Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin finden Sie zudem auf unseren Themenseiten.
Wichtige Updates
Holm fordert Amt des Landtagspräsidenten für AfD
CDU verpasst Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern
So hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt
So hat Berlin gewählt
Zentralrat der Juden ruft SPD und Grüne auf, der Linken „nicht ins Rote Rathaus zu verhelfen“
Mecklenburg-Vorpommern
Schwesig setzt auf Rot-Rot-Grün
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) empfiehlt ihrer Partei Koalitionsgespräche mit der Linken und den Grünen. Dies werde sie am Montag den Gremien ihrer Partei vorschlagen, sagte die Spitzenkandidatin der Landtagswahl nach einer SPD-Sitzung in Berlin. Das Land brauche eine stabile Regierung. Die SPD erreichte nach einer Aufholjagd den zweiten Platz hinter der AfD. Mit Linken und Grünen könnte Schwesig wieder zur Ministerpräsidentin gewählt werden.
Anna Schimpp
Berlin
Giffey spricht von „desaströsem Gesamtergebnis“ für SPD
Die SPD-Politikerin Franziska Giffey bedauert, dass sie dem neuen Abgeordnetenhaus nicht mehr angehören wird. „Dieses Ergebnis ist bitter“, schrieb die frühere Bundesministerin und Regierende Bürgermeisterin von Berlin auf Instagram. In ihrem Wahlkreis in Rudow im Bezirk Neukölln verpasste die 48-Jährige bei der Berlin-Wahl ein Direktmandat. Sie unterlag mit 26,3 Prozent knapp dem CDU-Kandidaten Olaf Schenk, der auf 27,7 Prozent kam.
„Das bedeutet auch, dass die Arbeit in meinem Bürgerbüro enden wird. Das Bürgerbüro wird Ende Oktober schließen“, schrieb Giffey unter einem Bild, das sie mit verschränkten Armen stehend vor ihrem Bürgerbüro zeigt. Nun müsse nach dem „desaströsen Gesamtergebnis“ eine Aufarbeitung in der Berliner SPD stattfinden. Es müsse „offen und klar darüber gesprochen werden, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind“. „Das, was wir sehen, ist nicht das Ergebnis der letzten Monate, sondern der letzten Jahre“, kommentierte Giffey. Die Menschen wollten Lösungen für ihren Alltag, keine innerparteilichen Richtungsdebatten. „Die SPD hat mit ihren Antworten nicht ausreichend in der Breite der Bevölkerung überzeugen können.“ Zudem habe die SPD im Wahlkampf in einer „massiven und ideologischen Zuspitzung“ zwischen Linken und CDU kaum stattgefunden, „und das war fatal“.
„Das bedeutet auch, dass die Arbeit in meinem Bürgerbüro enden wird. Das Bürgerbüro wird Ende Oktober schließen“, schrieb Giffey unter einem Bild, das sie mit verschränkten Armen stehend vor ihrem Bürgerbüro zeigt. Nun müsse nach dem „desaströsen Gesamtergebnis“ eine Aufarbeitung in der Berliner SPD stattfinden. Es müsse „offen und klar darüber gesprochen werden, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind“. „Das, was wir sehen, ist nicht das Ergebnis der letzten Monate, sondern der letzten Jahre“, kommentierte Giffey. Die Menschen wollten Lösungen für ihren Alltag, keine innerparteilichen Richtungsdebatten. „Die SPD hat mit ihren Antworten nicht ausreichend in der Breite der Bevölkerung überzeugen können.“ Zudem habe die SPD im Wahlkampf in einer „massiven und ideologischen Zuspitzung“ zwischen Linken und CDU kaum stattgefunden, „und das war fatal“.
Mecklenburg-Vorpommern
Holm fordert Amt des Landtagspräsidenten für AfD
Nach dem Wahlsieg der AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern nimmt AfD-Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm das Amt des Landtagspräsidenten für seine Partei in Anspruch. „Wir haben 45 Prozent der Sitze jetzt im Parlament. Das ist eine enorme Zahl. Und das muss sich natürlich dann auch zeigen, finde ich“, sagte Holm in Berlin vor Journalisten. Er rief die anderen Parteien im Parlament auf, „uns die Rechte zu gewähren, die einer solch starken Partei auch zustehen, und deswegen gehe ich davon aus, dass wir diesmal auch den Landtagspräsidenten stellen“.
Nach Aussage Holms kommt die AfD im Schweriner Landtag künftig auf 32 Abgeordnete. Das sei ein Zuwachs von 18 zusätzlichen Mandaten. Holm kündigte auch die Einberufung eines Corona-Untersuchungsausschusses an. Der Umgang mit der Corona-Pandemie müsse aufgearbeitet werden. SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sei während der Pandemie zu rigide vorgegangen, so Holms Vorwurf.
Bei NDR Info hatte Holm zuvor gesagt, sollte es erwartungsgemäß nicht zu einer Regierungsbeteiligung der AfD in Mecklenburg-Vorpommern kommen, will er weiter Bundestagsabgeordneter bleiben. Holm ist auch Co-Landessprecher der AfD im Nordosten. Er hat keinen Sitz im Landtag.
Nach Aussage Holms kommt die AfD im Schweriner Landtag künftig auf 32 Abgeordnete. Das sei ein Zuwachs von 18 zusätzlichen Mandaten. Holm kündigte auch die Einberufung eines Corona-Untersuchungsausschusses an. Der Umgang mit der Corona-Pandemie müsse aufgearbeitet werden. SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sei während der Pandemie zu rigide vorgegangen, so Holms Vorwurf.
Bei NDR Info hatte Holm zuvor gesagt, sollte es erwartungsgemäß nicht zu einer Regierungsbeteiligung der AfD in Mecklenburg-Vorpommern kommen, will er weiter Bundestagsabgeordneter bleiben. Holm ist auch Co-Landessprecher der AfD im Nordosten. Er hat keinen Sitz im Landtag.
Berlin
Evers hält Reformen für notwendig – Koalition offen
Berlins CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers hält die Reformen der Bundesregierung weiter für notwendig. „Die müssen in einer Art und Weise erfolgen, die jedem klarmacht, warum sie stattfinden müssen, wie sie sozial ausgewogen und gerecht ausgestaltet sein können“, sagte er im RBB-Inforadio. Insgesamt sei die Bundespolitik für das CDU-Ergebnis in Berlin nicht förderlich gewesen: „Rückenwind sieht jetzt anders aus“, so Evers.
Eine Regierungsbeteiligung im Berliner Abgeordnetenhaus schloss Evers am Morgen nicht aus. „Wir werden jetzt genau beobachten, was die nächsten Wochen bringen“, sagte er. Rechnerisch ist neben einer Koalition aus Linke, Grünen und SPD auch ein schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis möglich.
Insgesamt zeige das Wahlergebnis, wie polarisiert und gespalten die Gesellschaft sei. „Wir haben auch in Berlin gesehen, dass die politischen Ränder mit teilweise wirklich extremen Positionen weiter erstarkt sind“, so Evers. Er geht davon aus, dass die Linke in den kommenden Tagen und Wochen einen „Realitätscheck“ erleben werde. „Denn was immer sie da versprochen hat, hat recht wenig mit der Lage zu tun, in der sich Berlin aktuell und erst recht in den nächsten Jahren befindet.“
Eine Regierungsbeteiligung im Berliner Abgeordnetenhaus schloss Evers am Morgen nicht aus. „Wir werden jetzt genau beobachten, was die nächsten Wochen bringen“, sagte er. Rechnerisch ist neben einer Koalition aus Linke, Grünen und SPD auch ein schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis möglich.
Insgesamt zeige das Wahlergebnis, wie polarisiert und gespalten die Gesellschaft sei. „Wir haben auch in Berlin gesehen, dass die politischen Ränder mit teilweise wirklich extremen Positionen weiter erstarkt sind“, so Evers. Er geht davon aus, dass die Linke in den kommenden Tagen und Wochen einen „Realitätscheck“ erleben werde. „Denn was immer sie da versprochen hat, hat recht wenig mit der Lage zu tun, in der sich Berlin aktuell und erst recht in den nächsten Jahren befindet.“
Berlin
Eralp: „Mit organisierter Kriminalität wollen wir wirklich nichts zu tun haben“
Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat sich nach dem Besuch eines führenden Clan-Mitglieds auf einer Linken-Wahlparty klar gegenüber kriminellen Strukturen positioniert. „Mit organisierter Kriminalität wollen wir wirklich nichts zu tun haben“, sagte Eralp im RBB-Inforadio. Der Mann sei ihres Wissens nicht eingeladen gewesen und auch danach herausgeschickt worden.
