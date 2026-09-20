Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin finden Sie zudem auf unseren Themenseiten.
Wichtige Updates
Zentralrat der Juden ruft SPD und Grüne auf, der Linken „nicht ins Rote Rathaus zu verhelfen“
Clan-Mitglied auf Linken-Wahlparty – Partei distanziert sich
Linke Kandidatin Eralp will Regierende Bürgermeisterin werden - Partei besteht auf Enteignungen
AfD-Spitzenkandidat Holm sieht Regierungsauftrag bei seiner Partei
Schwesig feiert „Aufholjagd“ gegen AfD
Anne Eberhard
Mecklenburg-Vorpommern
CDU bangt um Einzug in den Landtag
Die CDU ist in Mecklenburg-Vorpommern in Hochrechnungen sowohl von ARD als auch ZDF auf 5,0 Prozent gefallen und muss damit weiter um den Einzug in den Landtag zittern. Falls sie es nicht schafft, wäre dies das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die CDU nicht in ein Landesparlament einzieht. Gleichzeitig wäre dies der schlechtmöglichste Wahlausgang aus Sicht des CDU-Vorsitzenden und Kanzlers Friedrich Merz, der das Ergebnis bereits am Abend als „Desaster“ bezeichnet hatte. Mit genau 5,0 Prozent wäre die CDU allerdings noch im Landtag vertreten.
Auch in der Hauptstadt verliert die CDU deutlich. Die Linke wird dort stärkste Kraft vor der CDU, wie aus den Hochrechnungen von ARD und ZDF hervorgeht, und könnte mit Spitzenkandidatin Elif Eralp erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen und der CDU den Posten abnehmen.
Auch in der Hauptstadt verliert die CDU deutlich. Die Linke wird dort stärkste Kraft vor der CDU, wie aus den Hochrechnungen von ARD und ZDF hervorgeht, und könnte mit Spitzenkandidatin Elif Eralp erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen und der CDU den Posten abnehmen.
Hochrechnung: So hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt
Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF (21.05 Uhr):
SPD: 35,7 %
AfD: 37,9 %
CDU: 5,0 %
Linke: 6,5 %
Grüne: 5,6 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,9 %
Andere: 3,4 %
SPD: 35,7 %
AfD: 37,9 %
CDU: 5,0 %
Linke: 6,5 %
Grüne: 5,6 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,9 %
Andere: 3,4 %
Die Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD (19.57 Uhr):
SPD: 35,7 %
AfD: 37,9 %
CDU: 5,0 %
Linke: 6,7 %
Grüne: 5,4 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,9 %
Andere: 3,4 %
SPD: 35,7 %
AfD: 37,9 %
CDU: 5,0 %
Linke: 6,7 %
Grüne: 5,4 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,9 %
Andere: 3,4 %
Hochrechnung: So hat Berlin gewählt
Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF (21.08 Uhr):
CDU: 19,2 %
SPD: 12,0 %
Grüne: 14,3 %
Linke: 24,9 %
AfD: 15,8 %
BSW: 5,0 %
Andere: 8,8 %
Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD (21.25 Uhr):
CDU: 19,0 %
SPD: 12,1 %
Grüne: 14,4 %
Linke: 25,3 %
AfD: 16,3 %
FDP: 2,5 %
BSW: 4,8 %
Sonstige: 5,6 %
CDU: 19,2 %
SPD: 12,0 %
Grüne: 14,3 %
Linke: 24,9 %
AfD: 15,8 %
BSW: 5,0 %
Andere: 8,8 %
Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD (21.25 Uhr):
CDU: 19,0 %
SPD: 12,1 %
Grüne: 14,4 %
Linke: 25,3 %
AfD: 16,3 %
FDP: 2,5 %
BSW: 4,8 %
Sonstige: 5,6 %
Berlin
Zentralrat der Juden ruft SPD und Grüne auf, der Linken „nicht ins Rote Rathaus zu verhelfen“
Der Zentralrat der Juden in Deutschland appelliert an die SPD und die Grünen in Berlin, der laut Hochrechnungen stärksten Partei, der Linken, keine Regierungsmehrheit zu verschaffen. Die Linke sei im Wahlkampf wiederholt mit „antisemitischen Grenzüberschreitungen“ aufgefallen, so Zentralratspräsident Josef Schuster. Auf einer Bühne sei zur Intifada und dem Tod israelischer Soldaten aufgerufen worden. „Dass eine Partei, auf deren Wahlkampfbühne offen der Tod von Menschen gefordert wurde, als Siegerin aus der Wahl hervorgeht, beunruhigt mich zutiefst“, so Schuster.
Bei einer Veranstaltung der Linken in Neukölln Ende August hatte ein Rapper ein Lied vorgetragen, bei dem unter anderem die Zeilen, „Yallah, yallah, Intifada“ und – auf Englisch – „Tod der israelischen Armee" vorkamen. Im Publikum wurde dazu gesungen und getanzt. Die Spitzenkandidatin der Partei, Elif Eralp, hatte den Auftritt scharf kritisiert und gesagt, die Verantwortlichen hätten intervenieren müssen.
Bei einer Veranstaltung der Linken in Neukölln Ende August hatte ein Rapper ein Lied vorgetragen, bei dem unter anderem die Zeilen, „Yallah, yallah, Intifada“ und – auf Englisch – „Tod der israelischen Armee" vorkamen. Im Publikum wurde dazu gesungen und getanzt. Die Spitzenkandidatin der Partei, Elif Eralp, hatte den Auftritt scharf kritisiert und gesagt, die Verantwortlichen hätten intervenieren müssen.
Clan-Mitglied auf Linken-Wahlparty – Partei distanziert sich
Die Linke in Berlin-Neukölln hat nach dem Besuch eines führenden Clan-Mitglieds auf einer Wahlparty betont, dass es weder politische noch persönliche Beziehungen zu Issa Remmo gebe. „Es handelte sich um eine öffentliche Veranstaltung, zu der auch ungeladene Personen Zutritt hatten“, teilte Jorinde Schulz aus dem Bezirksvorstand der Neuköllner Linke auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Uns war die Person und ihre Anwesenheit im Speziellen nicht bekannt, sie steht nicht auf unserer Anmeldeliste. Es gibt weder politische noch persönliche Beziehungen zu dieser Person.“ Der Besuch der Wahlparty habe daran „selbstverständlich nichts geändert“.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner schrieb bei X: „Dass Issa Remmo auf der Wahlparty der Berliner Linken auftaucht, ist ein verstörendes Signal. Gerade eine Partei, die Verantwortung für unsere Stadt übernehmen will, muss unmissverständlich deutlich machen, dass es keinerlei Nähe zu Strukturen geben darf, die zur organisierten Kriminalität gehören.“
Die Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr zeigte sich extrem irritiert von dem Vorfall. „Das wird die Linke klären müssen, was da passiert ist, warum das passiert ist“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie erwarte, dass der Linken-Landesverband mit den Akteuren in Neukölln spreche – sowohl mit Blick auf diesen Vorfall, als auch mit Blick auf die Antisemitismus-Debatte der vergangenen Wochen. „Da ist ganz klar, dass es hier eine Klarheit geben muss, bevor eine Regierungsbildung kommt“, sagte Stahr.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner schrieb bei X: „Dass Issa Remmo auf der Wahlparty der Berliner Linken auftaucht, ist ein verstörendes Signal. Gerade eine Partei, die Verantwortung für unsere Stadt übernehmen will, muss unmissverständlich deutlich machen, dass es keinerlei Nähe zu Strukturen geben darf, die zur organisierten Kriminalität gehören.“
Die Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr zeigte sich extrem irritiert von dem Vorfall. „Das wird die Linke klären müssen, was da passiert ist, warum das passiert ist“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie erwarte, dass der Linken-Landesverband mit den Akteuren in Neukölln spreche – sowohl mit Blick auf diesen Vorfall, als auch mit Blick auf die Antisemitismus-Debatte der vergangenen Wochen. „Da ist ganz klar, dass es hier eine Klarheit geben muss, bevor eine Regierungsbildung kommt“, sagte Stahr.
