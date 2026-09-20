Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zur Wahl in Sachsen-Anhalt finden Sie zudem auf unserer Themenseite.
Wichtige Updates
Die Wahllokale sind geöffnet
Plakate beschädigt, Helfer attackiert: rund 500 Straftaten im Berliner Wahlkampf
Linke in Berlin in Umfrage knapp vor CDU
Umfrage: SPD überholt in Mecklenburg-Vorpommern AfD, CDU rutscht weiter ab
Wahlkampf in Berlin: Kandidaten streiten über Wuchermiete und Enteignung
Barbara Klimke
Rostock: Stimmabgabe im Bus
Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hatten einige Wählerinnen und Wähler in einem Rostocker Stadtteil ein recht ungewöhnliches Wahlerlebnis. Weil der Zutritt zu einem Wahllokal in Rostock-Kassebohm am Morgen nicht möglich gewesen sei, veranlasste die Wahlbehörde, dass zunächst ein Bus der Rostocker Straßenbahn AG zum Wahllokal umfunktioniert wurde, berichtete ein Sprecher der Stadt.
Das Provisorium habe aber nur etwa eine halbe Stunde gedauert, so der Sprecher. Danach habe man den eigentlichen Wahlraum nutzen können, der sich in einem Schulgebäude eines privaten Schulträgers befinde. Insgesamt gibt es in der Stadt zur Landtagswahl 134 Wahllokale.
Das Provisorium habe aber nur etwa eine halbe Stunde gedauert, so der Sprecher. Danach habe man den eigentlichen Wahlraum nutzen können, der sich in einem Schulgebäude eines privaten Schulträgers befinde. Insgesamt gibt es in der Stadt zur Landtagswahl 134 Wahllokale.
Wahlbeteiligung in Berlin höher als 2023
Die Beteiligung bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus fällt bislang höher aus als bei der Wahl 2023. Um 12 Uhr mittags lag sie bei 27,9 Prozent, wie die Landeswahlleitung mitteilte. 2023 lag sie zum gleichen Zeitpunkt bei 23,4 Prozent. Berücksichtigt wurden dabei laut der Mitteilung die ausgestellten Wahlscheine. Bei etwa einem Drittel davon handelte es sich um Briefwahlunterlagen, sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler der Deutschen Presse-Agentur.
Die Abstimmung in den 2542 Berliner Wahllokalen verlaufe bisher ruhig, hieß es außerdem. Die höchste Wahlbeteiligung bis zur Mittagszeit wurde den Angaben zufolge aus dem Bezirk Treptow-Köpenick mit 30,5 Prozent gemeldet, die niedrigste aus dem Bezirk Mitte mit 24,8 Prozent.
Die Abstimmung in den 2542 Berliner Wahllokalen verlaufe bisher ruhig, hieß es außerdem. Die höchste Wahlbeteiligung bis zur Mittagszeit wurde den Angaben zufolge aus dem Bezirk Treptow-Köpenick mit 30,5 Prozent gemeldet, die niedrigste aus dem Bezirk Mitte mit 24,8 Prozent.
Barbara Klimke
Schwesig stimmt in Schwerin ab
Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig hat ihre Stimme für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern abgegeben. Zur Stimmabgabe erschien Schwesig gemeinsam mit ihrem Ehemann Stefan.
Manuela Schwesig (SPD) mit ihrem Mann Stefan nach der Stimmabgabe. Jens Büttner/dpa
Schwesig hatte einen unter anderem auf Social Media sehr engagierten Wahlkampf absolviert. Nachdem sie gegen den AfD-Kandidaten Leif-Erik Holm lang zurücklag, konnte sie in den vergangenen Wochen aufholen. In der letzten Umfrage vor der Wahl war die SPD auf 37 Prozent gekommen, sie lag einen Prozentpunkt vor der AfD. Schwesig kandidiert im selben Wahlkreis in Schwerin wie AfD-Ministerpräsidentenkandidat Holm für das Direktmandat.
Mehr zum Wahlkampf lesen Sie hier:
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Barbara Klimke
Berliner SPD-Kandidat gibt Stimme ab
Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach ist gemeinsam mit Ehefrau Kim zum Wählen gegangen. Er gab seine Stimme in der Werbellinsee-Grundschule in Tempelhof-Schöneberg ab. Der 47-jährige SPD-Landeschef, der von 2014 bis 2021 in Berlin Staatssekretär für Wissenschaft war, wurde unlängst mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover konfrontiert. Sie ermittelt – wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Nachnutzung eines Klinikgeländes bei Hannover – unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsnahme. Umfragen sagen ein knappes Rennen um das Rote Rathaus voraus.
AfD-Mann Holm an der Wahlurne
AfD-Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm hat in Schwerin seine Stimme für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern abgegeben. Der Politiker kam zusammen mit seiner Frau Wenke ins Wahllokal. In der letzten Umfrage vor der Wahl war die AfD auf 36 Prozent gekommen und wurde damit erstmals von der SPD um einen Prozentpunkt überholt. Holm kandidiert im selben Wahlkreis in Schwerin wie Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig für ein Direktmandat.
Leif-Erik Holm und seine Frau Wenke bei der Stimmabgabe in Schwerin. Ronny Hartmann/AFP
Berlin: Rund 1100 Polizisten am Wahltag unterwegs
Gut 2,7 Millionen Menschen sind in der Hauptstadt aufgerufen, ihre Stimme bei den Wahlen abzugeben. Damit das reibungslos klappt, sind nicht nur Wahlhelfer gefragt. Auch die Polizei ist im Einsatz und sichert die Wahl mit rund 1100 zusätzlichen Einsatzkräften ab. Die Polizistinnen und Polizisten sind stadtweit unterwegs, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wie die Behörde auf der Plattform X mitteilte.
Es gehe um den Schutz der insgesamt mehr als 2500 Wahllokale, des Abgeordnetenhauses und der Regierungsgebäude, wie ein Sprecher sagte. Polizisten achteten dabei auch darauf, dass es im Umfeld von Wahllokalen keine unzulässige Beeinflussung gebe. Nach dem Landeswahlgesetz sind beispielsweise in einem Radius von 30 Metern keine größeren Kundgebungen vor Wahllokalen zugelassen.
Zudem gelte es, Störaktionen zu verhindern, so die Polizei. Bislang lägen aber keine Hinweise dafür vor, dass die Wahl durch Aktionen behindert werden solle. Die Polizei stehe zudem in engem Austausch mit der Landeswahlleitung.
Es gehe um den Schutz der insgesamt mehr als 2500 Wahllokale, des Abgeordnetenhauses und der Regierungsgebäude, wie ein Sprecher sagte. Polizisten achteten dabei auch darauf, dass es im Umfeld von Wahllokalen keine unzulässige Beeinflussung gebe. Nach dem Landeswahlgesetz sind beispielsweise in einem Radius von 30 Metern keine größeren Kundgebungen vor Wahllokalen zugelassen.
Zudem gelte es, Störaktionen zu verhindern, so die Polizei. Bislang lägen aber keine Hinweise dafür vor, dass die Wahl durch Aktionen behindert werden solle. Die Polizei stehe zudem in engem Austausch mit der Landeswahlleitung.
Anna Schimpp
Die Wahllokale sind geöffnet
Die Wahllokale in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sind ab jetzt geöffnet. Bis 18 Uhr können die Menschen wählen gehen. Neu ist, dass bei diesen Wahlen bereits ab 16 Jahren gewählt werden darf.
In Mecklenburg-Vorpommern können mehr als 1,3 Millionen Menschen laut Landeswahlleitung darüber abstimmen, wer in den Landtag einziehen soll. Wählen dürfen alle, die einen deutschen Pass haben und seit mindestens 37 Tagen im Bundesland gemeldet sind. Mit der Erststimme wählen die Menschen die Direktkandidaten, die direkt ins Parlament einziehen sollen. Über die Zweitstimme wird eine Partei und deren Landesliste gewählt. Die Zweitstimme ist maßgeblich für die Verteilung der Sitze im Landtag. Um eine Zersplitterung des Parlaments zu verhindern, werden nur Parteien berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Es geht um mindestens 71 Abgeordnetensitze, durch Überhang- oder Ausgleichsmandate können es mehr werden. Das heißt: Gewinnt eine Partei mehr Direktmandate, als ihr nach dem Zweitstimmenanteil zustehen, entstehen Überhangmandate. Diese werden mit Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien ausgeglichen, um das Kräfteverhältnis zu wahren – was noch mehr Abgeordnete ins Parlament bringt.
Für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin sind nach Angaben des Hauptstadtportals rund 2,5 Millionen Menschen wahlberechtigt. Wählen dürfen grundsätzlich alle, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, die mindestens 16 Jahre alt sind und am Wahltag seit mindestens drei Monaten ununterbrochen in Berlin ihren Hauptwohnsitz haben, wie der RBB informiert. Bei der Abgeordnetenhauswahl haben die Wählerinnen und Wähler ebenfalls zwei Stimmen: Die Erststimme gilt einer Kandidatin oder einem Kandidaten im Wahlkreis (Berlin ist in 78 Wahlkreise eingeteilt), mit der Zweitstimme entscheidet man sich für eine Partei. Nur Parteien, die berlinweit mindestens fünf Prozent der abgegebenen Zweitstimmen erhalten oder in mindestens einem Wahlkreis ein Direktmandat gewonnen haben, bekommen entsprechend ihrem Anteil der Zweitstimmen Sitze im Abgeordnetenhaus. Regulär gibt es 130 Abgeordnete, aktuell sind es durch Überhang- und Ausgleichsmandate 159. Wie bei der Bundestagswahl gibt es diesmal nur einen Stimmzettel für Erst- und Zweitstimme. Außerdem ist nicht nur ein Kreuz auf dem Wahlzettel erlaubt – auch ein Strich, Pluszeichen, Häkchen oder wenn der Kreis ausgemalt wird, sind nach Angaben von Landeswahlleiter Stephan Bröchler gültig. Und: Am heutigen Sonntag werden auch die Bezirksparlamente in Berlin neu gewählt.
Meine Kollegen Meredith Haaf und Nico Richter haben die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die beiden Wahlen aufgeschrieben:
In Mecklenburg-Vorpommern können mehr als 1,3 Millionen Menschen laut Landeswahlleitung darüber abstimmen, wer in den Landtag einziehen soll. Wählen dürfen alle, die einen deutschen Pass haben und seit mindestens 37 Tagen im Bundesland gemeldet sind. Mit der Erststimme wählen die Menschen die Direktkandidaten, die direkt ins Parlament einziehen sollen. Über die Zweitstimme wird eine Partei und deren Landesliste gewählt. Die Zweitstimme ist maßgeblich für die Verteilung der Sitze im Landtag. Um eine Zersplitterung des Parlaments zu verhindern, werden nur Parteien berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Es geht um mindestens 71 Abgeordnetensitze, durch Überhang- oder Ausgleichsmandate können es mehr werden. Das heißt: Gewinnt eine Partei mehr Direktmandate, als ihr nach dem Zweitstimmenanteil zustehen, entstehen Überhangmandate. Diese werden mit Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien ausgeglichen, um das Kräfteverhältnis zu wahren – was noch mehr Abgeordnete ins Parlament bringt.
Für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin sind nach Angaben des Hauptstadtportals rund 2,5 Millionen Menschen wahlberechtigt. Wählen dürfen grundsätzlich alle, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, die mindestens 16 Jahre alt sind und am Wahltag seit mindestens drei Monaten ununterbrochen in Berlin ihren Hauptwohnsitz haben, wie der RBB informiert. Bei der Abgeordnetenhauswahl haben die Wählerinnen und Wähler ebenfalls zwei Stimmen: Die Erststimme gilt einer Kandidatin oder einem Kandidaten im Wahlkreis (Berlin ist in 78 Wahlkreise eingeteilt), mit der Zweitstimme entscheidet man sich für eine Partei. Nur Parteien, die berlinweit mindestens fünf Prozent der abgegebenen Zweitstimmen erhalten oder in mindestens einem Wahlkreis ein Direktmandat gewonnen haben, bekommen entsprechend ihrem Anteil der Zweitstimmen Sitze im Abgeordnetenhaus. Regulär gibt es 130 Abgeordnete, aktuell sind es durch Überhang- und Ausgleichsmandate 159. Wie bei der Bundestagswahl gibt es diesmal nur einen Stimmzettel für Erst- und Zweitstimme. Außerdem ist nicht nur ein Kreuz auf dem Wahlzettel erlaubt – auch ein Strich, Pluszeichen, Häkchen oder wenn der Kreis ausgemalt wird, sind nach Angaben von Landeswahlleiter Stephan Bröchler gültig. Und: Am heutigen Sonntag werden auch die Bezirksparlamente in Berlin neu gewählt.
Meine Kollegen Meredith Haaf und Nico Richter haben die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die beiden Wahlen aufgeschrieben:
Anna Schimpp
Diese Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl
In Mecklenburg-Vorpommern regiert seit 2021 die SPD mit den Linken. Im Landtag sind zudem AfD, CDU und Grüne als Fraktionen vertreten, dazu die FDP als Gruppe und vier Fraktionslose. Insgesamt sind es derzeit 79 Abgeordnete. Die genannten Parteien stellen sich erneut zur Wahl. Hinzu kommen 13 weitere Parteien, darunter das BSW, die Freien Wähler und Volt. Insgesamt stehen in den 36 Wahlkreisen 402 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl – mehr als zwei Drittel von ihnen sind Männer. Im Wahlkreis in der Schweriner Innenstadt tritt die amtierende Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig gegen den AfD-Ministerpräsidentenkandidaten Leif-Erik Holm an. AfD-Spitzenkandidat ist hingegen Enrico Schult. Die Spitzenbewerber der anderen größeren Parteien sind: Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke), Daniel Peters (CDU), Claudia Müller (Grüne), Jessica Mendle und Jakob Schirmer (FDP) sowie Peter Schabbel und Sabine Firnhaber (BSW).
In Berlin regiert seit 2023 eine Koalition aus CDU und SPD. Grüne, Linke und AfD bilden die Opposition. In der Hauptstadt treten insgesamt 17 Parteien an. Der Spitzenkandidat der CDU ist seit Mitte Juli Finanz- und Kultursenator Stefan Evers. Für die SPD geht Steffen Krach ins Rennen, an der Spitze von Bündnis 90/Die Grünen stehen Bettina Jarasch und Werner Graf, wobei Letzterer im Falle eines Wahlsiegs Regierender Bürgermeister werden soll. Die Linke wird erstmals von Elif Eralp angeführt. Bei der AfD ist Kristin Brinker erneut die Spitzenkandidatin. Das BSW hat mit Alexander King und Michael Lüders ebenfalls eine Doppelspitze.
In Berlin regiert seit 2023 eine Koalition aus CDU und SPD. Grüne, Linke und AfD bilden die Opposition. In der Hauptstadt treten insgesamt 17 Parteien an. Der Spitzenkandidat der CDU ist seit Mitte Juli Finanz- und Kultursenator Stefan Evers. Für die SPD geht Steffen Krach ins Rennen, an der Spitze von Bündnis 90/Die Grünen stehen Bettina Jarasch und Werner Graf, wobei Letzterer im Falle eines Wahlsiegs Regierender Bürgermeister werden soll. Die Linke wird erstmals von Elif Eralp angeführt. Bei der AfD ist Kristin Brinker erneut die Spitzenkandidatin. Das BSW hat mit Alexander King und Michael Lüders ebenfalls eine Doppelspitze.
Siegmund hofft, dass in Mecklenburg-Vorpommern „die CDU das erste Mal aus einem deutschen Landtag fliegt“
Am Rande der AfD-Abschluss-Veranstaltung in Schwerin wartet Ulrich Siegmund auf seinen Auftritt als Ehrengast. Man hoffe natürlich, auch in Mecklenburg-Vorpommern als stärkste Kraft aus dieser Wahl zu gehen, sagt der AfD-Wahlsieger aus Sachsen-Anhalt. Aber Ministerpräsidentin Manuela Schwesig habe natürlich einen starken Amtsbonus. „Wir hoffen jedoch, dass die CDU das erste Mal aus einem deutschen Landtag fliegt. Das wird dann auch in Berlin eine gewisse Dynamik in die Bundesregierung bringen.“
Plakate beschädigt, Helfer attackiert: rund 500 Straftaten im Berliner Wahlkampf
Die Berliner Polizei hat kurz vor Ende des Wahlkampfs Bilanz gezogen und rund 500 Straftaten registriert. Seit Anfang August wurden mehr als 380 Sachbeschädigungen erfasst. Hinzu kommen nach Polizeiangaben zwölf Körperverletzungen, sechs Bedrohungen und 22 Beleidigungen.
Besonders häufig werden Wahlplakate beschädigt oder entfernt. Insgesamt sind bislang rund 1000 Plakate betroffen, davon 652 der AfD. Auch bei tätlichen Angriffen ist die AfD laut der Polizei mit sechs Körperverletzungen am häufigsten betroffen.
Verglichen mit der Abgeordnetenhauswahl 2021 ist das eine deutliche Zunahme. Damals registrierte die Polizei insgesamt rund 120 Straftaten.
Besonders häufig werden Wahlplakate beschädigt oder entfernt. Insgesamt sind bislang rund 1000 Plakate betroffen, davon 652 der AfD. Auch bei tätlichen Angriffen ist die AfD laut der Polizei mit sechs Körperverletzungen am häufigsten betroffen.
Verglichen mit der Abgeordnetenhauswahl 2021 ist das eine deutliche Zunahme. Damals registrierte die Polizei insgesamt rund 120 Straftaten.
Wagenknecht vor Berlin-Wahl: Wollen nicht mitregieren
BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht zeigt sich zuversichtlich, dass ihre Partei es bei der Wahl am Sonntag ins Berliner Abgeordnetenhaus schafft, plant aber keine Regierungsbeteiligung. „Nein, wir wollen nicht mitregieren“, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Wahlkampfabschlusses auf dem Alexanderplatz. Nach den Umfragen liegt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei Werten um 4 Prozent und müsste noch zulegen, um den Sprung über die 5-Prozent-Hürde zu schaffen.
Das BSW sei zwar mit dem Abgeordneten Alex King im Abgeordnetenhaus vertreten und habe eine gewisse parlamentarische Erfahrung, erklärte Wagenknecht. Alle anderen BSW-Politiker seien aber neu. In so einem Fall sollte man nicht direkt in eine Regierung gehen, meinte Wagenknecht. Zumal es teils große Differenzen mit den anderen Parteien gebe.
Wagenknecht betonte aber, dass das BSW mit allen Parteien zusammenarbeiten würde. „Wir wollen, dass tatsächlich eine vernünftige Politik gemacht wird, wenn dort Mehrheiten sich ergeben“, so die Politikerin. „Wir sagen ganz klar, die Brandmauer ist gescheitert. Dieser Kindergarten, dass man mit der AfD nicht abstimmen darf, ist falsch.“
Die Polizei musste eingreifen, nachdem der Wahlkampfabschluss des BSW zwischenzeitlich von Protest begleitet worden war. Nach Angaben von Teilnehmern bezog sich der Protest auf die Situation in Sachsen-Anhalt. Das BSW war bei der Landtagswahl dort knapp ins Parlament eingezogen und könnte der AfD, die 43,8 Prozent holte, zur Mehrheit verhelfen.
Das BSW sei zwar mit dem Abgeordneten Alex King im Abgeordnetenhaus vertreten und habe eine gewisse parlamentarische Erfahrung, erklärte Wagenknecht. Alle anderen BSW-Politiker seien aber neu. In so einem Fall sollte man nicht direkt in eine Regierung gehen, meinte Wagenknecht. Zumal es teils große Differenzen mit den anderen Parteien gebe.
Wagenknecht betonte aber, dass das BSW mit allen Parteien zusammenarbeiten würde. „Wir wollen, dass tatsächlich eine vernünftige Politik gemacht wird, wenn dort Mehrheiten sich ergeben“, so die Politikerin. „Wir sagen ganz klar, die Brandmauer ist gescheitert. Dieser Kindergarten, dass man mit der AfD nicht abstimmen darf, ist falsch.“
Die Polizei musste eingreifen, nachdem der Wahlkampfabschluss des BSW zwischenzeitlich von Protest begleitet worden war. Nach Angaben von Teilnehmern bezog sich der Protest auf die Situation in Sachsen-Anhalt. Das BSW war bei der Landtagswahl dort knapp ins Parlament eingezogen und könnte der AfD, die 43,8 Prozent holte, zur Mehrheit verhelfen.
Carim Soliman
Special Olympics warnt vor AfD
Zwei Tage vor den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern warnt der Sportverband für Menschen mit geistiger Behinderung davor, für die AfD zu stimmen. In einer Stellungnahme von Special Olympics Deutschland (SOD) sagt Vizepräsident Andreas Silbersack, die AfD wolle „die Inklusion abschaffen. Das trifft uns mitten ins Mark!“
„Unsere Existenzberechtigung wird infrage gestellt und es droht der Entzug von finanziellen Mitteln in einem Bundesland“, wird Silbersack in Bezug auf den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt weiter zitiert. „Wir machen uns große Sorgen, weil wir in unserer Arbeit auf Unterstützung, verlässliche Rahmenbedingungen und ein gesellschaftliches Bekenntnis zur Inklusion angewiesen sind.“
Silbersack verwies zudem auf die vor 17 Jahren von Deutschland ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention. „Wir erwarten, dass diese Menschenrechte in jedem Bundesland umgesetzt werden!“ Wählerinnen und Wähler in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern entschieden am Sonntag auch darüber, „ob unsere Athletinnen und Athleten von Special Olympics Deutschland ihren erfolgreichen Weg fortsetzen können oder nicht“.
Vertreter der AfD haben sich in verschiedenen Kontexten kritisch bis abwertend über die Inklusion von Menschen mit Behinderung geäußert. Im Wahlprogramm der Partei für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt heißt es etwa: „Das Experiment ‚Inklusion‘, also der gemeinsame Unterricht von behinderten Kindern mit normal begabten Kindern und die Abschaffung der herkömmlichen Förderschulen, ist auf ganzer Linie gescheitert.“
„Unsere Existenzberechtigung wird infrage gestellt und es droht der Entzug von finanziellen Mitteln in einem Bundesland“, wird Silbersack in Bezug auf den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt weiter zitiert. „Wir machen uns große Sorgen, weil wir in unserer Arbeit auf Unterstützung, verlässliche Rahmenbedingungen und ein gesellschaftliches Bekenntnis zur Inklusion angewiesen sind.“
Silbersack verwies zudem auf die vor 17 Jahren von Deutschland ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention. „Wir erwarten, dass diese Menschenrechte in jedem Bundesland umgesetzt werden!“ Wählerinnen und Wähler in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern entschieden am Sonntag auch darüber, „ob unsere Athletinnen und Athleten von Special Olympics Deutschland ihren erfolgreichen Weg fortsetzen können oder nicht“.
Vertreter der AfD haben sich in verschiedenen Kontexten kritisch bis abwertend über die Inklusion von Menschen mit Behinderung geäußert. Im Wahlprogramm der Partei für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt heißt es etwa: „Das Experiment ‚Inklusion‘, also der gemeinsame Unterricht von behinderten Kindern mit normal begabten Kindern und die Abschaffung der herkömmlichen Förderschulen, ist auf ganzer Linie gescheitert.“
Linke in Berlin in Umfrage knapp vor CDU
Kurz vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag zeichnet sich laut einer neuen ZDF-Umfrage ein knappes Rennen zwischen der CDU und der Linken ab. Die Linke von Spitzenkandidatin Elif Eralp kommt in der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-„Politbarometer Extra“ auf 22 Prozent. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Stefan Evers erreicht 20 Prozent. Dahinter liegen die AfD mit 18 Prozent, die Grünen mit 15 Prozent und die SPD mit zwölf Prozent. Das BSW kommt auf vier Prozent.
Im Vergleich zum ZDF-„Politbarometer“ in der vergangenen Woche haben CDU, Linke und Grüne je einen Prozentpunkt verloren. Die SPD mit Spitzenkandidat Steffen Krach gewann hingegen zwei Prozentpunkte, die AfD mit Spitzenkandidatin Kristin Brinker sowie das BSW je einen Punkt hinzu.
Auch bei der Frage, wen die Berlinerinnen und Berliner am liebsten als Regierenden Bürgermeister oder als Regierende Bürgermeisterin hätten, sind CDU und Linke eng beieinander. 25 Prozent nannten hier Eralp, 24 Prozent Evers. Den Grünen-Spitzenkandidaten Werner Graf präferieren zwölf Prozent. Kandidaten anderer Parteien wurden nicht abgefragt. 77 Prozent der Befragten wissen schon, wen sie am Sonntag wählen sollen. 23 Prozent sind noch nicht sicher.
Laut allen Umfragen der vergangenen Wochen kommt keine Zweier-Koalition auf eine Mehrheit, auch nicht das regierende Bündnis aus CDU und SPD. Als wahrscheinliche Optionen gelten Dreier-Koalitionen – also entweder gehen CDU, Grüne und SPD zusammen oder aber Linke, Grüne und SPD. Die AfD dürfte, anders als in Sachsen-Anhalt, bei der Regierungsbildung außen vor bleiben, weil die übrigen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihr ablehnen.
Im Vergleich zum ZDF-„Politbarometer“ in der vergangenen Woche haben CDU, Linke und Grüne je einen Prozentpunkt verloren. Die SPD mit Spitzenkandidat Steffen Krach gewann hingegen zwei Prozentpunkte, die AfD mit Spitzenkandidatin Kristin Brinker sowie das BSW je einen Punkt hinzu.
Auch bei der Frage, wen die Berlinerinnen und Berliner am liebsten als Regierenden Bürgermeister oder als Regierende Bürgermeisterin hätten, sind CDU und Linke eng beieinander. 25 Prozent nannten hier Eralp, 24 Prozent Evers. Den Grünen-Spitzenkandidaten Werner Graf präferieren zwölf Prozent. Kandidaten anderer Parteien wurden nicht abgefragt. 77 Prozent der Befragten wissen schon, wen sie am Sonntag wählen sollen. 23 Prozent sind noch nicht sicher.
Laut allen Umfragen der vergangenen Wochen kommt keine Zweier-Koalition auf eine Mehrheit, auch nicht das regierende Bündnis aus CDU und SPD. Als wahrscheinliche Optionen gelten Dreier-Koalitionen – also entweder gehen CDU, Grüne und SPD zusammen oder aber Linke, Grüne und SPD. Die AfD dürfte, anders als in Sachsen-Anhalt, bei der Regierungsbildung außen vor bleiben, weil die übrigen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihr ablehnen.
Umfrage: SPD überholt in Mecklenburg-Vorpommern AfD, CDU rutscht weiter ab
Kurz vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD einer ZDF-Umfrage zufolge die AfD überholt. Die Kanzlerpartei CDU rutscht in dem am Donnerstagabend veröffentlichten „Politbarometer Extra“ hingegen weiter ab und kommt der Fünf-Prozent-Hürde bedrohlich nah.
Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kommt nach den von der Forschungsgruppe Wahlen erhobenen Zahlen auf 37 Prozent, drei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die AfD mit Herausforderer Leif-Erik Holm büßt einen Punkt auf 36 Prozent ein. Über lange Zeit hatte die SPD in Umfragen hinter der AfD gelegen.
Die CDU verliert einen Punkt und kommt nur noch auf sechs Prozent. Auch die mit der SPD regierende Linke büßt einen Punkt ein und erreicht neun Prozent. Die Grünen müssen mit unverändert fünf Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Das BSW verfehlt laut Umfragen diesen momentan mit vier Prozent.
Könnten die Menschen den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin direkt wählen, läge Amtsinhaberin Schwesig unangefochten mit 61 Prozent vorn. Ihren Herausforderer Holm bevorzugen 30 Prozent. 79 Prozent sind laut Forschungsgruppe Wahlen sicher, wen sie am Sonntag wählen. 21 Prozent sind noch unsicher.
Die Forschungsgruppe Wahlen hatte im Auftrag des ZDF vom 14. bis 17. September 1395 Wahlberechtigte befragt. Sie gibt die Fehlertoleranz bei einem Anteilswert von 40 Prozent mit plus/minus drei Prozentpunkten an, bei einem Anteilswert von zehn Prozent sind es plus/minus zwei Punkte. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ.
Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kommt nach den von der Forschungsgruppe Wahlen erhobenen Zahlen auf 37 Prozent, drei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die AfD mit Herausforderer Leif-Erik Holm büßt einen Punkt auf 36 Prozent ein. Über lange Zeit hatte die SPD in Umfragen hinter der AfD gelegen.
Die CDU verliert einen Punkt und kommt nur noch auf sechs Prozent. Auch die mit der SPD regierende Linke büßt einen Punkt ein und erreicht neun Prozent. Die Grünen müssen mit unverändert fünf Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Das BSW verfehlt laut Umfragen diesen momentan mit vier Prozent.
Könnten die Menschen den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin direkt wählen, läge Amtsinhaberin Schwesig unangefochten mit 61 Prozent vorn. Ihren Herausforderer Holm bevorzugen 30 Prozent. 79 Prozent sind laut Forschungsgruppe Wahlen sicher, wen sie am Sonntag wählen. 21 Prozent sind noch unsicher.
Die Forschungsgruppe Wahlen hatte im Auftrag des ZDF vom 14. bis 17. September 1395 Wahlberechtigte befragt. Sie gibt die Fehlertoleranz bei einem Anteilswert von 40 Prozent mit plus/minus drei Prozentpunkten an, bei einem Anteilswert von zehn Prozent sind es plus/minus zwei Punkte. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ.
Luzia Geier
BSW-Chefin Mohamed Ali schließt Koalition mit AfD in Sachsen-Anhalt aus
BSW-Parteichefin Amira Mohamed Ali hat eine Koalition mit der AfD in Sachsen-Anhalt ausgeschlossen. Das BSW werde in Sachsen-Anhalt weder einen Ministerpräsidenten der CDU noch einen der AfD wählen, sagte sie der Rheinischen Post. „Wir werden auch keinesfalls eine Koalition mit der AfD in Sachsen-Anhalt eingehen.“ Mohamed Ali sagte weiter:
„Wir werden das machen, was wir vor der Wahl gesagt haben: Wir setzen uns ein für einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der im Land anerkannt ist und mit wechselnden Mehrheiten unter Einbeziehung des gesamten Parlaments regiert. Für diesen Weg stehen wir allen Parteien für Gespräche zur Verfügung.“Amira Mohamed Ali (BSW)
Die Umsetzung dieses Vorschlags gilt jedoch als unwahrscheinlich. Die AfD, die die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September klar gewonnen hat, möchte den Ministerpräsidenten stellen. Sie verfügt im neuen Landtag über 39 Abgeordnete. CDU, Linke, Grüne und SPD verfügen zusammen ebenfalls über 39 Sitze. Das BSW ist mit fünf Abgeordneten vertreten. Für eine Mehrheit braucht es 42 Stimmen. Vertreter von AfD und BSW loten aktuell in Gesprächen aus, inwiefern eine Zusammenarbeit möglich ist. Denkbar ist etwa eine AfD-geführte Minderheitsregierung, die punktuell mit dem BSW kooperieren könnte.