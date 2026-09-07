Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zur Wahl in Sachsen-Anhalt finden Sie zudem auf unserer Themenseite.
Wichtige Updates
Vorläufige Ergebnisse: AfD verpasst absolute Mehrheit – BSW zieht in den Landtag ein
Siegmund auch in seinem Wahlkreis erfolgreich
Schulze auch im Kampf um Direktmandat geschlagen
Wahlabend in Kürze: AfD verdoppelt ihr Ergebnis, die CDU bricht ein – bislang keine klare Regierungsmehrheit
So nah war die AfD der Macht noch nie: die Wahlanalyse im Video
CDU gewinnt kein einziges Direktmandat
Die CDU hat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kein einziges Direktmandat gewonnen. In allen 41 Wahlkreisen mussten sich die Kandidaten der bisherigen Regierungspartei nach vorläufigen Zahlen der Landeswahlleitung geschlagen geben. In 38 Wahlkreisen setzten sich Kandidatinnen und Kandidaten der AfD durch, darunter auch Spitzenkandidat Ulrich Siegmund im Wahlkreis Genthin. Nur in den großen Städten Magdeburg und Halle gelang der AfD demnach kein Durchmarsch.
In einem Magdeburger Wahlkreis und zwei Wahlkreisen in Halle gewannen zwei Bewerber und eine Bewerberin der Linken das Direktmandat. Bei der Landtagswahl 2021 hatte die CDU sich noch in 40 der 41 Wahlkreise das Direktmandat gesichert, ein Direktmandat ging damals an die AfD.
Entscheidend für die Wahl des Direktkandidaten ist die Erststimme, aus dem Zweitstimmenergebnis ergibt sich die Sitzverteilung im Landtag.
In einem Magdeburger Wahlkreis und zwei Wahlkreisen in Halle gewannen zwei Bewerber und eine Bewerberin der Linken das Direktmandat. Bei der Landtagswahl 2021 hatte die CDU sich noch in 40 der 41 Wahlkreise das Direktmandat gesichert, ein Direktmandat ging damals an die AfD.
Entscheidend für die Wahl des Direktkandidaten ist die Erststimme, aus dem Zweitstimmenergebnis ergibt sich die Sitzverteilung im Landtag.
So hat Sachsen-Anhalt gewählt – vorläufiges Ergebnis
Nach Auszählung aller 2661 Wahlbezirke gab die Landeswahlleitung um 2.56 Uhr folgende vorläufige Ergebnisse der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bekannt:
AfD: 43,8 %
CDU: 17,2 %
Linke: 8,6 %
SPD: 9,3 %
Grüne: 8,9 %
BSW: 5,3 %
FDP: 2,6 %
Andere: 4,4 %
Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 77,8 Prozent. Bei der vergangenen Wahl 2021 lag sie bei 60,3 Prozent.
BSW-Spitzenkandidat: BSW würde sich im dritten Wahlgang enthalten
Der BSW-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Thomas Schulze, hat angekündigt, dass sich die neue Landtagsfraktion seiner Partei bei einem dritten Wahlgang bei der Wahl eines Ministerpräsidenten enthalten würde. „Wir werden uns an einer Brandmauer-Koalition nicht beteiligen“, kündigt Schulze im Deutschlandfunk an.
Im dritten Wahlgang reicht im Magdeburger Landtag eine einfache Mehrheit für die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten – dann könnte etwa die AfD ihren Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund durchbringen.
Man müsse aber warten, ob Siegmund sich überhaupt der Wahl zum Ministerpräsidenten stellen werde, sagte Schulze. Er erwarte, dass die AfD als Wahlsiegerin auf die anderen Parteien zugehe.
Zugleich bekräftigte Schulze, dass das BSW einen überparteilichen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen wolle. Man werde dafür „zeitnah“ eine Person aus Sachsen-Anhalt nennen, sagte er.
Im dritten Wahlgang reicht im Magdeburger Landtag eine einfache Mehrheit für die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten – dann könnte etwa die AfD ihren Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund durchbringen.
Man müsse aber warten, ob Siegmund sich überhaupt der Wahl zum Ministerpräsidenten stellen werde, sagte Schulze. Er erwarte, dass die AfD als Wahlsiegerin auf die anderen Parteien zugehe.