„Es handelte sich um eine öffentliche Veranstaltung, zu der auch ungeladene Personen Zutritt hatten“, hatte Jorinde Schulz aus dem Bezirksvorstand der Neuköllner Linke auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Abend mitgeteilt. „Uns war die Person und ihre Anwesenheit im Speziellen nicht bekannt, sie steht nicht auf unserer Anmeldeliste. Es gibt weder politische noch persönliche Beziehungen zu dieser Person.“ Der Besuch der Wahlparty habe daran „selbstverständlich nichts geändert“.
„Es handelte sich um eine öffentliche Veranstaltung, zu der auch ungeladene Personen Zutritt hatten“, hatte Jorinde Schulz aus dem Bezirksvorstand der Neuköllner Linke auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Abend mitgeteilt. „Uns war die Person und ihre Anwesenheit im Speziellen nicht bekannt, sie steht nicht auf unserer Anmeldeliste. Es gibt weder politische noch persönliche Beziehungen zu dieser Person.“ Der Besuch der Wahlparty habe daran „selbstverständlich nichts geändert“.
Berlin
Krach: Ermittlungen waren sicher „kein Vorteil“
Für den Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach könnten die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen ihn auch ein Faktor für das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gewesen sein. „Sie waren jedenfalls kein Vorteil, das kann man vermutlich definitiv sagen“, sagte Krache am Morgen im RBB-Inforadio. „Aber die Umfragen waren auch vorher schon nicht besser.“
Da seine Partei seit Jahrzehnten in Berlin Regierungsverantwortung trage, werde die SPD „für alles, was nicht funktioniert in Berlin, verantwortlich gemacht“, führte er aus. „Und natürlich muss man auch sagen, gab es keinen Rückenwind von der Bundesebene.“ Themen wie die Gesundheitsreform, die Rentenreform oder die Kürzung beim Wohngeld hätten im Wahlkampf nicht geholfen.
Mitten in der heißen Wahlkampfphase sah sich Krach in der Vorwoche mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover konfrontiert, die mit seiner früheren Tätigkeit als Regionspräsident zu tun haben. Nach Angaben der Ermittler geht es unter anderem um den Anfangsverdacht der Vorteilsannahme in zwei Fällen. Auch Krachs Wohnung in Berlin wurde durchsucht. Krach weist alle Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Da seine Partei seit Jahrzehnten in Berlin Regierungsverantwortung trage, werde die SPD „für alles, was nicht funktioniert in Berlin, verantwortlich gemacht“, führte er aus. „Und natürlich muss man auch sagen, gab es keinen Rückenwind von der Bundesebene.“ Themen wie die Gesundheitsreform, die Rentenreform oder die Kürzung beim Wohngeld hätten im Wahlkampf nicht geholfen.
Mitten in der heißen Wahlkampfphase sah sich Krach in der Vorwoche mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover konfrontiert, die mit seiner früheren Tätigkeit als Regionspräsident zu tun haben. Nach Angaben der Ermittler geht es unter anderem um den Anfangsverdacht der Vorteilsannahme in zwei Fällen. Auch Krachs Wohnung in Berlin wurde durchsucht. Krach weist alle Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Mecklenburg-Vorpommern
CDU verpasst Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern
Die CDU hat laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis den Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern verpasst. Die Partei scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde und zieht damit erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik bei einer Landtagswahl nicht ins Parlament ein. Für den CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzler Friedrich Merz ist damit der schlimmste Fall eingetreten. Er hatte das Ergebnis bereits am Abend als „Desaster“ bezeichnet.
Auch in der Hauptstadt verliert die CDU deutlich. Die Linke wird dort nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF stärkste Kraft vor der CDU. Mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp könnte sie erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen und die CDU an der Spitze des Senats ablösen.
Auch in der Hauptstadt verliert die CDU deutlich. Die Linke wird dort nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF stärkste Kraft vor der CDU. Mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp könnte sie erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen und die CDU an der Spitze des Senats ablösen.
So hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt
Alle Stimmen sind ausgezählt. Das vorläufige amtliche Ergebnis lautet:
SPD: 35,5 %
AfD: 38,2 %
CDU: 4,9 %
Linke: 6,5 %
Grüne: 5,7 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,8 %
Andere: 3,4 %
SPD: 35,5 %
AfD: 38,2 %
CDU: 4,9 %
Linke: 6,5 %
Grüne: 5,7 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,8 %
Andere: 3,4 %
Berlin
Eralp gewinnt Direktmandat mit großem Vorsprung
Berlins Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat bei der Abgeordnetenhauswahl ein Direktmandat gewonnen Die 45-Jährige erreichte 50,4 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 1, wie aus der Ergebnispräsentation der Landeswahlleitung hervorgeht. Sie lag damit weit vor Grünen-Kandidatin Kübra Beydas mit 17,2 Prozent.
