Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin finden Sie zudem auf unseren Themenseiten.
Wichtige Updates
Schwesig setzt auf Rot-Rot-Grün
Holm fordert Amt des Landtagspräsidenten für AfD
CDU verpasst Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern
So hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt
So hat Berlin gewählt
Mecklenburg-Vorpommern
Peters tritt als Landesvorsitzender zurück, Amthor übernimmt übergangsweise
Nach der verheerenden Niederlage bei der Landtagswahl am Sonntag hat der Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, seinen Rücktritt angekündigt. Das wurde nach einer Sitzung des Landesvorstands am Montagabend bekannt. Unter Peters' Führung als Spitzenkandidat war die Partei bei der Wahl auf 4,9 Prozent abgestürzt und wird dem nächsten Landtag nicht mehr angehören. Nachfolger soll übergangsweise Philipp Amthor werden, er war bisher stellvertretender Landesvorsitzender. Amthor, 33 Jahre alt, ist zudem Abgeordneter im Bundestag und Staatsminister im Kanzleramt für die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern.
Clan-Mitglied und propalästinensischer Aktivist bei Linken-Party: Grüne sehen Klärungsbedarf
Die Grünen haben nach dem Besuch eines Clanchefs und eines propalästinensischen Aktivisten auf einer Wahlparty der Linkspartei eine klare Distanzierung von ihrem möglichen Koalitionspartner gefordert. „Eine Koalition mit uns gibt es nicht als Blankoscheck“, sagte Grünen-Chef Felix Banaszak in Berlin. Die Wahlparty der Linke in Berlin-Neukölln hatte für Diskussionen gesorgt. Dort waren am Sonntagabend der Hamas-nahe Palästina-Aktivist Ibrahim Ibrahim und das Clan-Mitglied Issa Remmo dabei.
Banaszak sagte, er nehme die Darstellung der Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp sowie anderer Linken-Politiker ernst, dass der Mann nicht eingeladen gewesen und von der Veranstaltung verwiesen worden sei. Zugleich müsse geklärt werden, warum er dort erscheinen konnte und ob persönliche Verbindungen oder politische Erwartungen eine Rolle spielten. „Die Linke muss nicht nur für sich, sondern auch für uns sehr deutlich klären, wie ihr Verhältnis zu diesen Fragen ist“, sagte Banaszak. Berlin müsse eine Stadt bleiben, in der Jüdinnen und Juden ebenso wie Menschen muslimischen Glaubens und Menschen mit palästinensischer Familiengeschichte frei und sicher leben könnten. Das müsse auch in möglichen Koalitionsverhandlungen klar verankert werden.
Die Co-Vorsitzende, Franziska Brantner, sagte: „Die Linke ist in der Pflicht, das auch auszuräumen, in die Schranken zu weisen. Sonst kann man sich doch hier gar keine Regierung vorstellen.“ Die Berliner Grünen hatten bereits vor der Wahl ein Bündnis mit Linken und SPD angestrebt. Diese Präferenz gelte weiterhin, sagte Banaszak.
Nicht nur das Thema Antisemitismus könnte zwischen Linken und möglichen Bündnispartner stehen:
Banaszak sagte, er nehme die Darstellung der Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp sowie anderer Linken-Politiker ernst, dass der Mann nicht eingeladen gewesen und von der Veranstaltung verwiesen worden sei. Zugleich müsse geklärt werden, warum er dort erscheinen konnte und ob persönliche Verbindungen oder politische Erwartungen eine Rolle spielten. „Die Linke muss nicht nur für sich, sondern auch für uns sehr deutlich klären, wie ihr Verhältnis zu diesen Fragen ist“, sagte Banaszak. Berlin müsse eine Stadt bleiben, in der Jüdinnen und Juden ebenso wie Menschen muslimischen Glaubens und Menschen mit palästinensischer Familiengeschichte frei und sicher leben könnten. Das müsse auch in möglichen Koalitionsverhandlungen klar verankert werden.
Die Co-Vorsitzende, Franziska Brantner, sagte: „Die Linke ist in der Pflicht, das auch auszuräumen, in die Schranken zu weisen. Sonst kann man sich doch hier gar keine Regierung vorstellen.“ Die Berliner Grünen hatten bereits vor der Wahl ein Bündnis mit Linken und SPD angestrebt. Diese Präferenz gelte weiterhin, sagte Banaszak.
Nicht nur das Thema Antisemitismus könnte zwischen Linken und möglichen Bündnispartner stehen:
Carim Soliman
Berlin
Linke-Abgeordneter Koçak entschuldigt sich für Chat mit Firas Remmo
Der Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak hat sich für einen Chat mit einem mutmaßlichen Mitglied einer kriminellen Organisation entschuldigt. „Die Berichte über Chatverläufe zwischen mir und Firas Remmo haben die Öffentlichkeit verunsichert“, schrieb Koçak in einem Post auf X. „Zu Recht: Kontakte von Mandatsträgern zu Personen die der organisierten Kriminalität zugerechnet werden, sind durch nichts zu rechtfertigen.“
Zuvor hatte Firas Remmo, den Ermittlungsbehörden der sogenannten „Clankriminalität“ zuordnen, Screenshots von dem privaten Austausch zwischen ihm und Koçak veröffentlicht. Im Verlauf des Chats bittet ihn der Abgeordnete, ein Video einer Rede im Bundestag zu teilen, in der Koçak den Begriff der Clankriminalität kritisiert. Außerdem richtete er darin „Grüße mit Respekt“ an Firas' Vater Issa Remmo aus. Issa Remmo gilt als Oberhaupt der Familie Remmo und für Ermittler daher als Kopf der kriminellen Organisation, die sie bilden soll. Allerdings sind weder Firas noch Issa Remmo bisher für eine Straftat verurteilt worden.
Zuvor hatte Firas Remmo, den Ermittlungsbehörden der sogenannten „Clankriminalität“ zuordnen, Screenshots von dem privaten Austausch zwischen ihm und Koçak veröffentlicht. Im Verlauf des Chats bittet ihn der Abgeordnete, ein Video einer Rede im Bundestag zu teilen, in der Koçak den Begriff der Clankriminalität kritisiert. Außerdem richtete er darin „Grüße mit Respekt“ an Firas' Vater Issa Remmo aus. Issa Remmo gilt als Oberhaupt der Familie Remmo und für Ermittler daher als Kopf der kriminellen Organisation, die sie bilden soll. Allerdings sind weder Firas noch Issa Remmo bisher für eine Straftat verurteilt worden.
Ferat Koçak (Die Linke) spricht im Deutschen Bundestag. Bernd von Jutrczenka/dpa
Firas Remmo hatte die Screenshots im Nachgang einer Debatte über den Besuch seines Vaters bei der Wahlparty der Linken am Sonntag veröffentlicht. Issa Remmo sagte der Morgenpost am Wahlabend, dass er in der Linken endlich eine Partei gefunden habe, die ihn unterstütze. Die Linke distanzierte sich noch in der Nacht von ihm. Die Wahlparty sei eine öffentliche Veranstaltung gewesen. Der Mann sei ihres Wissens nicht eingeladen gewesen und auch danach herausgeschickt worden, sagte Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp am Montag im RBB-Inforadio. „Mit organisierter Kriminalität wollen wir wirklich nichts zu tun haben.“
Vertreterinnen und Vertreter anderer Parteien kritisieren den Kontakt der Remmos zur Linken. „Die Vorkommnisse, die es da auf der Wahlparty gegeben hat, die irritieren mich schon“, sagte etwa SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach. „Dass Issa Remmo auf der Wahlparty der Berliner Linken auftaucht, ist ein verstörendes Signal“, schrieb Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bei X.
Vertreterinnen und Vertreter anderer Parteien kritisieren den Kontakt der Remmos zur Linken. „Die Vorkommnisse, die es da auf der Wahlparty gegeben hat, die irritieren mich schon“, sagte etwa SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach. „Dass Issa Remmo auf der Wahlparty der Berliner Linken auftaucht, ist ein verstörendes Signal“, schrieb Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bei X.
