrheiten machen möchten, wäre das Beste dafür ein Überparteilicher.“
Claudia Wittig (li.), Spitzenkandidatin des BSW und AfD-Chefin Alice Weidel im ARD-Interview. Annegret Hilse/Reuters
Reichinnek: Mit AfD „darf es keine Regierung geben“
Die Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken, Heidi Reichinnek, hat im Interview mit der ARD vor einer Regierungskoalition mit der Wahlsiegerin AfD gewarnt. Sie als Linke würden alles dafür tun, dass die AfD nicht regiert.
Sie wolle sich und ihre Werte nicht aufgeben.„Mit einer rechtsextremen Partei darf es nie eine Regierung geben.“ Schuld für das gute Wahlergebnis der AfD sei unter anderem die schlechte Politik der Bundesregierung.
Sie wolle sich und ihre Werte nicht aufgeben.„Mit einer rechtsextremen Partei darf es nie eine Regierung geben.“ Schuld für das gute Wahlergebnis der AfD sei unter anderem die schlechte Politik der Bundesregierung.
„Die AfD wird gewählt, weil die Menschen frustriert und wütend sind.“Heidi Reichinnek, Co-Chefin der Linken-Bundestagsfraktion
Reichinnek im ARD-Interview. Jan Woitas/dpa
Kubicki: Bitterer Tag für FDP und für mich
Die FDP, die bisher auch der Landesregierung in Sachsen-Anhalt angehört, liegt in den Hochrechnungen von ARD und ZDF deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde. Für Wolfgang Kubicki ist es die erste Landtagswahl als FDP-Chef, er ist enttäuscht.
„Das ist ein bitterer Tag für die gesamte Partei und es ist interessanterweise auch ein bitterer Tag für mich. Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht, aber Wünsche erfüllen sich nicht regelmäßig.“Wolfgang Kubicki, FDP-Chef
Wolfgang Kubicki, FDP-Bundesvorsitzender. Fabian Sommer/dpa
Siegmund: „Beginn einer neuen Zeit“
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, der Sieger des Abends, erscheint in der Messe Magdeburg in der Masse. "Ein wahnsinnig toller Tag" sei das, "nicht nur für Sachsen-Anhalt, sondern für Deutschland", sagt er relativ gelassen.
Er sei zuversichtlich, dass es am Ende schon für eine Mehrheit im Landtag reichen könnte, in welcher Konstellation auch immer. Da müsse man den weiteren Abend abwarten. Nur zu inhaltlichen „Verrenkungen“ sei seine Partei mit Blick auf mögliche Koalitionsverhandlungen nicht bereit.
Noch ist unklar, ob die AfD die absolute Mehrheit geholt hat. Siegmund selbst spricht dennoch vom „Beginn einer neuen Zeit“.
Er sei zuversichtlich, dass es am Ende schon für eine Mehrheit im Landtag reichen könnte, in welcher Konstellation auch immer. Da müsse man den weiteren Abend abwarten. Nur zu inhaltlichen „Verrenkungen“ sei seine Partei mit Blick auf mögliche Koalitionsverhandlungen nicht bereit.
Noch ist unklar, ob die AfD die absolute Mehrheit geholt hat. Siegmund selbst spricht dennoch vom „Beginn einer neuen Zeit“.
Foto: Dominik Fürst
Klingbeil: Werden über Politik der Bundesregierung „nachdenken“
SPD-Co-Chef Lars Klingbeil sieht in der Politik der Bundesregierung einen Grund für das Wahlergebnis. Die Zahlen seien „auch ein Signal an Berlin“, sagte Klingbeil im ZDF. Viele Menschen seien unzufrieden mit dem Reformkurs. Das Ergebnis sei ein Grund, über die Politik der Bundesregierung nachzudenken. „Und seien Sie sich sicher, das werden wir auch tun.“
Klingbeils Co-Parteivorsitzende Bärbel Bas äußerte sich in der ARD. Sie verteidigte das Ergebnis und betonte, dass die Partei vor Ort gekämpft habe, nachdem man sie schon unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde gesehen habe. „Wir haben uns stabilisiert.“ Ihr Dank gelte den Wahlkämpfern, der Ziviligesellschaft. Innerhalb der Koalition werde man weiter für SPD-Projekte kämpfen.
Klingbeils Co-Parteivorsitzende Bärbel Bas äußerte sich in der ARD. Sie verteidigte das Ergebnis und betonte, dass die Partei vor Ort gekämpft habe, nachdem man sie schon unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde gesehen habe. „Wir haben uns stabilisiert.“ Ihr Dank gelte den Wahlkämpfern, der Ziviligesellschaft. Innerhalb der Koalition werde man weiter für SPD-Projekte kämpfen.
Bundesfinanzminister und SPD-Co-Vorsitzender Lars Klingbeil (Archivbild). IMAGO/Andreas Gora
AfD profitiert von der hohen Wahlbeteiligung
Die Wahlsiegerin AfD hat von der hohen Wahlbeteiligung in besonderem Maße profitiert: Laut einer Analyse der ARD wählten Menschen, die bei der vergangenen Wahl nicht zur Urne gingen, vor allem die AfD. Mehr als 150 000 Stimmen ehemaliger Nichtwähler konnte die Partei auf sich vereinen. Laut ARD-Analyse wanderten zudem knapp 83 000 Wähler von der Union zur AfD.
