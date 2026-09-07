Die Partei könnte Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten machen – auch wenn sie offiziell eine unabhängige Person im Amt bevorzugt. Doch die Gemeinsamkeiten mit der AfD sind offenkundig.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat es in Sachsen-Anhalt nicht nur überraschend in den Landtag geschafft, der Partei ist zudem die Rolle des potenziellen Königsmachers zugewachsen. Drohte sie bei einem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde auch bundesweit in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, sind jetzt alle Augen auf sie gerichtet. „Das Comeback des BSW hat begonnen“, sagte Parteigründerin Sahra Wagenknecht am Montag.