Kai Wegner on Twitter / X
Dass Issa Remmo auf der Wahlparty der Berliner Linken auftaucht, ist ein verstörendes Signal. Gerade eine Partei, die Verantwortung für unsere Stadt übernehmen will, muss unmissverständlich deutlich machen, dass es keinerlei Nähe zu Strukturen geben darf, die zur organisierten…— Kai Wegner (@kaiwegner) September 20, 2026
x.com
Carim Soliman
Berlin
Hochrechnungen: Keine Mehrheit für Schwarz-Grün-Rot
Ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD hätte in Berlin nach neuen Hochrechnungen von ARD und ZDF keine Mehrheit. Nach ARD-Zahlen von 19.57 Uhr hätten die drei Parteien zusammen 79 von 159 Sitzen im Abgeordnetenhaus. Die ZDF-Hochrechnung von 20.14 Uhr sieht sie bei 65 von 130 Sitzen. Wie groß das Parlament am Ende tatsächlich wird, hängt von der Zahl der Überhang- und Ausgleichsmandate ab. Laut beiden Hochrechnungen wäre das BSW knapp im Parlament vertreten, was für die Mehrheitsverhältnisse ebenfalls von Bedeutung ist.
Die Linke ist bei der Wahl nach den Hochrechnungen mit deutlichem Vorsprung stärkste Kraft geworden. Die CDU rutschte auf Platz zwei ab. Rechnerisch ohne Probleme möglich wäre den Zahlen zufolge ein rot-grün-rotes Bündnis, von den Grünen gab es dazu bereits positive Signale. Frühere Hochrechnungen hatten aber auch ein schwarz-rot-grünes Bündnis als rechnerische Möglichkeit gesehen – was für Grüne und SPD mehrere Optionen für eine Regierungsbildung bedeuten würde.
Die Linke ist bei der Wahl nach den Hochrechnungen mit deutlichem Vorsprung stärkste Kraft geworden. Die CDU rutschte auf Platz zwei ab. Rechnerisch ohne Probleme möglich wäre den Zahlen zufolge ein rot-grün-rotes Bündnis, von den Grünen gab es dazu bereits positive Signale. Frühere Hochrechnungen hatten aber auch ein schwarz-rot-grünes Bündnis als rechnerische Möglichkeit gesehen – was für Grüne und SPD mehrere Optionen für eine Regierungsbildung bedeuten würde.
Gysi für neues Referendum in Berlin über Wohnungskonzerne
In der Frage einer Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen in Berlin plädiert der Linken-Politiker Gregor Gysi für ein weiteres Referendum. „Ich glaube, dass das ein Volksentscheid entscheiden wird“, sagt Gysi in der ARD. Der frühere Volksentscheid, bei dem die Mehrheit der Berliner für eine Vergesellschaftung gestimmt habe, habe nur empfehlenden Charakter gehabt. Gäbe es bei einem weiteren Referendum erneut eine Mehrheit, wäre dies per Gesetz umzusetzen. „Lassen wir das doch die Berlinerinnen und Berliner entscheiden“, sagt Gysi, der Abgeordneter und Alterspräsident des Bundestags ist. Der 78-Jährige appelliert an seine Partei, als Wahlsiegerin eine neue Rolle anzunehmen.
„Wenn du die stärkste Kraft in einer Stadt bist, darfst du nicht nur die Interessen deiner Wählerinnen und Wähler vertreten – du hast plötzlich eine Verantwortung für die gesamte Stadt.“Gregor Gysi
Carim Soliman
Berliner FDP-Vorsitzender bietet Rücktritt an
Berlins FDP-Landeschef Christoph Meyer hat wegen des wahrscheinlichen Scheiterns seiner Partei an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Abgeordnetenhauswahl seinen Rücktritt angeboten. „Das ist ein bitterer Abend für die FDP“, sagte Meyer am Abend in Berlin.
