Wo man auch hinhört, in der FDP sagen sie fast alle das Gleiche: Die Koalition hat's verbockt, aber abgestraft wurde am Ende die FDP. So sieht das natürlich auch Parteichef Christian Lindner. Und die Regierung? Bekommt jetzt mindestens eine neue Statik.

Die FDP verliert in Niedersachsen die vierte Wahl in Folge. Statt mit Selbstkritik reagiert die Partei aber eher mit verschärfter Kratzbürstigkeit. Wie lange hält die Ampel das aus?

Von Constanze von Bullion, Boris Herrmann, Paul-Anton Krüger und Mike Szymanski, Berlin

Die FDP ist die Partei der Eigenverantwortung, das betont Christian Lindner mit beneidenswerter Ausdauer. Auch an diesem Montag hat er es wieder getan, dem Tag nach der Schmach von Niedersachsen. Dem FDP-Vorsitzenden fällt bei seinem Auftritt in der Berliner Parteizentrale die nicht ganz so beneidenswerte Aufgabe zu, die Abwahl der Liberalen aus dem Landtag von Hannover zu erklären. Und es wird sich herausstellen, dass im Angesicht dieser Pleite selbst das Eigenverantwortungskonzept Lindners an seine Grenzen stößt. Er sieht nämlich die Kollegen von der SPD und den Grünen durchaus in der Mitverantwortung.