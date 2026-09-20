Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin finden Sie zudem auf unseren Themenseiten.
Wichtige Updates
Zentralrat der Juden ruft SPD und Grüne auf, der Linken „nicht ins Rote Rathaus zu verhelfen“
Clan-Mitglied auf Linken-Wahlparty – Partei distanziert sich
Linke Kandidatin Eralp will Regierende Bürgermeisterin werden - Partei besteht auf Enteignungen
AfD-Spitzenkandidat Holm sieht Regierungsauftrag bei seiner Partei
Schwesig feiert „Aufholjagd“ gegen AfD
Mecklenburg-Vorpommern
CDU verpasst Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern
Die CDU hat laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis den Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern verpasst. Die Partei scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde und zieht damit erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik bei einer Landtagswahl nicht ins Parlament ein. Für den CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzler Friedrich Merz ist damit der schlimmste Fall eingetreten. Er hatte das Ergebnis bereits am Abend als „Desaster“ bezeichnet.
Auch in der Hauptstadt verliert die CDU deutlich. Die Linke wird dort nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF stärkste Kraft vor der CDU. Mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp könnte sie erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen und die CDU an der Spitze des Senats ablösen.
Auch in der Hauptstadt verliert die CDU deutlich. Die Linke wird dort nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF stärkste Kraft vor der CDU. Mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp könnte sie erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen und die CDU an der Spitze des Senats ablösen.
So hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt
Alle Stimmen sind ausgezählt. Das vorläufige amtliche Ergebnis lautet:
SPD: 35,5 %
AfD: 38,2 %
CDU: 4,9 %
Linke: 6,5 %
Grüne: 5,7 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,8 %
Andere: 3,4 %
SPD: 35,5 %
AfD: 38,2 %
CDU: 4,9 %
Linke: 6,5 %
Grüne: 5,7 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,8 %
Andere: 3,4 %
Hochrechnung: So hat Berlin gewählt
Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF (00.08 Uhr):
CDU: 18,8 %
SPD: 12,1 %
Grüne: 14,3 %
Linke: 25,7 %
AfD: 16,2 %
BSW: 4,7 %
Andere: 8,2 %
Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD (23.02 Uhr):
CDU: 18,9 %
SPD: 12,1 %
Grüne: 14,3 %
Linke: 25,6 %
AfD: 16,1 %
FDP: 2,6 %
BSW: 4,7 %
Sonstige: 5,7 %
CDU: 18,8 %
SPD: 12,1 %
Grüne: 14,3 %
Linke: 25,7 %
AfD: 16,2 %
BSW: 4,7 %
Andere: 8,2 %
Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD (23.02 Uhr):
CDU: 18,9 %
SPD: 12,1 %
Grüne: 14,3 %
Linke: 25,6 %
AfD: 16,1 %
FDP: 2,6 %
BSW: 4,7 %
Sonstige: 5,7 %
Berlin
Eralp gewinnt Direktmandat mit großem Vorsprung
Berlins Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat bei der Abgeordnetenhauswahl ein Direktmandat gewonnen Die 45-Jährige erreichte 50,4 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 1, wie aus der Ergebnispräsentation der Landeswahlleitung hervorgeht. Sie lag damit weit vor Grünen-Kandidatin Kübra Beydas mit 17,2 Prozent.
Unterdessen verlor Berlins CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Treptow-Köpenick. Er kam auf 24,5 Prozent und unterlag damit klar dem AfD-Kandidaten Alexander Bertram, der auf 31,5 Prozent kam.
Auch der SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach verfehlte sein Direktmandat. Der 47-jährige SPD-Landeschef kam im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 2 nur auf Platz drei hinter Tom Cywinski (CDU) und Daniel Eliasson (Grüne).
Unterdessen verlor Berlins CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Treptow-Köpenick. Er kam auf 24,5 Prozent und unterlag damit klar dem AfD-Kandidaten Alexander Bertram, der auf 31,5 Prozent kam.
Auch der SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach verfehlte sein Direktmandat. Der 47-jährige SPD-Landeschef kam im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 2 nur auf Platz drei hinter Tom Cywinski (CDU) und Daniel Eliasson (Grüne).
Berlin
Noch-Regierungschef Wegner holt Direktmandat in Spandau
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat bei der Berlin-Wahl sein Direktmandat verteidigt. Im Wahlkreis Spandau 5 setzte sich der 54-Jährige deutlich gegen die Mitbewerber durch, wie aus der Ergebnispräsentation der Landeswahlleitung hervorgeht.
Wegner ist seit 2023 Regierungschef im Roten Rathaus. Im Juli verzichtete er jedoch nach innerparteilichem Druck auf die erneute Spitzenkandidatur. Grund waren immer neue Enthüllungen und Debatten über falsche Angaben zu seinem Krisenmanagement bei einem Stromausfall im Januar.
Derweil wird die frühere Bundesministerin und Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey dem neuen Abgeordnetenhaus nicht mehr angehören. In ihrem Wahlkreis in Rudow im Bezirk Neukölln verpasste sie bei der Berlin-Wahl ein Direktmandat.
Wegner ist seit 2023 Regierungschef im Roten Rathaus. Im Juli verzichtete er jedoch nach innerparteilichem Druck auf die erneute Spitzenkandidatur. Grund waren immer neue Enthüllungen und Debatten über falsche Angaben zu seinem Krisenmanagement bei einem Stromausfall im Januar.
Derweil wird die frühere Bundesministerin und Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey dem neuen Abgeordnetenhaus nicht mehr angehören. In ihrem Wahlkreis in Rudow im Bezirk Neukölln verpasste sie bei der Berlin-Wahl ein Direktmandat.
Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, wählt in seinem Wahllokal in einer Grundschule. Katharina Kausche/dpa
Carim Soliman
Berlin
Große Aufmerksamkeit für Eralp in der Türkei
Wegen ihrer Wurzeln macht Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp nach dem Erfolg bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus auch in der Türkei Schlagzeilen. „Historisches Ergebnis in Deutschland: In Berlin geht der Sieg an die Partei der türkeistämmigen Bürgermeister-Kandidatin Elif Eralp“, titelte der regierungskritische Fernsehsender Halk TV. Und die Tageszeitung Sözcü schrieb: „Türkische Kandidatin sprengt die Urnen; die Deutschen sagten ‚Elif‘!“
Eralp selbst hatte in ihrer Rede direkt nach der ersten Prognose am Abend auf Türkisch gesagt: „Wir haben Geschichte geschrieben, Freunde.“ Eralp wäre nicht nur die erste Berliner Regierungschefin der Linken, sondern auch die erste mit Migrationshintergrund.
Eralps Eltern flohen als Sozialisten und Gewerkschafter nach einem Militärputsch aus der Türkei, ihre Mutter war damals mit ihr schwanger. Geboren wurde Eralp dann 1981 in München. Die türkische Medienplattform Serbestiyet schrieb am Abend: „Die Tochter einer Familie, die nach dem Putsch vom 12. September floh, steht in Berlin kurz vor dem Amt der Regierenden.“
Eralp selbst hatte in ihrer Rede direkt nach der ersten Prognose am Abend auf Türkisch gesagt: „Wir haben Geschichte geschrieben, Freunde.“ Eralp wäre nicht nur die erste Berliner Regierungschefin der Linken, sondern auch die erste mit Migrationshintergrund.
Eralps Eltern flohen als Sozialisten und Gewerkschafter nach einem Militärputsch aus der Türkei, ihre Mutter war damals mit ihr schwanger. Geboren wurde Eralp dann 1981 in München. Die türkische Medienplattform Serbestiyet schrieb am Abend: „Die Tochter einer Familie, die nach dem Putsch vom 12. September floh, steht in Berlin kurz vor dem Amt der Regierenden.“
Anna Schimpp
Berlin
Grüne verlieren Berliner Hochburg Friedrichshain-Kreuzberg
Die Grünen werden voraussichtlich ihre Berliner Hochburg Friedrichshain-Kreuzberg an die Linke verlieren. Nach Auszählung von 92 Prozent der Gebiete lag die Linke in dem Bezirk bei den Zweitstimmen mit 44 Prozent deutlich vor den Grünen mit 20,8 Prozent, wie der Wahlleiter mitteilte. Bei der Wahl 2023 waren die Grünen mit 33,5 Prozent noch klar vor der Linken mit 21,1 Prozent gewesen.
Die Grünen werden in Friedrichshain-Kreuzberg wahrscheinlich auch kein Direktmandat gewinnen – die Linke lag in allen fünf Wahlkreisen vorn. Vor drei Jahren errangen die Grünen noch fünf der damals sechs Wahlkreise.
Die Grünen werden in Friedrichshain-Kreuzberg wahrscheinlich auch kein Direktmandat gewinnen – die Linke lag in allen fünf Wahlkreisen vorn. Vor drei Jahren errangen die Grünen noch fünf der damals sechs Wahlkreise.
Carim Soliman
Berlin
BSW-Einzug ins Abgeordnetenhaus wackelt
Das BSW muss weiter um seinen Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus bangen. Einer neuen Hochrechnung der ARD von 21.25 Uhr zufolge würde es mit 4,8 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Eine ZDF-Hochrechnung von 21.08 Uhr hingegen sieht das BSW mit fünf Prozent knapp im Parlament. Sollte das BSW nicht einziehen, hätte ein CDU-geführtes Bündnis mit SPD und Grünen laut der ARD-Hochrechnung rechnerisch eine Mehrheit.
Berlin
Zentralrat der Juden ruft SPD und Grüne auf, der Linken „nicht ins Rote Rathaus zu verhelfen“
Der Zentralrat der Juden in Deutschland appelliert an die SPD und die Grünen in Berlin, der laut Hochrechnungen stärksten Partei, der Linken, keine Regierungsmehrheit zu verschaffen. Die Linke sei im Wahlkampf wiederholt mit „antisemitischen Grenzüberschreitungen“ aufgefallen, so Zentralratspräsident Josef Schuster. Auf einer Bühne sei zur Intifada und dem Tod israelischer Soldaten aufgerufen worden. „Dass eine Partei, auf deren Wahlkampfbühne offen der Tod von Menschen gefordert wurde, als Siegerin aus der Wahl hervorgeht, beunruhigt mich zutiefst“, so Schuster.
Bei einer Veranstaltung der Linken in Neukölln Ende August hatte ein Rapper ein Lied vorgetragen, bei dem unter anderem die Zeilen, „Yallah, yallah, Intifada“ und – auf Englisch – „Tod der israelischen Armee" vorkamen. Im Publikum wurde dazu gesungen und getanzt. Die Spitzenkandidatin der Partei, Elif Eralp, hatte den Auftritt scharf kritisiert und gesagt, die Verantwortlichen hätten intervenieren müssen.
Bei einer Veranstaltung der Linken in Neukölln Ende August hatte ein Rapper ein Lied vorgetragen, bei dem unter anderem die Zeilen, „Yallah, yallah, Intifada“ und – auf Englisch – „Tod der israelischen Armee" vorkamen. Im Publikum wurde dazu gesungen und getanzt. Die Spitzenkandidatin der Partei, Elif Eralp, hatte den Auftritt scharf kritisiert und gesagt, die Verantwortlichen hätten intervenieren müssen.
Berlin
Clan-Mitglied auf Linken-Wahlparty – Partei distanziert sich
Die Linke in Berlin-Neukölln hat nach dem Besuch eines führenden Clan-Mitglieds auf einer Wahlparty betont, dass es weder politische noch persönliche Beziehungen zu Issa Remmo gebe. „Es handelte sich um eine öffentliche Veranstaltung, zu der auch ungeladene Personen Zutritt hatten“, teilte Jorinde Schulz aus dem Bezirksvorstand der Neuköllner Linke auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Uns war die Person und ihre Anwesenheit im Speziellen nicht bekannt, sie steht nicht auf unserer Anmeldeliste. Es gibt weder politische noch persönliche Beziehungen zu dieser Person.“ Der Besuch der Wahlparty habe daran „selbstverständlich nichts geändert“.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner schrieb bei X: „Dass Issa Remmo auf der Wahlparty der Berliner Linken auftaucht, ist ein verstörendes Signal. Gerade eine Partei, die Verantwortung für unsere Stadt übernehmen will, muss unmissverständlich deutlich machen, dass es keinerlei Nähe zu Strukturen geben darf, die zur organisierten Kriminalität gehören.“
Die Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr zeigte sich extrem irritiert von dem Vorfall. „Das wird die Linke klären müssen, was da passiert ist, warum das passiert ist“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie erwarte, dass der Linken-Landesverband mit den Akteuren in Neukölln spreche – sowohl mit Blick auf diesen Vorfall, als auch mit Blick auf die Antisemitismus-Debatte der vergangenen Wochen. „Da ist ganz klar, dass es hier eine Klarheit geben muss, bevor eine Regierungsbildung kommt“, sagte Stahr.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner schrieb bei X: „Dass Issa Remmo auf der Wahlparty der Berliner Linken auftaucht, ist ein verstörendes Signal. Gerade eine Partei, die Verantwortung für unsere Stadt übernehmen will, muss unmissverständlich deutlich machen, dass es keinerlei Nähe zu Strukturen geben darf, die zur organisierten Kriminalität gehören.“
Die Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr zeigte sich extrem irritiert von dem Vorfall. „Das wird die Linke klären müssen, was da passiert ist, warum das passiert ist“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie erwarte, dass der Linken-Landesverband mit den Akteuren in Neukölln spreche – sowohl mit Blick auf diesen Vorfall, als auch mit Blick auf die Antisemitismus-Debatte der vergangenen Wochen. „Da ist ganz klar, dass es hier eine Klarheit geben muss, bevor eine Regierungsbildung kommt“, sagte Stahr.
Kai Wegner on Twitter / X
Dass Issa Remmo auf der Wahlparty der Berliner Linken auftaucht, ist ein verstörendes Signal. Gerade eine Partei, die Verantwortung für unsere Stadt übernehmen will, muss unmissverständlich deutlich machen, dass es keinerlei Nähe zu Strukturen geben darf, die zur organisierten…— Kai Wegner (@kaiwegner) September 20, 2026
x.com
Carim Soliman
Berlin
Hochrechnungen: Keine Mehrheit für Schwarz-Grün-Rot
Ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD hätte in Berlin nach neuen Hochrechnungen von ARD und ZDF keine Mehrheit. Nach ARD-Zahlen von 19.57 Uhr hätten die drei Parteien zusammen 79 von 159 Sitzen im Abgeordnetenhaus. Die ZDF-Hochrechnung von 20.14 Uhr sieht sie bei 65 von 130 Sitzen. Wie groß das Parlament am Ende tatsächlich wird, hängt von der Zahl der Überhang- und Ausgleichsmandate ab. Laut beiden Hochrechnungen wäre das BSW knapp im Parlament vertreten, was für die Mehrheitsverhältnisse ebenfalls von Bedeutung ist.
Die Linke ist bei der Wahl nach den Hochrechnungen mit deutlichem Vorsprung stärkste Kraft geworden. Die CDU rutschte auf Platz zwei ab. Rechnerisch ohne Probleme möglich wäre den Zahlen zufolge ein rot-grün-rotes Bündnis, von den Grünen gab es dazu bereits positive Signale. Frühere Hochrechnungen hatten aber auch ein schwarz-rot-grünes Bündnis als rechnerische Möglichkeit gesehen – was für Grüne und SPD mehrere Optionen für eine Regierungsbildung bedeuten würde.
Die Linke ist bei der Wahl nach den Hochrechnungen mit deutlichem Vorsprung stärkste Kraft geworden. Die CDU rutschte auf Platz zwei ab. Rechnerisch ohne Probleme möglich wäre den Zahlen zufolge ein rot-grün-rotes Bündnis, von den Grünen gab es dazu bereits positive Signale. Frühere Hochrechnungen hatten aber auch ein schwarz-rot-grünes Bündnis als rechnerische Möglichkeit gesehen – was für Grüne und SPD mehrere Optionen für eine Regierungsbildung bedeuten würde.
Berlin
Gysi für neues Referendum über Wohnungskonzerne
In der Frage einer Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen in Berlin plädiert der Linken-Politiker Gregor Gysi für ein weiteres Referendum. „Ich glaube, dass das ein Volksentscheid entscheiden wird“, sagt Gysi in der ARD. Der frühere Volksentscheid, bei dem die Mehrheit der Berliner für eine Vergesellschaftung gestimmt habe, habe nur empfehlenden Charakter gehabt. Gäbe es bei einem weiteren Referendum erneut eine Mehrheit, wäre dies per Gesetz umzusetzen. „Lassen wir das doch die Berlinerinnen und Berliner entscheiden“, sagt Gysi, der Abgeordneter und Alterspräsident des Bundestags ist. Der 78-Jährige appelliert an seine Partei, als Wahlsiegerin eine neue Rolle anzunehmen.
„Wenn du die stärkste Kraft in einer Stadt bist, darfst du nicht nur die Interessen deiner Wählerinnen und Wähler vertreten – du hast plötzlich eine Verantwortung für die gesamte Stadt.“Gregor Gysi
Carim Soliman
Berliner FDP-Vorsitzender bietet Rücktritt an
Berlins FDP-Landeschef Christoph Meyer hat wegen des wahrscheinlichen Scheiterns seiner Partei an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Abgeordnetenhauswahl seinen Rücktritt angeboten. „Das ist ein bitterer Abend für die FDP“, sagte Meyer am Abend in Berlin.
„Wenn ich sage: Ich habe als Spitzenkandidat, wir haben nicht überzeugen können, dann heißt das auch, dass man Verantwortung übernimmt. Und Verantwortung bedeutet, dass ich den Landesvorsitz der FDP Berlin zur Verfügung stellen werde.“
Die FDP scheitert nach allen Hochrechnungen klar an der Fünf-Prozent-Hürde sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Berlin. In der Hauptstadt käme sie damit erneut nicht ins Abgeordnetenhaus. Meyer hatte die Liberalen als Spitzenkandidat in die Abgeordnetenhauswahl geführt. Die FDP hatte bereits bei der Wiederholungswahl 2023 den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus verpasst. Meyer hatte den Berliner FDP-Landesvorsitz im März 2018 übernommen, nachdem er dieses Amt schon von 2010 bis 2012 innehatte.
Auch FDP-Generalsekretär Martin Hagen und Mecklenburg-Vorpommerns FDP-Spitzenkandidat Jakob Schirmer haben das Scheitern ihrer Partei bei den Landtagswahlen als „bitter“ bezeichnet. „Da gibt es nichts zu beschönigen. Das Wahlergebnis ist Mist. Wir hatten uns das anders erhofft“, sagte Hagen in Berlin. Der Aufschwung der FDP in den bundesweiten Umfragen reiche noch nicht aus, um verlässlich in den Ländern erfolgreich zu sein. „Wir wussten von Anfang an: Das Comeback der FDP wird kein Sprint, der sich auf der Kurzstrecke entscheidet, sondern das wird ein Marathon.“ Seine Partei richte jetzt den Blick auf die wichtigen Landtagswahlen im kommenden Jahr. Dort sei die Ausgangslage für die FDP besser.
Jakob Schirmer sagte, es gebe nichts zu beschönigen. Aber man werde jetzt nach vorn schauen. Auch ein Abstieg führe nicht dazu, dass man den Sport aufgebe. Man werde nun eine neue Strategie und ein neues Team aufstellen. In Schwerin saß die FDP bisher noch im Landesparlament. Die Liberalen sind jetzt nur noch in 4 von 16 Landtagen vertreten.
Jakob Schirmer sagte, es gebe nichts zu beschönigen. Aber man werde jetzt nach vorn schauen. Auch ein Abstieg führe nicht dazu, dass man den Sport aufgebe. Man werde nun eine neue Strategie und ein neues Team aufstellen. In Schwerin saß die FDP bisher noch im Landesparlament. Die Liberalen sind jetzt nur noch in 4 von 16 Landtagen vertreten.
Berlin
Wegner: Zeitpunkt für Rückzug war richtig
„Ich glaube, das war ein guter Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt. Einen guten Zeitpunkt für so was gibt es nicht, aber es war der richtige Zeitpunkt.“Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU)
Mecklenburg-Vorpommern
BSW-Spitzenkandidat: Wir könnten Zünglein an der Waage sein
Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hofft das Bündnis Sahra Wagenknecht auf einen Einzug in das Parlament. „Wir sind ganz zuversichtlich, dass wir in den Landtag einziehen werden“, sagte BSW-Spitzenkandidat Peter Schabbel in der ARD. Wir sind wahrscheinlich auch hier in Mecklenburg-Vorpommern ein Zünglein an der Waage, möglicherweise.
Laut Hochrechnungen liegt das BSW bei knapp 5 Prozent. Sollte das Bündnis die Hürde überspringen, würde eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen wahrscheinlich keine Mehrheit haben, erläuterte Fernsehmoderator Jörg Schönenborn. „Wir treten an für einen überparteilichen Ministerpräsidenten und für ein Parlament mit wechselnden Mehrheiten“, sagte Schabbel. Eine Koalition seiner Partei mit der AfD schloss er aus. „Dabei bleiben wir.“ In der Sache könne es gleichwohl gemeinsame Abstimmungen geben.
Laut Hochrechnungen liegt das BSW bei knapp 5 Prozent. Sollte das Bündnis die Hürde überspringen, würde eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen wahrscheinlich keine Mehrheit haben, erläuterte Fernsehmoderator Jörg Schönenborn. „Wir treten an für einen überparteilichen Ministerpräsidenten und für ein Parlament mit wechselnden Mehrheiten“, sagte Schabbel. Eine Koalition seiner Partei mit der AfD schloss er aus. „Dabei bleiben wir.“ In der Sache könne es gleichwohl gemeinsame Abstimmungen geben.
Peter Schabbel (BSW), Spitzenkandidat des BSW und Landesvorsitzender des BSW in Mecklenburg-Vorpommern. Marcus Brandt/pa