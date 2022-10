Der Sieger in Hannover: Stephan Weil feiert am Sonntagabend schon kurz nach Schließung der Wahllokale seinen Erfolg.

Von Benedikt Peters

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen wird die SPD einer ersten Hochrechnung zufolge mit klarem Abstand stärkste Kraft. Die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil erhält der Forschungsgruppe Wahlen zufolge etwa 32,7 Prozent der Stimmen. Die CDU wird demnach zweitstärkste Kraft und soll bei 27,5 Prozent liegen. Die Grünen können ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2017 steigern, vorhergesagt werden 14,3 Prozent. Die AfD landet demnach bei 11,8 Prozent, die FDP muss mit fünf Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Die Linke scheitert mit 2,9 Prozent klar an der Fünf-Prozent-Hürde.

Bisher hatte Ministerpräsident Weil in einer großen Koalition mit der CDU regiert. Deren Spitzenkandidat Bernd Althusmann hatte im Landeskabinett zuletzt als Wirtschaftsminister fungiert. Beiden Parteien galt die große Koalition als Zweckbündnis, das sie wenn möglich nach der Wahl beenden wollten.

Weils Ziel ist es, ein neues rot-grünes Bündnis zu schmieden. Ob es dafür reicht, ist nach jetzigem Stand noch unklar. Der aktuellen Hochrechnung zufolge hätte ein rot-grünes Bündnis eine Mehrheit, wenn es die FDP nicht in den Landtag schafft. Ziehen die Liberalen ins Parlament ein, hätte Rot-Grün nach jetzigem Stand nur eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme - und sie könnte sie bis zum Vorliegen des vorläufigen amtlichen Endergebnisses auch noch verlieren.

Mit den Grünen hatte Ministerpräsident Weil schon von 2013 bis 2017 regiert, bevor die Koalition ihre Mehrheit verloren hatte, weil eine Grünen-Abgeordnete zur CDU übergelaufen war. Sollte es für Rot-Grün nicht reichen, wäre auch ein Ampelbündnis denkbar, wenn es die FDP in den Landtag schafft. Herausforderer Althusmann hatte demgegenüber auf zwei Bündnisoptionen spekuliert, eine große Koalition unter seiner Führung oder aber ein schwarz-grünes Bündnis. Den bisherigen Hochrechnungen zufolge sind diese beide Varianten nicht möglich.

Die Wahl in dem Flächenland mit etwa acht Millionen Einwohnern hat auch Auswirkungen auf die Bundespolitik. Im Wahlkampf dominierte das große bundespolitische Thema dieser Tage, die durch den Krieg in der Ukraine hervorgerufene Energiekrise und die Frage, welche Hilfen die Bundesregierung für Bürger und Firmen bereitstellt. Die Ampel-Koalition in Berlin hatte angesichts der Krise mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht, deren Gesamtvolumen beläuft sich auf 295 Milliarden Euro. Gleichzeitig waren der Regierung Fehler unterlaufen, etwa bei der gescheiterten Gasumlage. Die CDU hatte die Landtagswahl vor diesem Hintergrund auch zu einer Abstimmung über die Krisenpolitik der Bundesregierung erklärt.

Für die Kanzlerpartei SPD ist die Abstimmung in Niedersachsen auch deshalb von großem Interesse, weil sie bei den bisherigen Landtagswahlen in diesem Jahr schlecht abgeschnitten hat. Nur im Saarland wurde sie stärkste Partei und konnte die Ministerpräsidentin stellen. In Schleswig-Holstein und in der früheren sozialdemokratischen Hochburg Nordrhein-Westfalen setzte es hingegen deutliche Niederlagen. Der sich abzeichnende Sieg in Niedersachsen verschafft der Partei auch im Bund ein wenig Luft. In den Umfragen hatte sie deutschlandweit zuletzt bei etwa 18 Prozent gelegen und damit deutlich unter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl.

Entsprechend positiv fiel die erste Reaktion der Bundes-SPD aus. Generalsekretär Kevin Kühnert wertete den Sieg Weils als Zeichen der Stärke der Sozialdemokraten. "Wenn man nicht selber stark ist, holt man nicht so ein Ergebnis in Krisenzeiten", sagte Kühnert. Er lobte Weil für dessen Wahlkampf und Politikstil: Er sei ein Ministerpräsident, der selbstbewusst für sein Bundesland, aber auch verantwortungsvoll fürs große Ganze agiere. Die Ampel-Koalition rief Kühnert zur Einheit auf. Die Menschen wollten, dass die Parteien in Zeiten der Krise noch enger zusammenrückten. "Das muss die Zusammenarbeit der Ampel noch stärker prägen." Ob Kühnerts Wunsch in Erfüllung geht, ist allerdings fraglich. Die FDP könnte ihr schwaches Ergebnis auch dahingehend deuten, wieder mehr an Profil gewinnen zu müssen. Das würde eher unruhige Zeiten für die Bundesregierung bedeuten.

Die Stimmung in der Bundes-CDU dürfte sich angesichts der sich abzeichnenden Niederlage in Niedersachsen verschlechtern. Nach der Schlappe bei der Bundestagswahl hatte sich die Partei überraschend schnell wieder stabilisiert und Siege in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen eingefahren, in Umfragen im Bund ist sie stärkste Kraft. Parteichef Friedrich Merz steht dennoch bei einem Teil seiner Partei in der Kritik, etwa wegen seiner Aussagen zum angeblichen "Sozialtourismus" ukrainischer Flüchtlinge.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja äußerte sich nach der Wahl in Niedersachsen enttäuscht: "Es ist für uns kein schönes Ergebnis." Die CDU habe ihre Ziele nicht erreicht, der SPD sei es dagegen gelungen, sich vom Bundestrend "völlig abzugrenzen". Czaja warb dafür, die große Koalition fortzuführen. "Wir würden uns eine stabile Regierung für Niedersachsen wünschen", sagte er.

Am Nachmittag hatte sich in Niedersachsen eine Wahlbeteiligung etwa auf demselben Niveau wie bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2017 abgezeichnet. Damals lag gingen 63,1 Prozent zur Wahl. Die niedrigste Wahlbeteiligung war in Niedersachsen im Jahr 2008 mit 57,1 Prozent festgestellt worden.