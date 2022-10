Erfolg trotz der Krise in Berlin: Stephan Weil (SPD) wird weiterhin eine Koalitionsregierung in Niedersachsen anführen.

Von Robert Roßmann und Mike Szymanski, Berlin

Wie zufrieden eine Partei mit ihrem Wahlergebnis ist, kann man in Berlin sehr einfach erkennen: Je früher der Generalsekretär zu einer Stellungnahme vor den Kameras erscheint, desto glücklicher ist seine Partei. Am Sonntagabend war Kevin Kühnert der erste - und er hatte auch allen Grund dazu. Denn seine Sozialdemokraten haben nach zwei schweren Niederlagen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein einen Triumph erzielt. Sie haben in Niedersachsen zwar einige Prozentpunkte verloren, ihr Ministerpräsident Stephan Weil hat aber an Macht gewonnen. Er ist bei der Bildung einer neuen Regierung jetzt nicht mehr auf die CDU angewiesen. Der Union ist es nicht gelungen, vom schlechten Auftritt der Ampel in Berlin zu profitieren. Im Gegenteil: So mies wie an diesem Sonntag hat die CDU in Niedersachsen seit fast 70 Jahren nicht mehr abgeschnitten.

Kein Wunder also, dass Kühnert in seinem Statement der CDU gleich einen mitgab. Er gestand zwar ein, dass der Triumph in Niedersachsen nicht so sehr am Auftritt der Bundes-SPD lag, sondern ein Erfolg "aus eigener Stärke von Weil" sei. Aber dann nahm er sich - ohne sie beim Namen zu nennen - CDU-Chef Friedrich Merz und Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder - vor. "Heute hat ein bestimmter Politikansatz gewonnen", sagte Kühnert. Weil habe sich zwar selbstbewusst für sein Bundesland eingesetzt, aber dabei immer auch ganz Deutschland im Blick gehabt. Er hoffe, dass das jetzt "auch von anderen verstanden wird". Söder hatte sich beim Treffen der Ministerpräsidenten mit dem Kanzler aus Sicht der SPD destruktiv verhalten. Und Merz halten die Sozialdemokraten ebenfalls für jemand, der im Zweifel auf eigene Rechnung und nicht im Sinne des Ganzen agiert.

Kühnert gab der Union auch gleich noch die Schuld für den Anstieg der AfD. Die Ampelparteien hätten in Niedersachsen eine Mehrheit bekommen, sagte der SPD-Generalsekretär. "Andere" müssten sich jetzt aber fragen, ob sie mit ihrem ständigen Nörgeln am Kurs der Ampel "nicht die Falschen gestärkt haben".

Das war eine Einschätzung, die CDU-Generalsekretär Mario Czaja nicht so stehen lassen wollte. Er gratulierte Weil zwar zum Wahlsieg und gestand ein, dass der Abend "kein schönes Ergebnis" für die CDU gebracht habe. Aber für das gute AfD-Ergebnis wollte er nicht verantwortlich gemacht werden. Der "rechte Rand" habe vielmehr vom "Unmut über den Zickzack-Kurs der Bundesregierung" profitiert. Außerdem fand Czaja dann doch noch etwas Gutes am CDU-Ergebnis. Gegenüber dem Ergebnis bei der Bundestagswahl habe die CDU in Niedersachsen zugelegt. Es gebe also durchaus einen bundespolitischen Aufwind für seine Partei.

Zusammengefasst war die Position der Union an diesem Abend: Stephan Weil habe nicht wegen, sondern trotz Olaf Scholz gewonnen. Außerdem trage Friedrich Merz keine Schuld am schlechten Ergebnis. Viel gebracht hat der Einsatz des CDU-Chefs in dem Landtagswahlkampf aber auch nicht. Er hat allein in der vergangenen Woche 14 Auftritte in Niedersachsen absolviert, trotzdem hat die Partei fünf Prozentpunkte verloren. Und mit seiner Äußerung über den angeblichen "Sozialtourismus" von ukrainischen Flüchtlingen dürfte er auch keine Hilfe gewesen sein.

