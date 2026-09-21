Clan-Mitglied und propalästinensischer Aktivist bei Linken-Party: Grüne sehen Klärungsbedarf

Die Grünen haben nach dem Besuch eines Clanchefs und eines propalästinensischen Aktivisten auf einer Wahlparty der Linkspartei eine klare Distanzierung von ihrem möglichen Koalitionspartner gefordert. „Eine Koalition mit uns gibt es nicht als Blankoscheck“, sagte Grünen-Chef Felix Banaszak in Berlin. Die Wahlparty der Linke in Berlin-Neukölln hatte für Diskussionen gesorgt. Dort waren am Sonntagabend der Hamas-nahe Palästina-Aktivist Ibrahim Ibrahim und das Clan-Mitglied Issa Remmo dabei.



Banaszak sagte, er nehme die Darstellung der Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp sowie anderer Linken-Politiker ernst, dass der Mann nicht eingeladen gewesen und von der Veranstaltung verwiesen worden sei. Zugleich müsse geklärt werden, warum er dort erscheinen konnte und ob persönliche Verbindungen oder politische Erwartungen eine Rolle spielten. „Die Linke muss nicht nur für sich, sondern auch für uns sehr deutlich klären, wie ihr Verhältnis zu diesen Fragen ist“, sagte Banaszak. Berlin müsse eine Stadt bleiben, in der Jüdinnen und Juden ebenso wie Menschen muslimischen Glaubens und Menschen mit palästinensischer Familiengeschichte frei und sicher leben könnten. Das müsse auch in möglichen Koalitionsverhandlungen klar verankert werden.



Die Co-Vorsitzende, Franziska Brantner, sagte: „Die Linke ist in der Pflicht, das auch auszuräumen, in die Schranken zu weisen. Sonst kann man sich doch hier gar keine Regierung vorstellen.“ Die Berliner Grünen hatten bereits vor der Wahl ein Bündnis mit Linken und SPD angestrebt. Diese Präferenz gelte weiterhin, sagte Banaszak.



Nicht nur das Thema Antisemitismus könnte zwischen Linken und möglichen Bündnispartner stehen: