Berliner FDP-Vorsitzender bietet Rücktritt an

Berlins FDP-Landeschef Christoph Meyer hat wegen des wahrscheinlichen Scheiterns seiner Partei an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Abgeordnetenhauswahl seinen Rücktritt angeboten. „Das ist ein bitterer Abend für die FDP“, sagte Meyer am Abend in Berlin.

„Wenn ich sage: Ich habe als Spitzenkandidat, wir haben nicht überzeugen können, dann heißt das auch, dass man Verantwortung übernimmt. Und Verantwortung bedeutet, dass ich den Landesvorsitz der FDP Berlin zur Verfügung stellen werde.“

Die FDP scheitert nach allen Hochrechnungen klar an der Fünf-Prozent-Hürde sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Berlin. In der Hauptstadt käme sie damit erneut nicht ins Abgeordnetenhaus. Meyer hatte die Liberalen als Spitzenkandidat in die Abgeordnetenhauswahl geführt. Die FDP hatte bereits bei der Wiederholungswahl 2023 den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus verpasst. Meyer hatte den Berliner FDP-Landesvorsitz im März 2018 übernommen, nachdem er dieses Amt schon von 2010 bis 2012 innehatte.

Auch FDP-Generalsekretär Martin Hagen und Mecklenburg-Vorpommerns FDP-Spitzenkandidat Jakob Schirmer haben das Scheitern ihrer Partei bei den Landtagswahlen als „bitter“ bezeichnet. „Da gibt es nichts zu beschönigen. Das Wahlergebnis ist Mist. Wir hatten uns das anders erhofft“, sagte Hagen in Berlin. Der Aufschwung der FDP in den bundesweiten Umfragen reiche noch nicht aus, um verlässlich in den Ländern erfolgreich zu sein. „Wir wussten von Anfang an: Das Comeback der FDP wird kein Sprint, der sich auf der Kurzstrecke entscheidet, sondern das wird ein Marathon.“ Seine Partei richte jetzt den Blick auf die wichtigen Landtagswahlen im kommenden Jahr. Dort sei die Ausgangslage für die FDP besser.



Jakob Schirmer sagte, es gebe nichts zu beschönigen. Aber man werde jetzt nach vorn schauen. Auch ein Abstieg führe nicht dazu, dass man den Sport aufgebe. Man werde nun eine neue Strategie und ein neues Team aufstellen. In Schwerin saß die FDP bisher noch im Landesparlament. Die Liberalen sind jetzt nur noch in 4 von 16 Landtagen vertreten.