„Wenn ich sage: Ich habe als Spitzenkandidat, wir haben nicht überzeugen können, dann heißt das auch, dass man Verantwortung übernimmt. Und Verantwortung bedeutet, dass ich den Landesvorsitz der FDP Berlin zur Verfügung stellen werde.“
Die FDP scheitert nach allen Hochrechnungen klar an der Fünf-Prozent-Hürde sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Berlin. In der Hauptstadt käme sie damit erneut nicht ins Abgeordnetenhaus. Meyer hatte die Liberalen als Spitzenkandidat in die Abgeordnetenhauswahl geführt. Die FDP hatte bereits bei der Wiederholungswahl 2023 den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus verpasst. Meyer hatte den Berliner FDP-Landesvorsitz im März 2018 übernommen, nachdem er dieses Amt schon von 2010 bis 2012 innehatte.
Auch FDP-Generalsekretär Martin Hagen und Mecklenburg-Vorpommerns FDP-Spitzenkandidat Jakob Schirmer haben das Scheitern ihrer Partei bei den Landtagswahlen als „bitter“ bezeichnet. „Da gibt es nichts zu beschönigen. Das Wahlergebnis ist Mist. Wir hatten uns das anders erhofft“, sagte Hagen in Berlin. Der Aufschwung der FDP in den bundesweiten Umfragen reiche noch nicht aus, um verlässlich in den Ländern erfolgreich zu sein. „Wir wussten von Anfang an: Das Comeback der FDP wird kein Sprint, der sich auf der Kurzstrecke entscheidet, sondern das wird ein Marathon.“ Seine Partei richte jetzt den Blick auf die wichtigen Landtagswahlen im kommenden Jahr. Dort sei die Ausgangslage für die FDP besser.
Jakob Schirmer sagte, es gebe nichts zu beschönigen. Aber man werde jetzt nach vorn schauen. Auch ein Abstieg führe nicht dazu, dass man den Sport aufgebe. Man werde nun eine neue Strategie und ein neues Team aufstellen. In Schwerin saß die FDP bisher noch im Landesparlament. Die Liberalen sind jetzt nur noch in 4 von 16 Landtagen vertreten.
Jakob Schirmer sagte, es gebe nichts zu beschönigen. Aber man werde jetzt nach vorn schauen. Auch ein Abstieg führe nicht dazu, dass man den Sport aufgebe. Man werde nun eine neue Strategie und ein neues Team aufstellen. In Schwerin saß die FDP bisher noch im Landesparlament. Die Liberalen sind jetzt nur noch in 4 von 16 Landtagen vertreten.
Berlin
Wegner: Zeitpunkt für Rückzug war richtig
„Ich glaube, das war ein guter Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt. Einen guten Zeitpunkt für so was gibt es nicht, aber es war der richtige Zeitpunkt.“Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU)
Mecklenburg-Vorpommern
BSW-Spitzenkandidat: Wir könnten Zünglein an der Waage sein
Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hofft das Bündnis Sahra Wagenknecht auf einen Einzug in das Parlament. „Wir sind ganz zuversichtlich, dass wir in den Landtag einziehen werden“, sagte BSW-Spitzenkandidat Peter Schabbel in der ARD. Wir sind wahrscheinlich auch hier in Mecklenburg-Vorpommern ein Zünglein an der Waage, möglicherweise.
Laut Hochrechnungen liegt das BSW bei knapp 5 Prozent. Sollte das Bündnis die Hürde überspringen, würde eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen wahrscheinlich keine Mehrheit haben, erläuterte Fernsehmoderator Jörg Schönenborn. „Wir treten an für einen überparteilichen Ministerpräsidenten und für ein Parlament mit wechselnden Mehrheiten“, sagte Schabbel. Eine Koalition seiner Partei mit der AfD schloss er aus. „Dabei bleiben wir.“ In der Sache könne es gleichwohl gemeinsame Abstimmungen geben.