Berlin
Sicherheitsdebatte nach dem Wahlsieg der Linken
Die Aussicht auf eine von den Linken geführte Regierung in der Bundeshauptstadt Berlin hat eine Sicherheitsdebatte ausgelöst. „Eine Abschaffung des Verfassungsschutzes, wie es die Linke Berlin im Wahlkampf zum Ziel erklärt hat, würde einen gravierenden Sicherheitsverlust bedeuten", sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGR) im Bundestag, Marc Henrichmann, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Berlin würde zum Tummelfeld für Extremisten, Islamisten und organisierte Kriminalität.
Ähnliche Äußerungen kamen auch von SPD und der CSU. So warnte der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, vor einer Regierungsbeteiligung der Linken in Berlin. „Eine Partei, die ein großes Antisemitismus-Problem hat, keine hinreichende Distanz zu allen Terrororganisationen erkennen lässt, die mit der organisierten Kriminalität kuschelt, den Verfassungsschutz auflösen will und zu unserer Polizei ein Problemverhältnis hat, darf unter keinen Umständen die Hauptverantwortung für die Sicherheit in der Bundeshauptstadt bekommen", sagte er dem Handelsblatt.
Ähnliche Äußerungen kamen auch von SPD und der CSU. So warnte der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, vor einer Regierungsbeteiligung der Linken in Berlin. „Eine Partei, die ein großes Antisemitismus-Problem hat, keine hinreichende Distanz zu allen Terrororganisationen erkennen lässt, die mit der organisierten Kriminalität kuschelt, den Verfassungsschutz auflösen will und zu unserer Polizei ein Problemverhältnis hat, darf unter keinen Umständen die Hauptverantwortung für die Sicherheit in der Bundeshauptstadt bekommen", sagte er dem Handelsblatt.
CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte der Rheinischen Post, bei den Linken feierten Kriminelle, Antisemiten und Hamas-Unterstützer Hand in Hand: „Wer solche Freunde hat, kann keine politische Verantwortung übernehmen.“
Hintergrund sind ähnliche Überlegungen der Sicherheitsbehörden wie nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt. Auch nach der Regierungsübernahme des Linken-Politikers Bodo Ramelow in Thüringen 2014 war von den Sicherheitsbehörden überlegt worden, welche sensiblen und geheimen Informationen sie noch mit diesem Bundesland teilen sollen. Dahinter steht unter anderem die Sorge, dass Informationen an Russland weitergegeben werden könnten. Der Verfassungsschutz beobachtet zudem rechts- und linksextreme Gruppierungen.
Hintergrund sind ähnliche Überlegungen der Sicherheitsbehörden wie nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt. Auch nach der Regierungsübernahme des Linken-Politikers Bodo Ramelow in Thüringen 2014 war von den Sicherheitsbehörden überlegt worden, welche sensiblen und geheimen Informationen sie noch mit diesem Bundesland teilen sollen. Dahinter steht unter anderem die Sorge, dass Informationen an Russland weitergegeben werden könnten. Der Verfassungsschutz beobachtet zudem rechts- und linksextreme Gruppierungen.
Berlin
Krach: Irritiert über Besuch von Clan-Oberhaupt bei Linken
Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach hat sich kritisch über den Besuch eines Oberhauptes eines Clan-Mitglieds bei den Linken in Neukölln geäußert. „Die Vorkommnisse, die es da auf der Wahlparty gegeben hat, die irritieren mich schon, das muss ich ganz offen sagen.“
Die SPD müsse sich wiederaufbauen und ihre Zukunft neu gestalten, sagte Krach. Von Wahl zu Wahl habe die SPD in den vergangenen Jahren schlechter dagestanden. „Deswegen müssen wir jetzt die richtigen Rückschlüsse ziehen, um wieder zu der Berlin-Partei zu werden, die wir mal waren.“ Dafür müsse man sich sehr genau ansehen, wie das Ergebnis zustande gekommen sei. Die SPD müsse ihr eigenes Profil stärken.