Zugleich bekräftigte Schulze, dass das BSW einen überparteilichen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen wolle. Man werde dafür „zeitnah“ eine Person aus Sachsen-Anhalt nennen, sagte er.
SPD-Vize Schweitzer sieht Gesprächsbedarf beim Reformkurs
Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Alexander Schweitzer hält es nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt für notwendig, den Reformkurs der Bundesregierung zu überdenken. „Es ist doch völlig klar, dass über diese Reform diskutiert werden muss“, sagte Schweitzer mit Blick auf die geplante Überarbeitung des Rentensystems. Die Vorschläge der Rentenkommission müssten noch einmal auf den Tisch.
Aus Sicht des SPD-Vizevorsitzenden hat die Bundesregierung „keinen geringen Anteil“ am Ausgang der Wahl in Sachsen-Anhalt. Auf die Frage, ob Lars Klingbeil und Bärbel Bas noch die richtigen SPD-Vorsitzenden seien, antwortete er: „Das sind sie.“
Aus Sicht des SPD-Vizevorsitzenden hat die Bundesregierung „keinen geringen Anteil“ am Ausgang der Wahl in Sachsen-Anhalt. Auf die Frage, ob Lars Klingbeil und Bärbel Bas noch die richtigen SPD-Vorsitzenden seien, antwortete er: „Das sind sie.“
Söder spricht nach AfD-Wahlsieg von „Epochenbruch“
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betrachtet den deutlichen Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt als historischen Einschnitt. „Zunächst mal muss man da schon durchschnaufen“, sagte er dem Radiosender Bayern 2. „Das ist eine echte Zäsur und ein Stück weit auch ein Epochenbruch.“
Er warnte die Schwesterpartei CDU allerdings davor, jetzt „auf Biegen und Brechen“ selbst mit „Kleinstmehrheiten“ regieren und den Ministerpräsidenten stellen zu wollen. „Ich glaube nicht, dass es ein erfolgversprechender Ansatz wäre“, sagte er dem Radiosender. „Das Wahlergebnis umzuinterpretieren, wäre eine schwierige Sache.“ Für die Bürger wäre es „schwierig, das zu verstehen“, meint er. „Der Auftrag liegt eindeutig bei der AfD“, sagte Söder. „Das ist jetzt Demokratie, deshalb gilt es, das zunächst einmal anzuerkennen.“
Die Landtagswahl sei „eine Denkzettelwahl“ gewesen, „die weniger mit Sachsen-Anhalt als mehr mit Berlin zu tun hat“. Spätestens jetzt müsse klar sein: „So kann es nicht weitergehen.“ Die Bundesregierung müsse „einen deutlichen Zacken zulegen“ bei Reformen – aber „sozial ausbalanciert“. Man müsse sich fragen, „wie man die Politik nicht nur besser verkauft, sondern an einigen Stellen auch ändert“. Wichtig sei „eine Renaissance von Wirtschaft und Industrie“, diese gelte es „sozial gerecht zu organisieren“.
Er warnte die Schwesterpartei CDU allerdings davor, jetzt „auf Biegen und Brechen“ selbst mit „Kleinstmehrheiten“ regieren und den Ministerpräsidenten stellen zu wollen. „Ich glaube nicht, dass es ein erfolgversprechender Ansatz wäre“, sagte er dem Radiosender. „Das Wahlergebnis umzuinterpretieren, wäre eine schwierige Sache.“ Für die Bürger wäre es „schwierig, das zu verstehen“, meint er. „Der Auftrag liegt eindeutig bei der AfD“, sagte Söder. „Das ist jetzt Demokratie, deshalb gilt es, das zunächst einmal anzuerkennen.“
Die Landtagswahl sei „eine Denkzettelwahl“ gewesen, „die weniger mit Sachsen-Anhalt als mehr mit Berlin zu tun hat“. Spätestens jetzt müsse klar sein: „So kann es nicht weitergehen.“ Die Bundesregierung müsse „einen deutlichen Zacken zulegen“ bei Reformen – aber „sozial ausbalanciert“. Man müsse sich fragen, „wie man die Politik nicht nur besser verkauft, sondern an einigen Stellen auch ändert“. Wichtig sei „eine Renaissance von Wirtschaft und Industrie“, diese gelte es „sozial gerecht zu organisieren“.
