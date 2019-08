2. August 2019, 11:15 Uhr Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Brandenburg Welche Partei Ihnen am nächsten steht

Am 1. September findet in Brandenburg die Landtagswahl statt. Informieren Sie sich mit dem Wahl-O-Mat über die Pläne der Parteien.

Am 1. September hat Brandenburg die Wahl. Es ist ein Termin, auf den ganz Deutschland schauen wird. Nicht nur, weil Landtagswahlen häufig auch ein wichtiger Stimmungstest für die Bundespolitik sind. Sondern auch, weil am gleichen Tag ebenfalls Wahlen in Sachsen stattfinden. Ende Oktober kommt dann noch mit Thüringen die dritte Wahl in einem ostdeutschen Bundesland hinzu.

Für alle drei Länder sagen die Umfrageinstitute ein spannendes Rennen voraus. In Brandenburg liegen SPD, CDU und AfD dicht beieinander, es zeichnet sich noch nicht ab, welche der drei stärkste Partei werden könnte. Auch Linke und Grüne liegen nur knapp hinter dem Spitzentrio.

Zur Wahl zugelassen sind aber noch viel mehr Landeslisten von Parteien, insgesamt sind es elf an der Zahl. Mit diesem Wahl-O-Mat können Sie deren Positionen miteinander abgleichen.