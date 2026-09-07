Zum Hauptinhalt springen

AfD-Sieg in Sachsen-AnhaltWird das BSW zum Königsmacher?

Lesezeit: 3 Min.

Auffällige Nähe: Claudia Wittig (li.), BSW-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, und die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel.
Auffällige Nähe: Claudia Wittig (li.), BSW-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, und die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel.
Jan Woitas/dpa

Die Partei könnte Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten machen – auch wenn sie offiziell eine unabhängige Person im Amt bevorzugt. Doch die Gemeinsamkeiten mit der AfD sind offenkundig.

Von Christian Zaschke, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat es in Sachsen-Anhalt nicht nur überraschend in den Landtag geschafft, der Partei ist zudem die Rolle des potenziellen Königsmachers zugewachsen. Drohte sie bei einem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde auch bundesweit in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, sind jetzt alle Augen auf sie gerichtet. „Das Comeback des BSW hat begonnen“, sagte Parteigründerin Sahra Wagenknecht am Montag.

Zur SZ-Startseite

Ulrich Siegmund
:Und jetzt regieren, aber wie?

Drei Mandate fehlen Ulrich Siegmund, um in Sachsen-Anhalt zum ersten AfD-Ministerpräsidenten zu werden. Am Wahlabend deutet er ein Gedankenspiel an, bei dem auch die CDU eine Rolle spielt.

SZ PlusVon Tim Frehler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite