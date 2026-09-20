Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin finden Sie zudem auf unseren Themenseiten.
Wichtige Updates
Erste Prognose der Berlin-Wahl
Beteiligung höher als bei den letzten Wahlen
Rostock: Stimmabgabe im Bus
Die Wahllokale sind geöffnet
Plakate beschädigt, Helfer attackiert: rund 500 Straftaten im Berliner Wahlkampf
Hochrechnung: So hat Berlin gewählt
Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF (18.27 Uhr):
CDU: 20,0 %
SPD: 12,0 %
Grüne: 15,4 %
Linke: 25,8 %
AfD: 13,8 %
BSW: 5,0 %
Andere: 8,0 %
Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD (18.28 Uhr):
CDU: 20,0 %
SPD: 12,0 %
Grüne: 15,0 %
Linke: 24,8 %
AfD: 15,7 %
FDP: 2,4 %
BSW: 5,0 %
Sonstige: 5,1 %
CDU: 20,0 %
SPD: 12,0 %
Grüne: 15,4 %
Linke: 25,8 %
AfD: 13,8 %
BSW: 5,0 %
Andere: 8,0 %
Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD (18.28 Uhr):
CDU: 20,0 %
SPD: 12,0 %
Grüne: 15,0 %
Linke: 24,8 %
AfD: 15,7 %
FDP: 2,4 %
BSW: 5,0 %
Sonstige: 5,1 %
Hochrechnung: So hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt
Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF (18.27 Uhr):
SPD: 36,3 %
AfD: 37,8 %
CDU: 5,1 %
Linke: 6,2 %
Grüne: 5,5 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,8 %
Andere: 3,3 %
SPD: 36,3 %
AfD: 37,8 %
CDU: 5,1 %
Linke: 6,2 %
Grüne: 5,5 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,8 %
Andere: 3,3 %
Carim Soliman
Mecklenburg-Vorpommern
FDP-Spitzenkandidat Schirmer: Bitteres Ergebnis
Nach dem relativ sicheren Ausscheiden aus dem Schweriner Landtag hat FDP-Spitzenkandidat Jakob Schirmer von einem bitteren Ergebnis für seine Partei gesprochen. Es gebe nichts zu beschönigen. Man werde jetzt nach vorn schauen. Auch ein Abstieg führe nicht dazu, dass man den Sport aufgebe, sagte Schirmer. Man werde nun eine neue Strategie und ein neues Team aufstellen.
Die Partei verpasste ersten Prognosen von ARD und ZDF zufolge den Einzug in den Schweriner Landtag deutlich. Sie dürfte demnach zwischen 1 und 1,2 Prozent der Stimmen landen.
Bei der Wahl 2021 hatten die Liberalen noch 5,8 Prozent der Stimmen bekommen und waren mit fünf Abgeordneten in den Landtag eingezogen. Nach dem Übertritt einer Abgeordneten zur CDU-Fraktion und einem Austritt waren es noch drei Abgeordnete. Weil einer Fraktion mindestens vier Abgeordnete angehören müssen, bildet die FDP seit Mitte 2025 eine Gruppe im Landtag.
Mecklenburg-Vorpommern
Schwesig feiert „Aufholjagd“ gegen AfD
Die Ministerpräsidentin und SPD-Chefin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat Platz zwei bei der Landtagswahl knapp hinter der AfD als Erfolg gewürdigt. „Was für eine Aufholjagd!“, sagte die SPD-Spitzenkandidatin. Vor einem Jahr habe die SPD im Land bei 19 Prozent gelegen. Man habe in schwierigen Zeiten mit „ziemlich viel Gegenwind aus dem Bund und mit einer sehr erstarkten extremistischen, in Teilen rechtsextremistischen AfD“ gekämpft. „Wir haben von Anfang an daran geglaubt, dass es möglich ist, der in Ostdeutschland und in ganz Deutschland sehr erstarkten AfD etwas entgegenzusetzen und das haben wir getan, mit Inhalt, mit Personen, mit Klarheit und mit einem gemeinsamen Kampf.“ Nach den Prognosen liegt die SPD knapp hinter der AfD, hat aber Chancen, eine Regierung zu bilden. Schwesig könnte damit Ministerpräsidentin bleiben.
Carim Soliman
Berlin
Brinker: Wir sind eine starke Oppositionsfraktion
AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker will in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass die Linke in Berlin wieder an Stimmen verliert. „Wir sind eine superstarke Oppositionsfraktion in dieser Legislatur, und wir werden den richtigen Weg zeigen“, sagte Brinker bei der Wahlparty ihrer Partei im Berliner Abgeordnetenhaus. „Die Linke wird hier wieder verlieren, dafür stehen wir.“
Bei der ARD zeigte sich Brinker mit dem Ergebnis ihrer Partei zufrieden: „Wir sind drittstärkste Kraft in einer Großstadt, in einem Milieu, das für alle Parteien offenbar schwierig ist.“
Bei der ARD zeigte sich Brinker mit dem Ergebnis ihrer Partei zufrieden: „Wir sind drittstärkste Kraft in einer Großstadt, in einem Milieu, das für alle Parteien offenbar schwierig ist.“
Berliner SPD-Spitzenkandidat: SPD ist keine Berlin-Partei mehr
Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach bezeichnet das Wahlergebnis seiner Partei als „katastrophal“. „Es ist eine Zäsur für die Berliner SPD“, sagt Krach. „Denn wir waren Jahre, Jahrzehnte die Berlin-Partei, und heute kann man definitiv nicht mehr sagen, dass wir sie sind.“ Man habe es nicht geschafft, die Berlinerinnen und Berliner von der SPD zu überzeugen. Die SPD erreicht nach ersten Prognosen etwa zwölf Prozent. Die Linkspartei wird demnach klar stärkste Kraft.
Anna Schimpp
Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp: Wir verändern Berlin
Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat sich bei ihren Anhängern für ihr Ergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin bedankt. „Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen daraus einen besseren Ort“, sagte Eralp bei der Wahlparty ihrer Partei. „In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen und dieses Signal geht raus in die Welt.“
Eralp bedankte sich bei den 19 000 Mitgliedern ihrer Partei in Berlin und bei den „vielen, vielen anderen Menschen, die uns unterstützt haben, weil sie Hoffnung auf ein besseres, ein bezahlbares Berlin, wo alle Menschen in Würde leben kommen, hatten“.
Eralp bedankte sich bei den 19 000 Mitgliedern ihrer Partei in Berlin und bei den „vielen, vielen anderen Menschen, die uns unterstützt haben, weil sie Hoffnung auf ein besseres, ein bezahlbares Berlin, wo alle Menschen in Würde leben kommen, hatten“.
Meredith Haaf
Berlin
Stille bei der CDU-Wahlparty
Dafür, dass es auf der CDU-Wahlparty im Festsaal des Berliner Abgeordnetenhauses brechend voll ist, ist es bemerkenswert still. Während die Linke in Kreuzberg ihre Kandidatin mit Sprechchören und Konfetti ihre Kandidatin feiert, brechen an den Stehtischen Diskussionen darüber aus, warum die Berliner auf die Versprechen der Linken hereinfallen.
Mit den prognostizierten 20 Prozent hat die Regierungspartei genau das erreicht, womit sie laut der Umfragen rechnen durfte. Dass sie zweitstärkste Kraft werden dürfte, bringt hier niemanden aus der Fassung, löst aber auch keine Freude aus. Applaus für Stefan Evers gibt es erst, als auf dem Fernseher das Statement des Bundeskanzlers übertragen wird, der sich bei ihm für seinen kurzfristigen Einsatz bedankt.
Mit den prognostizierten 20 Prozent hat die Regierungspartei genau das erreicht, womit sie laut der Umfragen rechnen durfte. Dass sie zweitstärkste Kraft werden dürfte, bringt hier niemanden aus der Fassung, löst aber auch keine Freude aus. Applaus für Stefan Evers gibt es erst, als auf dem Fernseher das Statement des Bundeskanzlers übertragen wird, der sich bei ihm für seinen kurzfristigen Einsatz bedankt.
Anna Schimpp
Mecklenburg-Vorpommern
Chrupalla: AfD hat Regierungsauftrag
AfD-Bundesparteichef Tino Chrupalla sieht die AfD als deutlichen Wahlsieger in Mecklenburg-Vorpommern. „Wir haben hier ganz klar den Regierungsauftrag“, sagt er in der ARD. Man werde allen Parteien Gespräche anbieten. „Der Wähler hat uns ganz klar den Auftrag gegeben.“ Prognosen von ARD und ZDF zufolge wurde die AfD in dem Land stärkste Partei.
Mecklenburg-Vorpommern
Bangen und Betroffenheit bei der CDU-Wahlparty in Schwerin
Die Wahlparty der CDU, sofern der Begriff Party hier angemessen ist, findet in einer Schweriner Tanzschule statt. Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, hatte im Wahlkampf mit dem Spruch geworben, in der Politik wie auch beim Fischbrötchen sei die Mitte das Beste. Um 18 Uhr heißt es in der ARD, die CDU liege knapp über der Fünf-Prozent-Hürde und könnte es mutmaßlich gerade noch in den Landtag schaffen. Die Anwesenden blicken betroffen und still auf den Bildschirm. Im Raum findet sich kein einziges Parteilogo, hinter der Bühne nur eine schwarze Wand. Die CDU geht auf Abstand zu sich selbst.
Betretene Gesichter bei der CDU in Schwerin. Richter
Erste Prognose der Berlin-Wahl
Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF:
CDU: 20 %
SPD: 12 %
Grüne: 15,5 %
Linke: 26 %
AfD: 13,5 %
BSW: 5 %
Andere: 8 %
Die Prognose von Infratest dimap für die ARD:
CDU: 20 %
SPD: 12 %
Grüne: 15 %
Linke: 24,5 %
AfD: 16 %
BSW: 5 %
FDP: 2,5 %
Sonstige: 5 %
CDU: 20 %
SPD: 12 %
Grüne: 15,5 %
Linke: 26 %
AfD: 13,5 %
BSW: 5 %
Andere: 8 %
Die Prognose von Infratest dimap für die ARD:
CDU: 20 %
SPD: 12 %
Grüne: 15 %
Linke: 24,5 %
AfD: 16 %
BSW: 5 %
FDP: 2,5 %
Sonstige: 5 %
Erste Prognose der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern
Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF:
SPD: 36,5 %
AfD: 38 %
CDU: 5 %
Linke: 6 %
Grüne: 5,5 %
FDP: 1 %
BSW: 4,8 %
Andere: 3,2 %
Die Prognose von Infratest dimap für die ARD:
SPD: 35,5 %
AfD: 37 %
CDU: 5,5 %
Linke: 7,5 %
Grüne: 5,5 %
FDP: 1,2 %
BSW: 5,0 %
Andere: 2,8 %
SPD: 36,5 %
AfD: 38 %
CDU: 5 %
Linke: 6 %
Grüne: 5,5 %
FDP: 1 %
BSW: 4,8 %
Andere: 3,2 %
Die Prognose von Infratest dimap für die ARD:
SPD: 35,5 %
AfD: 37 %
CDU: 5,5 %
Linke: 7,5 %
Grüne: 5,5 %
FDP: 1,2 %
BSW: 5,0 %
Andere: 2,8 %
Beteiligung höher als bei den letzten Wahlen
Die Beteiligung bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus fällt bislang höher aus als bei der Wahl 2023. Bis 16 Uhr gaben 58,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, teilte Landeswahlleiter Stephan Bröchler mit. Bei der Wahl im Jahr 2023 waren es zum gleichen Zeitpunkt 48,8 Prozent gewesen. Damit stieg die Beteiligung um 9,4 Prozentpunkte. Die höchste Wahlbeteiligung registrierte der Landeswahlleiter um 16 Uhr mit 61,4 Prozent im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, die niedrigste in den Bezirken Spandau und Neukölln mit jeweils 54,4 Prozent.
Auch in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als bei den Landtagswahlen im Jahr 2021 ab. Bis 14 Uhr gaben 40,7 Prozent ihre Stimme für die Zusammensetzung des neuen Landtags ab, teilte die Landeswahlleitung mit. Damit lag die Wahlbeteiligung deutlich höher als zur gleichen Zeit bei der Wahl vor fünf Jahren. Damals hatten bis 14 Uhr 32,5 Prozent der Wahlberechtigten bereits gewählt, hieß es. Im Vorfeld war mit einer höheren Wahlbeteiligung gerechnet worden. 2021 hatte die Beteiligung am Ende bei 70,8 Prozent gelegen.
Auch in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als bei den Landtagswahlen im Jahr 2021 ab. Bis 14 Uhr gaben 40,7 Prozent ihre Stimme für die Zusammensetzung des neuen Landtags ab, teilte die Landeswahlleitung mit. Damit lag die Wahlbeteiligung deutlich höher als zur gleichen Zeit bei der Wahl vor fünf Jahren. Damals hatten bis 14 Uhr 32,5 Prozent der Wahlberechtigten bereits gewählt, hieß es. Im Vorfeld war mit einer höheren Wahlbeteiligung gerechnet worden. 2021 hatte die Beteiligung am Ende bei 70,8 Prozent gelegen.
Barbara Klimke
Rostock: Stimmabgabe im Bus
Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hatten einige Wählerinnen und Wähler in einem Rostocker Stadtteil ein recht ungewöhnliches Wahlerlebnis. Weil der Zutritt zu einem Wahllokal in Rostock-Kassebohm am Morgen nicht möglich gewesen sei, veranlasste die Wahlbehörde, dass zunächst ein Bus der Rostocker Straßenbahn AG zum Wahllokal umfunktioniert wurde, berichtete ein Sprecher der Stadt.
Das Provisorium habe aber nur etwa eine halbe Stunde gedauert, so der Sprecher. Danach habe man den eigentlichen Wahlraum nutzen können, der sich in einem Schulgebäude eines privaten Schulträgers befinde. Insgesamt gibt es in der Stadt zur Landtagswahl 134 Wahllokale.
Das Provisorium habe aber nur etwa eine halbe Stunde gedauert, so der Sprecher. Danach habe man den eigentlichen Wahlraum nutzen können, der sich in einem Schulgebäude eines privaten Schulträgers befinde. Insgesamt gibt es in der Stadt zur Landtagswahl 134 Wahllokale.
Barbara Klimke
Mecklenburg-Vorpommern
Schwesig stimmt in Schwerin ab
Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig hat ihre Stimme für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern abgegeben. Zur Stimmabgabe erschien Schwesig gemeinsam mit ihrem Ehemann Stefan.
Manuela Schwesig (SPD) mit ihrem Mann Stefan nach der Stimmabgabe. Jens Büttner/dpa
Schwesig hatte einen unter anderem auf Social Media sehr engagierten Wahlkampf absolviert. Nachdem sie gegen den AfD-Kandidaten Leif-Erik Holm lang zurücklag, konnte sie in den vergangenen Wochen aufholen. In der letzten Umfrage vor der Wahl war die SPD auf 37 Prozent gekommen, sie lag einen Prozentpunkt vor der AfD. Schwesig kandidiert im selben Wahlkreis in Schwerin wie AfD-Ministerpräsidentenkandidat Holm für das Direktmandat.
Mehr zum Wahlkampf lesen Sie hier:
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