Kretschmer: Dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält nach der Wahl in Sachsen-Anhalt ein selbstkritisches Innehalten in der Politik für dringend erforderlich. Er habe die Hoffnung, „dass wir nicht in einer oder zwei Wochen wieder zur Tagesordnung übergehen, sondern dass wir jetzt wirklich endlich anfangen zu schauen, was bewegt die Menschen, warum wählen sie so“, sagte der CDU-Politiker in Dresden. „Und es ärgert mich total über die vergangenen Jahre, dass das eben nicht passiert ist.“
Wagenknecht für „politischen Neubeginn“ in Magdeburg
Nach dem knappen Wahlerfolg des BSW fordert Parteigründerin Sahra Wagenknecht einen „politischen Neubeginn“ in Sachsen-Anhalt. „Jetzt gibt es hoffentlich Mehrheiten im Magdeburger Landtag für einen Kurswechsel in der Energiepolitik, ein Ende der Russland-Sanktionen, bessere Bildung und eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur. „Diese Mehrheiten will das BSW nutzen, um das Leben der Menschen zu verbessern.“
Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt knapp den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft. Somit hat die AfD als Wahlsiegerin allein keine absolute Mehrheit der Mandate. Wie genau ein Regierungsmodell in Magdeburg aussehen könnte, ist offen. Wagenknecht hatte eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen, nicht aber eine Zusammenarbeit.
„Der Wahlverlierer von der CDU muss abgelöst werden“, sagte die Parteigründerin.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt knapp den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft. Somit hat die AfD als Wahlsiegerin allein keine absolute Mehrheit der Mandate. Wie genau ein Regierungsmodell in Magdeburg aussehen könnte, ist offen. Wagenknecht hatte eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen, nicht aber eine Zusammenarbeit.
„Der Wahlverlierer von der CDU muss abgelöst werden“, sagte die Parteigründerin.
„Die Brandmauer-Politik ist gescheitert. Allein der Versuch, noch einmal eine Brandmauer-Koalition zu schmieden, wäre ein Affront gegenüber den Wählerinnen und Wählern.“Sahra Wagenknecht, BSW-Gründerin
Wagenknecht zeigte sich hochzufrieden mit dem Wahlergebnis, das die jüngsten Umfragen übertraf. „Das Comeback des BSW hat begonnen“, sagte Wagenknecht. „In Zeiten wachsender Kriegsgefahr ist es ein wichtiges Signal, dass die einzige konsequente Friedenspartei in den Landtag von Sachsen-Anhalt einziehen wird.“ Das sei eine große Ermutigung für die BSW-Wahlkämpfer in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.
Vorläufige Ergebnisse: AfD verpasst absolute Mehrheit – BSW zieht in den Landtag ein
Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung gewonnen (43,8 Prozent), die absolute Mehrheit aber verpasst. Die CDU mit Ministerpräsident Sven Schulze kommt mit herben Verlusten auf Platz zwei (17,2 Prozent), wie aus den auf der Webseite der Landeswahlleiterin veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen hervorgeht.
Angaben zu den Mandaten im Landtag gab es dort zunächst keine. Dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge könnte mit der AfD das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei in einem Bundesland an die Macht gelangen – bräuchte dafür aber Unterstützer. Ob es ihr gelingen kann, etwa einzelne Abgeordnete anderer Fraktionen für die Wahl Siegmunds zum Ministerpräsidenten zu gewinnen, ist unklar. Eine Koalition mit der AfD hatten die übrigen Parteien im Landtag vor der Wahl ausgeschlossen.
Den vorläufigen Ergebnissen zufolge büßt die Linke Stimmen ein und kommt auf 8,6 Prozent, die SPD bleibt mit 9,3 Prozent einstellig. Die Grünen fahren mit 8,9 Prozent ihr bestes Ergebnis bei Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt ein. Die FDP scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde und schafft es nur auf 2,6 Prozent – Landeschefin Sylvia Hüskens kündigte ihren Rücktritt an. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) musste nach der ersten Prognose zittern, zieht aber nun mit 5,3 Prozent der Stimmen erstmals in den Landtag in Magdeburg ein.