Unterdessen verlor Berlins CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Treptow-Köpenick. Er kam auf 24,5 Prozent und unterlag damit klar dem AfD-Kandidaten Alexander Bertram, der auf 31,5 Prozent kam.
Auch der SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach verfehlte sein Direktmandat. Der 47-jährige SPD-Landeschef kam im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 2 nur auf Platz drei hinter Tom Cywinski (CDU) und Daniel Eliasson (Grüne).
Unterdessen verlor Berlins CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Treptow-Köpenick. Er kam auf 24,5 Prozent und unterlag damit klar dem AfD-Kandidaten Alexander Bertram, der auf 31,5 Prozent kam.
Auch der SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach verfehlte sein Direktmandat. Der 47-jährige SPD-Landeschef kam im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 2 nur auf Platz drei hinter Tom Cywinski (CDU) und Daniel Eliasson (Grüne).
Berlin
Noch-Regierungschef Wegner holt Direktmandat in Spandau
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat bei der Berlin-Wahl sein Direktmandat verteidigt. Im Wahlkreis Spandau 5 setzte sich der 54-Jährige deutlich gegen die Mitbewerber durch, wie aus der Ergebnispräsentation der Landeswahlleitung hervorgeht.
Wegner ist seit 2023 Regierungschef im Roten Rathaus. Im Juli verzichtete er jedoch nach innerparteilichem Druck auf die erneute Spitzenkandidatur. Grund waren immer neue Enthüllungen und Debatten über falsche Angaben zu seinem Krisenmanagement bei einem Stromausfall im Januar.
Derweil wird die frühere Bundesministerin und Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey dem neuen Abgeordnetenhaus nicht mehr angehören. In ihrem Wahlkreis in Rudow im Bezirk Neukölln verpasste sie bei der Berlin-Wahl ein Direktmandat.
Wegner ist seit 2023 Regierungschef im Roten Rathaus. Im Juli verzichtete er jedoch nach innerparteilichem Druck auf die erneute Spitzenkandidatur. Grund waren immer neue Enthüllungen und Debatten über falsche Angaben zu seinem Krisenmanagement bei einem Stromausfall im Januar.
Derweil wird die frühere Bundesministerin und Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey dem neuen Abgeordnetenhaus nicht mehr angehören. In ihrem Wahlkreis in Rudow im Bezirk Neukölln verpasste sie bei der Berlin-Wahl ein Direktmandat.
Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, wählt in seinem Wahllokal in einer Grundschule. Katharina Kausche/dpa
So hat Berlin gewählt
Alle Stimmen sind ausgezählt. Das vorläufige amtliche Ergebnis lautet:
CDU: 18,8 %
SPD: 12,1 %
Grüne: 14,3 %
Linke: 25,7 %
AfD: 16,3 %
FDP: 2,5 %
BSW: 4,7 %
Andere: 5,7 %
SPD: 12,1 %
Grüne: 14,3 %
Linke: 25,7 %
AfD: 16,3 %
FDP: 2,5 %
BSW: 4,7 %
Andere: 5,7 %
Carim Soliman
Berlin
Große Aufmerksamkeit für Eralp in der Türkei
Wegen ihrer Wurzeln macht Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp nach dem Erfolg bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus auch in der Türkei Schlagzeilen. „Historisches Ergebnis in Deutschland: In Berlin geht der Sieg an die Partei der türkeistämmigen Bürgermeister-Kandidatin Elif Eralp“, titelte der regierungskritische Fernsehsender Halk TV. Und die Tageszeitung Sözcü schrieb: „Türkische Kandidatin sprengt die Urnen; die Deutschen sagten ‚Elif‘!“
Eralp selbst hatte in ihrer Rede direkt nach der ersten Prognose am Abend auf Türkisch gesagt: „Wir haben Geschichte geschrieben, Freunde.“ Eralp wäre nicht nur die erste Berliner Regierungschefin der Linken, sondern auch die erste mit Migrationshintergrund.
Eralps Eltern flohen als Sozialisten und Gewerkschafter nach einem Militärputsch aus der Türkei, ihre Mutter war damals mit ihr schwanger. Geboren wurde Eralp dann 1981 in München. Die türkische Medienplattform Serbestiyet schrieb am Abend: „Die Tochter einer Familie, die nach dem Putsch vom 12. September floh, steht in Berlin kurz vor dem Amt der Regierenden.“
Eralp selbst hatte in ihrer Rede direkt nach der ersten Prognose am Abend auf Türkisch gesagt: „Wir haben Geschichte geschrieben, Freunde.“ Eralp wäre nicht nur die erste Berliner Regierungschefin der Linken, sondern auch die erste mit Migrationshintergrund.
Eralps Eltern flohen als Sozialisten und Gewerkschafter nach einem Militärputsch aus der Türkei, ihre Mutter war damals mit ihr schwanger. Geboren wurde Eralp dann 1981 in München. Die türkische Medienplattform Serbestiyet schrieb am Abend: „Die Tochter einer Familie, die nach dem Putsch vom 12. September floh, steht in Berlin kurz vor dem Amt der Regierenden.“
Anna Schimpp
Berlin
Grüne verlieren Berliner Hochburg Friedrichshain-Kreuzberg
Die Grünen werden voraussichtlich ihre Berliner Hochburg Friedrichshain-Kreuzberg an die Linke verlieren. Nach Auszählung von 92 Prozent der Gebiete lag die Linke in dem Bezirk bei den Zweitstimmen mit 44 Prozent deutlich vor den Grünen mit 20,8 Prozent, wie der Wahlleiter mitteilte. Bei der Wahl 2023 waren die Grünen mit 33,5 Prozent noch klar vor der Linken mit 21,1 Prozent gewesen.
Die Grünen werden in Friedrichshain-Kreuzberg wahrscheinlich auch kein Direktmandat gewinnen – die Linke lag in allen fünf Wahlkreisen vorn. Vor drei Jahren errangen die Grünen noch fünf der damals sechs Wahlkreise.
Die Grünen werden in Friedrichshain-Kreuzberg wahrscheinlich auch kein Direktmandat gewinnen – die Linke lag in allen fünf Wahlkreisen vorn. Vor drei Jahren errangen die Grünen noch fünf der damals sechs Wahlkreise.
Carim Soliman
Berlin
BSW-Einzug ins Abgeordnetenhaus wackelt
Das BSW muss weiter um seinen Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus bangen. Einer neuen Hochrechnung der ARD von 21.25 Uhr zufolge würde es mit 4,8 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Eine ZDF-Hochrechnung von 21.08 Uhr hingegen sieht das BSW mit fünf Prozent knapp im Parlament. Sollte das BSW nicht einziehen, hätte ein CDU-geführtes Bündnis mit SPD und Grünen laut der ARD-Hochrechnung rechnerisch eine Mehrheit.
Berlin
Zentralrat der Juden ruft SPD und Grüne auf, der Linken „nicht ins Rote Rathaus zu verhelfen“
Der Zentralrat der Juden in Deutschland appelliert an die SPD und die Grünen in Berlin, der laut Hochrechnungen stärksten Partei, der Linken, keine Regierungsmehrheit zu verschaffen. Die Linke sei im Wahlkampf wiederholt mit „antisemitischen Grenzüberschreitungen“ aufgefallen, so Zentralratspräsident Josef Schuster. Auf einer Bühne sei zur Intifada und dem Tod israelischer Soldaten aufgerufen worden. „Dass eine Partei, auf deren Wahlkampfbühne offen der Tod von Menschen gefordert wurde, als Siegerin aus der Wahl hervorgeht, beunruhigt mich zutiefst“, so Schuster.
Bei einer Veranstaltung der Linken in Neukölln Ende August hatte ein Rapper ein Lied vorgetragen, bei dem unter anderem die Zeilen, „Yallah, yallah, Intifada“ und – auf Englisch – „Tod der israelischen Armee" vorkamen. Im Publikum wurde dazu gesungen und getanzt. Die Spitzenkandidatin der Partei, Elif Eralp, hatte den Auftritt scharf kritisiert und gesagt, die Verantwortlichen hätten intervenieren müssen.
Bei einer Veranstaltung der Linken in Neukölln Ende August hatte ein Rapper ein Lied vorgetragen, bei dem unter anderem die Zeilen, „Yallah, yallah, Intifada“ und – auf Englisch – „Tod der israelischen Armee" vorkamen. Im Publikum wurde dazu gesungen und getanzt. Die Spitzenkandidatin der Partei, Elif Eralp, hatte den Auftritt scharf kritisiert und gesagt, die Verantwortlichen hätten intervenieren müssen.