Die SPD müsse sich wiederaufbauen und ihre Zukunft neu gestalten, sagte Krach. Von Wahl zu Wahl habe die SPD in den vergangenen Jahren schlechter dagestanden. „Deswegen müssen wir jetzt die richtigen Rückschlüsse ziehen, um wieder zu der Berlin-Partei zu werden, die wir mal waren.“ Dafür müsse man sich sehr genau ansehen, wie das Ergebnis zustande gekommen sei. Die SPD müsse ihr eigenes Profil stärken.
Berlin
Grüne zu Bündnis mit Linken und SPD bereit
Der Spitzenkandidat der Berliner Grünen, Werner Graf, ist bereit zu Gesprächen mit Linkspartei und SPD zur Bildung einer neuen Regierung für die Hauptstadt. Die CDU und die SPD hätten bei der Wahl am Sonntag „deutliche Verluste“ hinnehmen müssen, Schwarz-Rot sei abgewählt, sagt Graf bei der Pressekonferenz der Grünen zur Wahl-Nachlese in Berlin.
Die Linkspartei sei der klare Sieger, und daraus gehe auch ein Regierungsauftrag hervor. Wahlziel der Grünen sei ein Bündnis mit SPD und Linkspartei gewesen. Aber seine Partei sei grundsätzlich auch gesprächsbereit, was andere Parteien betrifft. Rein rechnerisch wäre in Berlin neben Rot-Grün-Rot auch eine Regierung aus CDU, Grünen und SPD möglich.
Die Linkspartei sei der klare Sieger, und daraus gehe auch ein Regierungsauftrag hervor. Wahlziel der Grünen sei ein Bündnis mit SPD und Linkspartei gewesen. Aber seine Partei sei grundsätzlich auch gesprächsbereit, was andere Parteien betrifft. Rein rechnerisch wäre in Berlin neben Rot-Grün-Rot auch eine Regierung aus CDU, Grünen und SPD möglich.
Mecklenburg-Vorpommern
Schwesig setzt auf Rot-Rot-Grün
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) empfiehlt ihrer Partei Koalitionsgespräche mit der Linken und den Grünen. Dies werde sie am Montag den Gremien ihrer Partei vorschlagen, sagte die Spitzenkandidatin der Landtagswahl nach einer SPD-Sitzung in Berlin. Das Land brauche eine stabile Regierung. Die SPD erreichte nach einer Aufholjagd den zweiten Platz hinter der AfD. Mit Linken und Grünen könnte Schwesig wieder zur Ministerpräsidentin gewählt werden.
Anna Schimpp
Berlin
Giffey spricht von „desaströsem Gesamtergebnis“ für SPD
Die SPD-Politikerin Franziska Giffey bedauert, dass sie dem neuen Abgeordnetenhaus nicht mehr angehören wird. „Dieses Ergebnis ist bitter“, schrieb die frühere Bundesministerin und Regierende Bürgermeisterin von Berlin auf Instagram. In ihrem Wahlkreis in Rudow im Bezirk Neukölln verpasste die 48-Jährige bei der Berlin-Wahl ein Direktmandat. Sie unterlag mit 26,3 Prozent knapp dem CDU-Kandidaten Olaf Schenk, der auf 27,7 Prozent kam.
„Das bedeutet auch, dass die Arbeit in meinem Bürgerbüro enden wird. Das Bürgerbüro wird Ende Oktober schließen“, schrieb Giffey unter einem Bild, das sie mit verschränkten Armen stehend vor ihrem Bürgerbüro zeigt. Nun müsse nach dem „desaströsen Gesamtergebnis“ eine Aufarbeitung in der Berliner SPD stattfinden. Es müsse „offen und klar darüber gesprochen werden, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind“. „Das, was wir sehen, ist nicht das Ergebnis der letzten Monate, sondern der letzten Jahre“, kommentierte Giffey. Die Menschen wollten Lösungen für ihren Alltag, keine innerparteilichen Richtungsdebatten. „Die SPD hat mit ihren Antworten nicht ausreichend in der Breite der Bevölkerung überzeugen können.“ Zudem habe die SPD im Wahlkampf in einer „massiven und ideologischen Zuspitzung“ zwischen Linken und CDU kaum stattgefunden, „und das war fatal“.
„Das bedeutet auch, dass die Arbeit in meinem Bürgerbüro enden wird. Das Bürgerbüro wird Ende Oktober schließen“, schrieb Giffey unter einem Bild, das sie mit verschränkten Armen stehend vor ihrem Bürgerbüro zeigt. Nun müsse nach dem „desaströsen Gesamtergebnis“ eine Aufarbeitung in der Berliner SPD stattfinden. Es müsse „offen und klar darüber gesprochen werden, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind“. „Das, was wir sehen, ist nicht das Ergebnis der letzten Monate, sondern der letzten Jahre“, kommentierte Giffey. Die Menschen wollten Lösungen für ihren Alltag, keine innerparteilichen Richtungsdebatten. „Die SPD hat mit ihren Antworten nicht ausreichend in der Breite der Bevölkerung überzeugen können.“ Zudem habe die SPD im Wahlkampf in einer „massiven und ideologischen Zuspitzung“ zwischen Linken und CDU kaum stattgefunden, „und das war fatal“.
Mecklenburg-Vorpommern
Holm fordert Amt des Landtagspräsidenten für AfD
Nach dem Wahlsieg der AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern nimmt AfD-Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm das Amt des Landtagspräsidenten für seine Partei in Anspruch. „Wir haben 45 Prozent der Sitze jetzt im Parlament. Das ist eine enorme Zahl. Und das muss sich natürlich dann auch zeigen, finde ich“, sagte Holm in Berlin vor Journalisten. Er rief die anderen Parteien im Parlament auf, „uns die Rechte zu gewähren, die einer solch starken Partei auch zustehen, und deswegen gehe ich davon aus, dass wir diesmal auch den Landtagspräsidenten stellen“.
Nach Aussage Holms kommt die AfD im Schweriner Landtag künftig auf 32 Abgeordnete. Das sei ein Zuwachs von 18 zusätzlichen Mandaten. Holm kündigte auch die Einberufung eines Corona-Untersuchungsausschusses an. Der Umgang mit der Corona-Pandemie müsse aufgearbeitet werden. SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sei während der Pandemie zu rigide vorgegangen, so Holms Vorwurf.
Bei NDR Info hatte Holm zuvor gesagt, sollte es erwartungsgemäß nicht zu einer Regierungsbeteiligung der AfD in Mecklenburg-Vorpommern kommen, will er weiter Bundestagsabgeordneter bleiben. Holm ist auch Co-Landessprecher der AfD im Nordosten. Er hat keinen Sitz im Landtag.
Nach Aussage Holms kommt die AfD im Schweriner Landtag künftig auf 32 Abgeordnete. Das sei ein Zuwachs von 18 zusätzlichen Mandaten. Holm kündigte auch die Einberufung eines Corona-Untersuchungsausschusses an. Der Umgang mit der Corona-Pandemie müsse aufgearbeitet werden. SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sei während der Pandemie zu rigide vorgegangen, so Holms Vorwurf.
Bei NDR Info hatte Holm zuvor gesagt, sollte es erwartungsgemäß nicht zu einer Regierungsbeteiligung der AfD in Mecklenburg-Vorpommern kommen, will er weiter Bundestagsabgeordneter bleiben. Holm ist auch Co-Landessprecher der AfD im Nordosten. Er hat keinen Sitz im Landtag.
Berlin
Evers hält Reformen für notwendig – Koalition offen
Berlins CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers hält die Reformen der Bundesregierung weiter für notwendig. „Die müssen in einer Art und Weise erfolgen, die jedem klarmacht, warum sie stattfinden müssen, wie sie sozial ausgewogen und gerecht ausgestaltet sein können“, sagte er im RBB-Inforadio. Insgesamt sei die Bundespolitik für das CDU-Ergebnis in Berlin nicht förderlich gewesen: „Rückenwind sieht jetzt anders aus“, so Evers.