Laut Hochrechnungen liegt das BSW bei knapp 5 Prozent. Sollte das Bündnis die Hürde überspringen, würde eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen wahrscheinlich keine Mehrheit haben, erläuterte Fernsehmoderator Jörg Schönenborn. „Wir treten an für einen überparteilichen Ministerpräsidenten und für ein Parlament mit wechselnden Mehrheiten“, sagte Schabbel. Eine Koalition seiner Partei mit der AfD schloss er aus. „Dabei bleiben wir.“ In der Sache könne es gleichwohl gemeinsame Abstimmungen geben.
Peter Schabbel (BSW), Spitzenkandidat des BSW und Landesvorsitzender des BSW in Mecklenburg-Vorpommern. Marcus Brandt/pa
Carim Soliman
Berlin
Brinker: Linke wird Versprechen „nicht umsetzen“
Berlins AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker hat nach dem starken Abschneiden der Linken bei der Abgeordnetenhauswahl vor der Entwicklung der Stadt in den nächsten Jahren gewarnt. „Ich denke, es ist für die Stadt keine gute Wahl geworden, einfach weil die Linke diese Versprechen, die sie gemacht hat, definitiv nicht wird umsetzen können“, sagte Brinker der Deutschen Presse-Agentur.
Die Stadt stehe vor einem Haushaltsnotstand. „Insofern werden die Berliner dann schauen, was sie am Ende bekommen, nämlich wahrscheinlich noch weniger als jetzt da ist, gerade im Bereich Wohnungen.“ Die AfD werde weiter „den Finger in die Wunden legen“ und den Menschen in Berlin erklären, „welche roten Luftschlösser die Linke hier gebaut hat“.
Zuvor hatte Brinker bereits zum Ziel erklärt, in den kommenden Jahren dafür zu sorgen, dass die Linke in Berlin wieder an Stimmen verliert. „Wir sind eine superstarke Oppositionsfraktion in dieser Legislatur, und wir werden den richtigen Weg zeigen“, sagte Brinker bei der Wahlparty ihrer Partei im Berliner Abgeordnetenhaus. „Die Linke wird hier wieder verlieren, dafür stehen wir.“
Bei der ARD zeigte sich Brinker mit dem Ergebnis ihrer Partei zufrieden: „Wir sind drittstärkste Kraft in einer Großstadt, in einem Milieu, das für alle Parteien offenbar schwierig ist.“
Bei der ARD zeigte sich Brinker mit dem Ergebnis ihrer Partei zufrieden: „Wir sind drittstärkste Kraft in einer Großstadt, in einem Milieu, das für alle Parteien offenbar schwierig ist.“
Weidel sieht Chance für Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt
Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hofft, dass die für die CDU enttäuschenden Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ihrer eigenen Partei in Sachsen-Anhalt nutzen werden. Auf die Frage, wie sie, die die Union in der Vergangenheit für linke Politik kritisiert habe, Koalitionsgespräche mit dem BSW rechtfertige, antwortete Weidel in der ARD: „Wenn es Überschneidungen gibt, dann können wir das so tun, meinetwegen auch in der Minderheitsregierung, das ist ja völlig offen.“
Zur schwierigen Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt sagte Weidel weiter: „Wir müssen den Kollegen in Sachsen-Anhalt vor allen Dingen Zeit geben, sich dort zu formieren.“ Möglicherweise habe das schlechte Wahlergebnis der CDU von knapp über fünf Prozent in Mecklenburg-Vorpommern auch Auswirkungen auf Sachsen-Anhalt, „dass sich nämlich die CDU sehr genau überlegt, ob sie vor allen Dingen in Ostdeutschland mit dieser Brandmauerpolitik weitermachen kann“.
Weidel fügte hinzu, die Wähler hätten die AfD in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zur stärksten Kraft gemacht, „mit einem ganz klaren Regierungsauftrag, den wir auch sehr ernst nehmen“. Die AfD werde dort Gespräche führen.
Zur schwierigen Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt sagte Weidel weiter: „Wir müssen den Kollegen in Sachsen-Anhalt vor allen Dingen Zeit geben, sich dort zu formieren.“ Möglicherweise habe das schlechte Wahlergebnis der CDU von knapp über fünf Prozent in Mecklenburg-Vorpommern auch Auswirkungen auf Sachsen-Anhalt, „dass sich nämlich die CDU sehr genau überlegt, ob sie vor allen Dingen in Ostdeutschland mit dieser Brandmauerpolitik weitermachen kann“.
Weidel fügte hinzu, die Wähler hätten die AfD in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zur stärksten Kraft gemacht, „mit einem ganz klaren Regierungsauftrag, den wir auch sehr ernst nehmen“. Die AfD werde dort Gespräche führen.
AfD-Chefin Alice Weidel (re.) und die Berliner Spitzenkandidatin Kristin Brinker bejubeln am Wahlabend in Berlin die ersten Prognosen. Ralf Hirschberger/AFP
Amelie Rosée
Berlin
Linke Kandidatin Eralp will Regierende Bürgermeisterin werden - Partei besteht auf Enteignungen
Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat betont, dass sie nach der Abgeordnetenhauswahl nun ins Rote Rathaus einziehen will. „Ich will Regierende Bürgermeisterin für Berlin werden, damit die Menschen in unserer Stadt wieder ein besseres Leben haben. Vor allem die Menschen, die jeden Tag hier unsere Stadt mit am Laufen halten“, sagte Eralp in der ARD. „Wir haben die Wahl, unser Programm, unsere Inhalte haben die Wahl gewonnen.“
Eralp hat sich zuvor bei ihren Anhängern für ihr Ergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin bedankt. „Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen daraus einen besseren Ort“, sagte Eralp bei der Wahlparty ihrer Partei. „In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen und dieses Signal geht raus in die Welt.“
Eralp hat sich zuvor bei ihren Anhängern für ihr Ergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin bedankt. „Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen daraus einen besseren Ort“, sagte Eralp bei der Wahlparty ihrer Partei. „In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen und dieses Signal geht raus in die Welt.“
„Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen daraus einen besseren Ort.“Linken-Kandidatin Elif Eralp
Die Spitzenkandidatin bedankte sich bei den 19 000 Mitgliedern ihrer Partei in Berlin und bei den „vielen, vielen anderen Menschen, die uns unterstützt haben, weil sie Hoffnung auf ein besseres, ein bezahlbares Berlin, wo alle Menschen in Würde leben kommen, hatten“.
Auf die Frage, ob die Vergesellschaftung eine Bedingung für Koalitionsverhandlungen ist, antwortet Linke-Parteichefin Ines Schwerdtner in der ARD: „Wir haben gesagt, wenn wir als Linke regieren, wollen wir vergesellschaften und dabei bleiben wir.“ Mit Blick auf den Berliner Volksentscheid 2021 sagt sie, die Partei wolle den Mehrheitswillen der Berlinerinnen und Berliner ernst nehmen. Die anderen Parteien müssten sagen, warum sie das nicht tun wollen. Auch Elif Eralp hat inzwischen bestätigt, dass sie in Verhandlungen auf Vergesellschaftung bestehen wolle.
Auf die Frage, ob die Vergesellschaftung eine Bedingung für Koalitionsverhandlungen ist, antwortet Linke-Parteichefin Ines Schwerdtner in der ARD: „Wir haben gesagt, wenn wir als Linke regieren, wollen wir vergesellschaften und dabei bleiben wir.“ Mit Blick auf den Berliner Volksentscheid 2021 sagt sie, die Partei wolle den Mehrheitswillen der Berlinerinnen und Berliner ernst nehmen. Die anderen Parteien müssten sagen, warum sie das nicht tun wollen. Auch Elif Eralp hat inzwischen bestätigt, dass sie in Verhandlungen auf Vergesellschaftung bestehen wolle.
Die Spitzenkandidatin der Linken, Elif Eralp, spricht nach der Wahl in der Parteizentrale. Halil Sagirkaya/Imago/Anadolu Agency
Carim Soliman
Berlin
CDU-Spitzenkandidat Evers will mit anderen Parteien sprechen
Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers will nach der Niederlage seiner Partei bei der Abgeordnetenhauswahl in Gespräche mit anderen Parteien gehen. „Wir sind ja immer miteinander im Gespräch. Insofern werden in den nächsten Tagen Gespräche stattfinden, wie man mit den Ergebnissen umgehen kann“, sagte Evers vor Journalisten.
Konkret von „Sondierungsgesprächen“ sprach Evers aber nicht. Er wolle zunächst „genau beobachten, wie sich die Zahlen entwickeln“. Er wolle mit anderen Parteien über die weitere Entwicklung sprechen. „Das gehört sich so unter Demokraten, erst recht, wenn die Ergebnisse so unsicher sind.“
Nach Hochrechnungen landete die CDU mit deutlichem Abstand auf die Linke nur auf Platz zwei. Die Grünen erklärten daraufhin, dass sie eine rot-grün-rote Koalition anstreben. Damit wäre ein mögliches Bündnis von CDU, SPD und Grünen vom Tisch.
Evers machte klar, dass es jetzt um eine positive Entwicklung der Hauptstadt gehen müsse: „Ich bin fest davon überzeugt, dass es uns allen guttäte, diese Stadt wieder zusammenzuführen.“
Konkret von „Sondierungsgesprächen“ sprach Evers aber nicht. Er wolle zunächst „genau beobachten, wie sich die Zahlen entwickeln“. Er wolle mit anderen Parteien über die weitere Entwicklung sprechen. „Das gehört sich so unter Demokraten, erst recht, wenn die Ergebnisse so unsicher sind.“
Nach Hochrechnungen landete die CDU mit deutlichem Abstand auf die Linke nur auf Platz zwei. Die Grünen erklärten daraufhin, dass sie eine rot-grün-rote Koalition anstreben. Damit wäre ein mögliches Bündnis von CDU, SPD und Grünen vom Tisch.
Evers machte klar, dass es jetzt um eine positive Entwicklung der Hauptstadt gehen müsse: „Ich bin fest davon überzeugt, dass es uns allen guttäte, diese Stadt wieder zusammenzuführen.“
Berlins CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers äußert sich bei der Wahlparty der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. . Bernd von Jutrczenka/dpa
Berlin
Grünen Parteichef stellt Bedingung für Koalition
Grünen-Co-Parteichefin Franziska Brantner hofft trotz Stimmenverlusten ihrer Partei auf deren Beteiligung an den Landesregierungen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. „Die Berliner Grünen hatten eine Präferenz ausgesprochen für Rot-Grün-Rot“, sagt sie. Es gebe aber Bedingungen.
Nach Worten von Co-Parteichef Felix Banaszak werden die Grünen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern jeweils zur Regierungsbildung gebraucht. „Wir stehen bereit, Verantwortung in beiden Landtagen zu übernehmen“, sagt Banaszak in der ARD. Für eine Beteiligung an einer Koalition unter Führung der Linken stellt er eine Bedingung: „Es braucht ein klares Bekenntnis gegen Antisemitismus, ansonsten wird es mit uns nicht funktionieren.“
„Wir wollen jetzt Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit SPD und Linken ein progressives Bündnis für Berlin schmieden“, erklärten die beiden Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai.
Nach Worten von Co-Parteichef Felix Banaszak werden die Grünen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern jeweils zur Regierungsbildung gebraucht. „Wir stehen bereit, Verantwortung in beiden Landtagen zu übernehmen“, sagt Banaszak in der ARD. Für eine Beteiligung an einer Koalition unter Führung der Linken stellt er eine Bedingung: „Es braucht ein klares Bekenntnis gegen Antisemitismus, ansonsten wird es mit uns nicht funktionieren.“
„Wir wollen jetzt Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit SPD und Linken ein progressives Bündnis für Berlin schmieden“, erklärten die beiden Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai.
Bettina Jarasch (li.), Werner Graf und Felix Banaszak (re.) bei der Wahlparty der Grünen. Annette Riedl/dpa