Ministerpräsident Schulze bleibt nüchtern: „Das ist Demokratie“
Auf den Fernsehern im Saal der CDU-Wahlparty läuft den ganzen Nachmittag ein Film: „Ein Ferienhaus auf Ibiza“ mit Peter Weck. Heile Welt. Irgendwann schaltet jemand um auf die Wahlberichterstattung im ZDF. Und um 18 Uhr zersplittert die heile Welt der CDU dann in tausend Stücke.
Als der schwarze Balken in der ersten Prognose bei 18,5 Prozent stehen bleibt, gibt es im Magdeburger Maritim-Hotel nicht mal den trotzigen Jubel, den Parteien bei schlechten Ergebnissen gern aufführen. Nur Schock. Schwere. Und Not. Verglichen mit der Landtagswahl 2021 hat sich die CDU praktisch halbiert.
Als der schwarze Balken in der ersten Prognose bei 18,5 Prozent stehen bleibt, gibt es im Magdeburger Maritim-Hotel nicht mal den trotzigen Jubel, den Parteien bei schlechten Ergebnissen gern aufführen. Nur Schock. Schwere. Und Not. Verglichen mit der Landtagswahl 2021 hat sich die CDU praktisch halbiert.
Es ist 18.15 Uhr, als Sven Schulze, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, den Otto-von-Guericke-Saal betritt. Schulze wahrt so viel Würde, wie man wahren kann als Spitzenkandidat, dessen Resultat die geringen Erwartungen wohl noch untertroffen hat – und der sein Amt womöglich bald abgeben muss an den Vertreter einer gesichert rechtsextremen Partei.
Schulze dankt den Wählern der CDU, er gratuliert dem Wahlsieger. Er formuliert das so nüchtern wie ein Nachrichtensprecher: „Die AfD ist jetzt stärkste Kraft im Landtag von Sachsen-Anhalt.“ Ein Epochenwechsel. Dann setzt er an zu dem, was man als seinen Kommentar zum Ergebnis verstehen könnte. Manche meinten, dieser Sonntag sei ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt, sagt Schulze. Das sehe er nicht so: „Das ist Demokratie.“ 80 Prozent Wahlbeteiligung, das sei beeindruckend. „Die Menschen haben ein Zeichen gesetzt.“
Und was nun? Sven Schulze sagt: „Es gilt jetzt, dass man damit um geht. Und dass man dieses Zeichen auch erkennt.“ Welche Konsequenzen er da ziehen will, für sich, für die CDU, vielleicht für die ganze politische Mitte – das verrät Schulze noch nicht. Unter tapferem Beifall der CDU-Anhänger verlässt er den Saal.
Schulze dankt den Wählern der CDU, er gratuliert dem Wahlsieger. Er formuliert das so nüchtern wie ein Nachrichtensprecher: „Die AfD ist jetzt stärkste Kraft im Landtag von Sachsen-Anhalt.“ Ein Epochenwechsel. Dann setzt er an zu dem, was man als seinen Kommentar zum Ergebnis verstehen könnte. Manche meinten, dieser Sonntag sei ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt, sagt Schulze. Das sehe er nicht so: „Das ist Demokratie.“ 80 Prozent Wahlbeteiligung, das sei beeindruckend. „Die Menschen haben ein Zeichen gesetzt.“
Und was nun? Sven Schulze sagt: „Es gilt jetzt, dass man damit um geht. Und dass man dieses Zeichen auch erkennt.“ Welche Konsequenzen er da ziehen will, für sich, für die CDU, vielleicht für die ganze politische Mitte – das verrät Schulze noch nicht. Unter tapferem Beifall der CDU-Anhänger verlässt er den Saal.
Noch-Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) winkt auf der "Wahlparty" seiner CDU. Getty Images
Banaszak: „Wird richtig harte Arbeit“
Der Bundesvorsitzende der Grünen, Felix Banaszak, spricht im ARD-Interview vom "aller Voraussicht nach bestem Ergebnis" seiner Partei in Sachsen-Anhalt. Noch vor wenigen Monaten sei seine Partei abgeschrieben gewesen, und dass die Grünen jetzt in Sachsen-Anhalt auf womöglich bis zu neun Prozent der Stimmen kommen, sei ein Vertrauensbeweis.
Angesichts des guten Abschneidens der AfD spricht Banaszak von „dramatischen Zuständen“. Die nächsten Monate würden für seine Partei „richtig harte Arbeit“.
Angesichts des guten Abschneidens der AfD spricht Banaszak von „dramatischen Zuständen“. Die nächsten Monate würden für seine Partei „richtig harte Arbeit“.
Freude ob des vielleicht besten Wahlergebnis der Grünen in Sachsen-Anhalt: Felix Banaszak auf der Wahlparty in Magdeburg. Michael Brandt/dpa