Eine Regierungsbeteiligung im Berliner Abgeordnetenhaus schloss Evers am Morgen nicht aus. „Wir werden jetzt genau beobachten, was die nächsten Wochen bringen“, sagte er. Rechnerisch ist neben einer Koalition aus Linke, Grünen und SPD auch ein schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis möglich.
Insgesamt zeige das Wahlergebnis, wie polarisiert und gespalten die Gesellschaft sei. „Wir haben auch in Berlin gesehen, dass die politischen Ränder mit teilweise wirklich extremen Positionen weiter erstarkt sind“, so Evers. Er geht davon aus, dass die Linke in den kommenden Tagen und Wochen einen „Realitätscheck“ erleben werde. „Denn was immer sie da versprochen hat, hat recht wenig mit der Lage zu tun, in der sich Berlin aktuell und erst recht in den nächsten Jahren befindet.“
Eine Regierungsbeteiligung im Berliner Abgeordnetenhaus schloss Evers am Morgen nicht aus. „Wir werden jetzt genau beobachten, was die nächsten Wochen bringen“, sagte er. Rechnerisch ist neben einer Koalition aus Linke, Grünen und SPD auch ein schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis möglich.
Insgesamt zeige das Wahlergebnis, wie polarisiert und gespalten die Gesellschaft sei. „Wir haben auch in Berlin gesehen, dass die politischen Ränder mit teilweise wirklich extremen Positionen weiter erstarkt sind“, so Evers. Er geht davon aus, dass die Linke in den kommenden Tagen und Wochen einen „Realitätscheck“ erleben werde. „Denn was immer sie da versprochen hat, hat recht wenig mit der Lage zu tun, in der sich Berlin aktuell und erst recht in den nächsten Jahren befindet.“
Berlin
Eralp: „Mit organisierter Kriminalität wollen wir wirklich nichts zu tun haben“
Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat sich nach dem Besuch eines führenden Clan-Mitglieds auf einer Linken-Wahlparty klar gegenüber kriminellen Strukturen positioniert. „Mit organisierter Kriminalität wollen wir wirklich nichts zu tun haben“, sagte Eralp im RBB-Inforadio. Der Mann sei ihres Wissens nicht eingeladen gewesen und auch danach herausgeschickt worden.
„Es handelte sich um eine öffentliche Veranstaltung, zu der auch ungeladene Personen Zutritt hatten“, hatte Jorinde Schulz aus dem Bezirksvorstand der Neuköllner Linke auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Abend mitgeteilt. „Uns war die Person und ihre Anwesenheit im Speziellen nicht bekannt, sie steht nicht auf unserer Anmeldeliste. Es gibt weder politische noch persönliche Beziehungen zu dieser Person.“ Der Besuch der Wahlparty habe daran „selbstverständlich nichts geändert“.
„Es handelte sich um eine öffentliche Veranstaltung, zu der auch ungeladene Personen Zutritt hatten“, hatte Jorinde Schulz aus dem Bezirksvorstand der Neuköllner Linke auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Abend mitgeteilt. „Uns war die Person und ihre Anwesenheit im Speziellen nicht bekannt, sie steht nicht auf unserer Anmeldeliste. Es gibt weder politische noch persönliche Beziehungen zu dieser Person.“ Der Besuch der Wahlparty habe daran „selbstverständlich nichts geändert“.
Berlin
Krach: Ermittlungen waren sicher „kein Vorteil“
Für den Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach könnten die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen ihn auch ein Faktor für das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gewesen sein. „Sie waren jedenfalls kein Vorteil, das kann man vermutlich definitiv sagen“, sagte Krache am Morgen im RBB-Inforadio. „Aber die Umfragen waren auch vorher schon nicht besser.“
Da seine Partei seit Jahrzehnten in Berlin Regierungsverantwortung trage, werde die SPD „für alles, was nicht funktioniert in Berlin, verantwortlich gemacht“, führte er aus. „Und natürlich muss man auch sagen, gab es keinen Rückenwind von der Bundesebene.“ Themen wie die Gesundheitsreform, die Rentenreform oder die Kürzung beim Wohngeld hätten im Wahlkampf nicht geholfen.
