Ministerpräsident Schulze bleibt nüchtern: „Das ist Demokratie“

Auf den Fernsehern im Saal der CDU-Wahlparty läuft den ganzen Nachmittag ein Film: „Ein Ferienhaus auf Ibiza“ mit Peter Weck. Heile Welt. Irgendwann schaltet jemand um auf die Wahlberichterstattung im ZDF. Und um 18 Uhr zersplittert die heile Welt der CDU dann in tausend Stücke.



Als der schwarze Balken in der ersten Prognose bei 18,5 Prozent stehen bleibt, gibt es im Magdeburger Maritim-Hotel nicht mal den trotzigen Jubel, den Parteien bei schlechten Ergebnissen gern aufführen. Nur Schock. Schwere. Und Not. Verglichen mit der Landtagswahl 2021 hat sich die CDU praktisch halbiert.





Es ist 18.15 Uhr, als Sven Schulze, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, den Otto-von-Guericke-Saal betritt. Schulze wahrt so viel Würde, wie man wahren kann als Spitzenkandidat, dessen Resultat die geringen Erwartungen wohl noch untertroffen hat – und der sein Amt womöglich bald abgeben muss an den Vertreter einer gesichert rechtsextremen Partei.



Schulze dankt den Wählern der CDU, er gratuliert dem Wahlsieger. Er formuliert das so nüchtern wie ein Nachrichtensprecher: „Die AfD ist jetzt stärkste Kraft im Landtag von Sachsen-Anhalt.“ Ein Epochenwechsel. Dann setzt er an zu dem, was man als seinen Kommentar zum Ergebnis verstehen könnte. Manche meinten, dieser Sonntag sei ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt, sagt Schulze. Das sehe er nicht so: „Das ist Demokratie.“ 80 Prozent Wahlbeteiligung, das sei beeindruckend. „Die Menschen haben ein Zeichen gesetzt.“



Und was nun? Sven Schulze sagt: „Es gilt jetzt, dass man damit um geht. Und dass man dieses Zeichen auch erkennt.“ Welche Konsequenzen er da ziehen will, für sich, für die CDU, vielleicht für die ganze politische Mitte – das verrät Schulze noch nicht. Unter tapferem Beifall der CDU-Anhänger verlässt er den Saal.