Angaben zu den Mandaten im Landtag gab es dort zunächst keine. Dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge könnte mit der AfD das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei in einem Bundesland an die Macht gelangen – bräuchte dafür aber Unterstützer. Ob es ihr gelingen kann, etwa einzelne Abgeordnete anderer Fraktionen für die Wahl Siegmunds zum Ministerpräsidenten zu gewinnen, ist unklar. Eine Koalition mit der AfD hatten die übrigen Parteien im Landtag vor der Wahl ausgeschlossen.
Den vorläufigen Ergebnissen zufolge büßt die Linke Stimmen ein und kommt auf 8,6 Prozent, die SPD bleibt mit 9,3 Prozent einstellig. Die Grünen fahren mit 8,9 Prozent ihr bestes Ergebnis bei Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt ein. Die FDP scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde und schafft es nur auf 2,6 Prozent – Landeschefin Sylvia Hüskens kündigte ihren Rücktritt an. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) musste nach der ersten Prognose zittern, zieht aber nun mit 5,3 Prozent der Stimmen erstmals in den Landtag in Magdeburg ein.
„Gut gemacht!“: Musk gratuliert AfD zu Wahltriumph
Der seit Längerem mit der AfD sympathisierende Tech-Unternehmer Elon Musk hat der rechten Partei zu ihrem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt gratuliert – und im Gegenzug direkt ein Kooperationsangebot bekommen. „Gut gemacht!“, schrieb Musk auf seiner Online-Plattform X als Kommentar zu einem Beitrag der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel, in dem sie Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zum Triumph in Sachsen-Anhalt beglückwünscht hatte.
Siegmund antwortete dem reichsten Mann der Welt sogleich und dankte ihm für seine „Unterstützung“. Auf Englisch schrieb der AfD-Frontmann: „Wenn wir hier Verantwortung übernehmen, würde ich die Gelegenheit zu einer starken und konstruktiven Zusammenarbeit sehr begrüßen. Deutschland wäre dann wieder ein Standort, in den es sich zu investieren lohnt. Beste Grüße aus Sachsen-Anhalt!“
Auch der früher in Berlin stationierte US-Botschafter Richard Grenell, der wie Musk enge Verbindungen zu US-Präsident Donald Trump pflegt, gratulierte der AfD auf X. „Ein großer Sieg und ein neuer Tag in Deutschland“, schrieb Grenell, der als Diplomat hierzulande mehrfach mit polarisierenden Äußerungen aneckte.
Siegmund antwortete dem reichsten Mann der Welt sogleich und dankte ihm für seine „Unterstützung“. Auf Englisch schrieb der AfD-Frontmann: „Wenn wir hier Verantwortung übernehmen, würde ich die Gelegenheit zu einer starken und konstruktiven Zusammenarbeit sehr begrüßen. Deutschland wäre dann wieder ein Standort, in den es sich zu investieren lohnt. Beste Grüße aus Sachsen-Anhalt!“
Auch der früher in Berlin stationierte US-Botschafter Richard Grenell, der wie Musk enge Verbindungen zu US-Präsident Donald Trump pflegt, gratulierte der AfD auf X. „Ein großer Sieg und ein neuer Tag in Deutschland“, schrieb Grenell, der als Diplomat hierzulande mehrfach mit polarisierenden Äußerungen aneckte.
Siegmund auch in seinem Wahlkreis erfolgreich
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auch in seinem Wahlkreis einen klaren Sieg errungen. Der 35-Jährige gewann das Direktmandat im Wahlkreis Genthin mit großem Vorsprung vor CDU-Bewerber Thomas Staudt.
Siegmund erreichte 49,0 Prozent der Erststimmen, Staudt kam laut Landeswahlleitung auf 24,0 Prozent. Siegmund legte damit im Vergleich zu 2021 um 22,4 Prozentpunkte zu. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte Staudt das Direktmandat im Wahlkreis Genthin gewonnen.
Siegmund erreichte 49,0 Prozent der Erststimmen, Staudt kam laut Landeswahlleitung auf 24,0 Prozent. Siegmund legte damit im Vergleich zu 2021 um 22,4 Prozentpunkte zu. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte Staudt das Direktmandat im Wahlkreis Genthin gewonnen.