Mitten in der heißen Wahlkampfphase sah sich Krach in der Vorwoche mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover konfrontiert, die mit seiner früheren Tätigkeit als Regionspräsident zu tun haben. Nach Angaben der Ermittler geht es unter anderem um den Anfangsverdacht der Vorteilsannahme in zwei Fällen. Auch Krachs Wohnung in Berlin wurde durchsucht. Krach weist alle Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Da seine Partei seit Jahrzehnten in Berlin Regierungsverantwortung trage, werde die SPD „für alles, was nicht funktioniert in Berlin, verantwortlich gemacht“, führte er aus. „Und natürlich muss man auch sagen, gab es keinen Rückenwind von der Bundesebene.“ Themen wie die Gesundheitsreform, die Rentenreform oder die Kürzung beim Wohngeld hätten im Wahlkampf nicht geholfen.
Mitten in der heißen Wahlkampfphase sah sich Krach in der Vorwoche mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover konfrontiert, die mit seiner früheren Tätigkeit als Regionspräsident zu tun haben. Nach Angaben der Ermittler geht es unter anderem um den Anfangsverdacht der Vorteilsannahme in zwei Fällen. Auch Krachs Wohnung in Berlin wurde durchsucht. Krach weist alle Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Mecklenburg-Vorpommern
CDU verpasst Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern
Die CDU hat laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis den Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern verpasst. Die Partei scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde und zieht damit erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik bei einer Landtagswahl nicht ins Parlament ein. Für den CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzler Friedrich Merz ist damit der schlimmste Fall eingetreten. Er hatte das Ergebnis bereits am Abend als „Desaster“ bezeichnet.
Auch in der Hauptstadt verliert die CDU deutlich. Die Linke wird dort nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF stärkste Kraft vor der CDU. Mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp könnte sie erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen und die CDU an der Spitze des Senats ablösen.
Auch in der Hauptstadt verliert die CDU deutlich. Die Linke wird dort nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF stärkste Kraft vor der CDU. Mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp könnte sie erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen und die CDU an der Spitze des Senats ablösen.
So hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt
Alle Stimmen sind ausgezählt. Das vorläufige amtliche Ergebnis lautet:
SPD: 35,5 %
AfD: 38,2 %
CDU: 4,9 %
Linke: 6,5 %
Grüne: 5,7 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,8 %
Andere: 3,4 %
SPD: 35,5 %
AfD: 38,2 %
CDU: 4,9 %
Linke: 6,5 %
Grüne: 5,7 %
FDP: 1,0 %
BSW: 4,8 %
Andere: 3,4 %
Berlin
Eralp gewinnt Direktmandat mit großem Vorsprung
Berlins Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat bei der Abgeordnetenhauswahl ein Direktmandat gewonnen Die 45-Jährige erreichte 50,4 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 1, wie aus der Ergebnispräsentation der Landeswahlleitung hervorgeht. Sie lag damit weit vor Grünen-Kandidatin Kübra Beydas mit 17,2 Prozent.
Unterdessen verlor Berlins CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Treptow-Köpenick. Er kam auf 24,5 Prozent und unterlag damit klar dem AfD-Kandidaten Alexander Bertram, der auf 31,5 Prozent kam.
Auch der SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach verfehlte sein Direktmandat. Der 47-jährige SPD-Landeschef kam im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 2 nur auf Platz drei hinter Tom Cywinski (CDU) und Daniel Eliasson (Grüne).
Unterdessen verlor Berlins CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Treptow-Köpenick. Er kam auf 24,5 Prozent und unterlag damit klar dem AfD-Kandidaten Alexander Bertram, der auf 31,5 Prozent kam.
Auch der SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach verfehlte sein Direktmandat. Der 47-jährige SPD-Landeschef kam im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 2 nur auf Platz drei hinter Tom Cywinski (CDU) und Daniel Eliasson (Grüne).