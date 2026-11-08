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ParlamentswahlenIn Neuseeland hat die Unzufriedenheit gesiegt

Lesezeit: 3 Min.

Premier Christopher Luxon ist mit seiner National Party zwar stärkste Kraft geworden, wird aber für ein insgesamt schlechtes Abschneiden der Partei verantwortlich gemacht.
Premier Christopher Luxon ist mit seiner National Party zwar stärkste Kraft geworden, wird aber für ein insgesamt schlechtes Abschneiden der Partei verantwortlich gemacht.
Bruce MacKay/STUFF/AP/dpa

Beide großen Parteien verlieren bei der Abstimmung massiv, Kleinparteien triumphieren.  Nun beginnt das große Rechnen um die Macht.

Von David Pfeifer, Tokio

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Endlich mal langweilige Wahlen. Keiner der beiden weißen Männer mit dem Rufnamen Chris konnte sich am Samstag bei den Wahlen in Neuseeland eindeutig durchsetzen, es wird noch Wochen dauern, bis in Wellington eine Regierung gebildet werden kann. Christopher Luxon, der amtierende Premierminister, gratulierte derweil seinem Widersacher, Chris Hipkins, zu einem „sehr hart umkämpften Wahlkampf.“

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