Bei der CDU sammeln immer weniger Mitglieder Regierungserfahrung

Für die CDU wird die Lage in den Ländern damit immer ungemütlicher. Anfang des Jahres ist sie bereits aus der saarländischen Regierung gefallen, dasselbe Schicksal wird sie jetzt in Niedersachsen erleiden. Sie wird dann nur noch in sieben Bundesländern regieren - die Grünen werden dafür künftig an zwölf Landesregierungen beteiligt. Bei der CDU sammeln immer weniger Mitglieder Regierungserfahrung - während bei den Grünen ein gewaltiger Pool an potenziellen künftigen Führungskräften entsteht. Daran ändern auch die Erfolge von Hendrik Wüst und Daniel Günther in Düsseldorf und Kiel nichts Grundlegendes. Bernd Althusmann, der Spitzenkandidat der Niedersachsen-CDU, wird der Union im Bund jedenfalls keine Hilfe mehr sein. Er kündigte noch am Wahlabend seinen Rückzug vom Landesvorsitz an. Wegen dieser Schwäche der CDU in den Ländern wird es für sie auch im Bund immer schwerer.

Das gilt auch für die FDP. Wie bei den letzten beiden Landtagswahlen hat sie auch in Niedersachsen Prozentpunkte eingebüßt. Dabei hatten die Liberalen in ihrer Not - um zum Ärger der CDU - sogar auf eine Zweitstimmen-Kampagne gesetzt. Konstantin Kuhle, der Generalsekretär der Niedersachsen-FDP, erklärte eine Woche vor der Wahl: "Bernd Althusmann wird nicht Ministerpräsident werden." Wer Druck auf die Grünen machen wolle, der müsse FDP wählen, "statt seine Stimme an die CDU zu verschenken". Die Liberalen warben ganz offen mit dem Slogan "Zweitstimme FDP". Dabei hatte Christian Lindner derartige Leihstimmenkampagnen schon mal als peinlich verurteilt. Bei der Bundestagswahl und der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen warben die Liberalen folgerichtig um alle Stimmen für die FDP. Dass sie jetzt doch wieder auf eine Zweitstimmenkampagne setzten, offenbarte ihre Panik, an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern.

Und jetzt? Die FDP will sich in der Berliner Ampel-Koalition noch stärker von SPD und Grünen abgrenzen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai warf seinen beiden Koalitionspartnern vor, sich auf Kosten seiner Partei zu profilieren. "Wir müssen verhindern, dass linke Projekte in dieser Koalition umgesetzt werden", sagte Djir-Sarai. Die Stimme der FDP in der Koalition müsse "noch deutlicher zu erkennen sein". Das Klima in der Bundesregierung wird in den kommenden Wochen ungemütlicher werden.

Der Unmut über die Ampel war bereits im niedersächsischen Wahlkampf bei vielen Veranstaltungen groß. Auch Stephan Weil hat gelitten unter der Politik, die in Berlin gemacht wurde: dass die Rentner beim Energiegeld zunächst übergangen wurden, dass es so lange dauerte, bis sich die Ampel auf eine Energiepreisbremse verständigen konnte. Wie sie aussehen wird? Immer noch unklar.

In Nordrhein-Westfalen hatten die SPD-Wahlkämpfer voll auf Scholz' Rolle als Kanzler gesetzt. Aber Scholz zog nicht richtig. In Niedersachsen stand jetzt sogar die Frage im Raum, ob Scholz und das Agieren seiner Ampel zum Ballast wird. Stephan Weil hat im Wahlkampf deshalb konsequent darauf geachtet, immer selbst im Fokus zu bleiben. Kritik an Entscheidungen aus Berlin formulierte er so geschickt, dass er damit keinen offenen Streit provozierte. Aber er machte trotzdem klar, was aus seiner Sicht schiefläuft. Er und sein Land auf der einen Seite, Scholz und der Bund auf der anderen. Eine feine Trennung gab es immer. Und am Ende war Stephan Weil damit erfolgreich.