Schulze auch im Kampf um Direktmandat geschlagen
Sachsen-Anhalts CDU-Vorsitzender Sven Schulze ist bei der Landtagswahl mit seiner Partei nicht nur auf Landesebene gescheitert, sondern auch im eigenen Wahlkreis. Schulze, der erstmals bei einer Landtagswahl als Direktkandidat antrat, verlor im Wahlkreis Magdeburg III gegen den AfD-Kandidaten Christian Mertens.
Der Ministerpräsident erreichte nach Angaben der Landeswahlleitung 31,7 Prozent der Erststimmen, Mertens kam auf 35,2 Prozent.
Der Ministerpräsident erreichte nach Angaben der Landeswahlleitung 31,7 Prozent der Erststimmen, Mertens kam auf 35,2 Prozent.
Wahlabend in Kürze: AfD verdoppelt ihr Ergebnis, die CDU bricht ein – bislang keine klare Regierungsmehrheit
Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar für sich entschieden. Die vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei hat ihr Ergebnis im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl mehr als verdoppelt und liegt laut Hochrechnungen bei gut 44 Prozent. Für eine absolute Mehrheit der Sitze reicht es – Stand 23.30 Uhr – allerdings nicht.
Die bislang regierende CDU halbierte ihr Ergebnis von 2021. Sie kommt auf deutlich weniger als 20 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Der amtierende Ministerpräsident Sven Schulze hat seine Niederlage eingestanden und der AfD gratuliert, „das ist Demokratie“, sagte er auf der Wahlparty seiner Partei.
Die Linke kommt laut den aktuellen Hochrechnungen auf etwa 8,5 Prozent der Wählerstimmen, Grüne und SPD liegen bei jeweils knapp 9 Prozent. Das BSW schafft es den aktuellen Hochrechnungen zufolge über die Fünf-Prozent-Hürde. Es sieht so aus, als würde die Partei den Einzug in den Landtag schaffen. Damit würde sich die AfD deutlicher von einer absoluten Mehrheit entfernen.
Die bislang regierende CDU halbierte ihr Ergebnis von 2021. Sie kommt auf deutlich weniger als 20 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Der amtierende Ministerpräsident Sven Schulze hat seine Niederlage eingestanden und der AfD gratuliert, „das ist Demokratie“, sagte er auf der Wahlparty seiner Partei.
Die Linke kommt laut den aktuellen Hochrechnungen auf etwa 8,5 Prozent der Wählerstimmen, Grüne und SPD liegen bei jeweils knapp 9 Prozent. Das BSW schafft es den aktuellen Hochrechnungen zufolge über die Fünf-Prozent-Hürde. Es sieht so aus, als würde die Partei den Einzug in den Landtag schaffen. Damit würde sich die AfD deutlicher von einer absoluten Mehrheit entfernen.
So nah war die AfD der Macht noch nie: die Wahlanalyse im Video
SZ-Redakteurin Corinna Koch war am Wahlabend in Magdeburg. Was der Wahlsieg für das Bundesland und die Regierung von Kanzler Merz bedeutet, hat sie hier im Video zusammengefasst:
(Stand der Hochrechnungen: 21 Uhr) Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die AfD ein Rekordergebnis erzielt. Das zeigen die Hochrechnungen von 21 Uhr. Die vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei hat ihr Ergebnis damit im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl mehr als verdoppelt. Laut Hochrechnungen kommt die AfD auf rund 44 Prozent (Stand 21 Uhr). Für eine absolute Mehrheit der Sitze würde es damit allerdings nicht reichen. Ob AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund allein regieren kann oder nicht, steht erst fest, wenn alle Stimmen ausgezählt sind. Die bislang regierende CDU halbierte ihr Ergebnis von 2021. Sie kommt auf weniger als 20 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Die Linke kommt laut den aktuellen Hochrechnungen auf etwa neun Prozent der Wählerstimmen, Grüne und SPD liegen bei etwa 8,5 Prozent. Das BSW kratzt an der Fünf-Prozent-Hürde, nach aktuellen Hochrechnungen sieht es so aus, als würde die Partei den Einzug in den Landtag schaffen. Video: Corinna Koch, Franka Bals Schnitt: Max Fluder #landtagswahl #news #afd
https://www.tiktok.com/@sueddeutsche/video/7682516242984439072
Süddeutsche Zeitung, tiktok.com
Als die Reporter ihn umringen, flieht Schulze in einen Konferenzraum
Von der Wahlparty der CDU im Magdeburger Maritim-Hotel ist gegen 21 Uhr nicht mehr viel übrig. Ein paar Christdemokraten schauen im Foyer Fußball-Zusammenfassungen im MDR. Promi-Unterstützer Dieter Hallervorden ist schon gegangen, freilich nicht ohne vorher seine Wahlanalyse anzubieten: Bundeskanzler Friedrich Merz habe „viel Schuld daran, dass man der CDU bundesweit nichts mehr zutraut“, so der Kabarettist. Das sei eine „schlechte Begleitmusik“ für Sven Schulzes Wahlkampf in Sachsen-Anhalt gewesen.
Es gibt aber durchaus auch Leute in der Landes-CDU, die eine gewisse Verantwortung für den Absturz auf rund 17,5 Prozent – ein Fünftel weniger als bei der Landtagswahl 2021 – beim Spitzenkandidaten Schulze selbst sehen.
Es gibt aber durchaus auch Leute in der Landes-CDU, die eine gewisse Verantwortung für den Absturz auf rund 17,5 Prozent – ein Fünftel weniger als bei der Landtagswahl 2021 – beim Spitzenkandidaten Schulze selbst sehen.
Sven Schulze und seine Ehefrau Kati Schulze (re.) im Maritim-Hotel. Kay Nietfeld/dpa
An den Stehtischen im riesigen Foyer des Hotels sorgt ein Beschluss des Landesverbands der Jungen Union für Gesprächsstoff. Der Nachwuchs fordert Schulze zum Rücktritt vom Parteivorsitz auf. In einem ARD-Interview deutet Schulze die Bereitschaft dazu wenigstens an: Er spüre viel Unterstützung, sagt der Ministerpräsident, aber „am Ende nützt es ja nichts“.
Es ist kurz nach neun Uhr, als Sven Schulze auf die Wahlparty im Maritim zurückkehrt. Knapp drei Stunden vorher hatte er hier in einer Mischung aus Würde und Bitterkeit seine Niederlage eingestanden: „Das ist Demokratie.“
Der Beifall ebbt schnell ab, stattdessen stehen die Parteifreunde Schlange, um ihn zu umarmen, oft wortlos. Ein berührender Moment an einem für Sven Schulze brutalen Abend. Als ihn die Fotografen und Reporter umringen, flieht er mit einigen Vertrauten in einen Konferenzraum. Am Montag wollen die Gremien der CDU darüber beraten, wie es weitergeht.
Es ist kurz nach neun Uhr, als Sven Schulze auf die Wahlparty im Maritim zurückkehrt. Knapp drei Stunden vorher hatte er hier in einer Mischung aus Würde und Bitterkeit seine Niederlage eingestanden: „Das ist Demokratie.“
Der Beifall ebbt schnell ab, stattdessen stehen die Parteifreunde Schlange, um ihn zu umarmen, oft wortlos. Ein berührender Moment an einem für Sven Schulze brutalen Abend. Als ihn die Fotografen und Reporter umringen, flieht er mit einigen Vertrauten in einen Konferenzraum. Am Montag wollen die Gremien der CDU darüber beraten, wie es weitergeht.
Siegmund: Im Notfall Neuwahlen
Sollte es mit einer Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt nicht klappen, kommt aus Sicht von AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund auch eine Neuwahl infrage. Siegmund sieht im Wahlsieg einen klaren Regierungsauftrag für seine Partei, betonte im Laufe des Wahlabends aber gleich mehrmals, dass er nicht bereit sei, sich „zu verbiegen“.
„Im Notfall würde es halt Neuwahlen geben, dann haben wir halt 50 oder 55 Prozent.“Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat
CDU, SPD, Grüne und Linke schließen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Die BSW-Chefin Claudia Wittig sagte, sie wolle Siegmund nicht wählen, aber setze sich für einen überparteilichen Regierungschef ein.