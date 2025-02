Von Michael Schnippert

Von diesem 6. Februar an können Wahlberechtigte in Deutschland wieder den Wahl-O-Mat nutzen. Die Entscheidungshilfe bietet die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) seit 2002 an. Mit dem Wahl-O-Mat können Bürgerinnen und Bürger herausfinden, welche Partei ihre Interessen am ehesten vertritt – zumindest laut deren Wahlprogramm.

Hier können Sie den Wahl-O-Mat bei der „Süddeutschen Zeitung“ nutzen:

Welche Partei Ihnen am nächsten steht : Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025 Am 23. Februar wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Noch unentschlossen? Der Wahl-O-Mat hilft Ihnen, die passende Partei zu finden.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat?

Das Frage-und-Antwort-Tool prüft 38 Thesen, die die Nutzerinnen und Nutzer mit „stimme zu“, „stimme nicht zu“, „neutral“ oder „These überspringen“ beantworten können. Anhand dessen gleicht das Tool die eigenen Antworten mit denen der Parteien ab und errechnet den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien.

Nutzerinnen und Nutzer können jederzeit unterbrechen und zurückkehren sowie einzelne Antworten ändern. Wer mit seiner Maus über die schwarzen Verlaufspunkte fährt (Mouse-over), erhält eine Übersicht über die bisherige Positionierung.

Am Ende der Thesen kann man Themen, die einem besonders wichtig sind, höher gewichten, indem man auf den Kreis links der These klickt. Im Anschluss wählt man die Parteien aus, an deren Ergebnis man interessiert ist. Alle zur Wahl zugelassenen Parteien haben die Thesen des Wahl-O-Mat beantwortet. Die Parteienauswahl lässt sich beliebig oft ändern, ohne dass man die 38 Wahl-O-Mat-Thesen erneut beantworten muss.

Wie die Berechnung des Ergebnisses funktioniert, erfahren Sie in der Erklärung des Rechenmodells des Wahl-O-Mat.

Wer erstellt die Thesen beim Wahl-O-Mat?

20 bis 25 Jungwählerinnen und -wähler im Alter zwischen 18 und 26 Jahren aus dem ganzen Bundesgebiet bilden die Redaktion. Wer wahlberechtigt ist, kann sich in einem Online-Formular um die Teilnahme bewerben.

Darüber hinaus beschäftigen sich mehrere Politikwissenschaftler, Statistiker, Pädagogen sowie weitere Experten zu den bestimmten Themengebieten mit den Thesen. Verantwortlich ist zudem die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).

Ein weiteres Tool: Wollen Sie wissen, wie Ihre eigenen Positionen mit denen der Parteien übereinstimmen? Machen Sie hier den wissenschaftlichen Test der Universitäten Potsdam, Greifswald, Mannheim und der TU Darmstadt unter party-check.org.