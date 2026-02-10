Erstmals sind auch Jugendliche ab 16 Jahren bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg wahlberechtigt. Voraussichtlich werden durch die Absenkung des Wahlalters rund 7,7 Millionen Menschen ein neues Parlament wählen dürfen. Mit dem Wahl-O-Mat für Baden-Württemberg können Bürgerinnen und Bürger herausfinden, welche Partei ihre Interessen am ehesten vertritt - zumindest laut deren Wahlprogramm.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat?

Das Frage-und-Antwort-Tool prüft 38 Thesen, bei denen Nutzerinnen und Nutzer mit „stimme zu“, „stimme nicht zu“, „neutral“ oder „These überspringen“ klicken können. Anhand dieser Angaben gleicht das Tool die eigenen Antworten mit denen der Parteien ab und errechnet den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien.

Nutzerinnen und Nutzer können jederzeit unterbrechen und zurückkehren sowie einzelne Antworten ändern. Wer mit seiner Maus über die schwarzen Verlaufspunkte fährt (Mouse-over), erhält eine Übersicht über die bisherige Positionierung.

Wenn man die letzte These beantwortet hat, kann man Themen gewichten. Welche Themen wichtiger sind, erhalten einen Kreis links neben der These. Abschließend wählen Nutzerinnen und Nutzer die Parteien aus, mit denen sie sich ihre Antworten verglichen haben wollen. Die Parteienauswahl lässt sich beliebig oft ändern, ohne dass man die 38 Wahl-O-Mat-Thesen erneut beantworten muss.

Wie die Berechnung des Ergebnisses funktioniert, erfahren Sie in der Erklärung des Rechenmodells des Wahl-O-Mat.

Welche Parteien sind für die Landtagswahl in Baden-Württemberg zugelassen?

Insgesamt treten 21 Parteien bei der Landtagswahl an. Nur die sechs großen Parteien treten in allen 70 Wahlkreisen mit Kandidatinnen und Kandidaten an. Neben den Wahlvorschlägen von Parteien treten fünf Einzelbewerber, davon drei Bewerber und zwei Bewerberinnen, zur Wahl an.

Die Grünen

CDU

SPD

FDP

AfD

Die Linke

Freie Wähler

Die PARTEI

dieBasis

ÖDP

Klimaliste Baden-Württemberg (KlimalisteBW),

Partei der Humanisten – Fakten, Freiheit, Fortschritt (PdH)

Partei für Verjüngungsforschung (Verjüngungsforschung)

Partei der Rentner (PDR)

Partei des Fortschritts (PdF)

Volt Deutschland (Volt)

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer (Die Gerechtigkeitspartei)

Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)

Tierschutzpartei

WerteUnion

