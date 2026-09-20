Der Kanzler hatte es eilig. Gleich um 18.15 Uhr des Abends, den viele schon als seinen Schicksalstag beschrieben hatten, trat Friedrich Merz vor die Presse. Angesichts der prognostizierten Verluste der CDU bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wollte er keinen Spielraum für Spekulationen lassen. Er wolle das „Land voranbringen“ als Kanzler und CDU-Vorsitzender mit „Standhaftigkeit, Rückgrat und Geduld“. Die geplanten Reformen müssten nun kommen, um das Land „fit zu machen für die Zukunft“.

Nach dem deutlichen Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen war der Druck auf den Kanzler immer weiter gestiegen. Merz äußerte sich gleich nach den ersten Prognosen, die noch keine klaren Aussagen über den Ausgang des Abends zuließen. Die Wahlforscher verwiesen auf ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, in Schwerin zwischen der regierenden SPD und der AfD. Am frühen Abend lag die AfD leicht vor der SPD, könnte aber keine Mehrheit der Abgeordnetensitze erreichen. In Berlin lag die Linke nach der Prognose klar vor der regierenden CDU.

Klar waren am frühen Abend eigentlich nur drei Dinge: Die CDU hat in beiden Ländern an Prozentpunkten jeweils deutlich eingebüßt, in Schwerin stand sie nah an der Fünf-Prozent-Hürde. Die AfD legte erneut kräftig zu, in Mecklenburg-Vorpommern konnte sie ihr Ergebnis demnach mehr als verdoppeln. Und offenbar mobilisierte die Ausgangslage die Menschen; in beiden Ländern zeichnete sich am Nachmittag bereits höhere Wahlbeteiligungen ab als zuletzt. Sie lag wohl jeweils deutlich über 70 Prozent.

In Mecklenburg-Vorpommern müssen drei Parteien um den Einzug in den Landtag bangen, darunter die CDU

In Mecklenburg-Vorpommern waren rund 1,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren dazu aufgerufen, über die Zusammensetzung des neuen Landtags in Schwerin zu bestimmen. Aktuell wird das Bundesland von einer rot-roten Koalition regiert. Viele Monate führte die AfD mit Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm die Umfragen deutlich an, doch in den vergangenen Wochen holte die SPD immer stärker auf, zuletzt lag sie sogar leicht vorn. Schwesig, der bei einem Wahlsieg sehr gute Chancen auf den nächsten SPD-Bundesvorsitz zugeschrieben werden, möchte die rot-rote Koalition gern fortsetzen. Bei der Stimmabgabe sagte sie: „Ich wünsche mir, dass alle Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gehen und ein starkes Zeichen setzen und dass es ein guter Tag für unser Land wird.“ Das Kopf-an-Kopf-Rennen führte allerdings dazu, dass außer der Linken sowohl CDU als auch Grüne und das BSW um den Einzug in den Landtag fürchten mussten. Merz sprach von einem „Desaster“ der CDU in dem Land. Aus der Bundespolitik sei leider „kein Rückenwind“ für die Wahlkämpfer in beiden Ländern gekommen.

In Berlin musste die CDU sich darauf einstellen, das Amt des Regierenden Bürgermeisters zu verlieren. Amtsinhaber Kai Wegner hatte Mitte Juli auf die Spitzenkandidatur verzichtet, weil er seit Jahresbeginn stark in der Kritik gestanden hatte, nach dem Anschlag auf die Stromleitung im Berliner Südwesten falsche Angaben gemacht zu haben. Statt Wegner übernahm Finanz- und Kultursenator Stefan Evers die Spitzenkandidatur. Evers und die CDU – die derzeit mit der SPD regiert – stehen aber stark unter Druck vonseiten der Linkspartei, die mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp laut einer ersten Prognose mit einem Wahlsieg rechnen konnte. Die Linke hatte vor allem mit dem Thema Wohnen und dem Versprechen der Vergesellschaftung von etwa 220 000 Wohnungen Wahlkampf gemacht.

Live Landtagswahl : So hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt Verfolgen Sie live die Auszählung der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern in Grafiken und Karten. Von Markus Hametner, Stefan Kloiber, Sören Müller-Hansen, Oliver Schnuck und Sarah Unterhitzenberger ...

Nach den Prognosen wäre nur noch eine Dreierkoalition möglich, die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Steffen Krach steht dem Vergesellschaftungsversprechen skeptisch gegenüber. Auch der CDU stünden also trotz einem zweiten Platz noch Machtoptionen offen. Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin durften zum ersten Mal Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Betroffen sind etwa 55 000 Jugendliche, angesichts von 2,5 Millionen Wahlberechtigten eine eher kleine Gruppe.

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Spätestens seit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen, bei der die AfD 43,8 Prozent der Stimmen geholt hatte und nur knapp an der absoluten Mehrheit der Landtagssitze in Magdeburg vorbeigeschrammt war, stand Kanzler Merz in der eigenen Partei stark unter Druck. Die CDU war unter Ministerpräsident Sven Schulze nur auf 17,2 Prozent der Stimmen gekommen, sie büßte fast 20 Prozentpunkte ein. Der erste Wahlsieg der AfD, deren Landesverband als gesichert rechtsextrem gilt, wurde allgemein als Zäsur und Erschütterung der Demokratie gewertet.

Merz allerdings betonte bald, Aufgeben sei für ihn keine Option. Erst vor wenigen Tagen stellten sich die acht CDU-Ministerpräsidenten in einer Erklärung hinter Merz. Für Sonntagabend hatte Merz, der auch Parteivorsitzender ist, das CDU-Präsidium nach Berlin zusammengerufen. Hier und auch am Dienstag in der Unionsfraktion erhoffte er sich Zuspruch für ein Weiterregieren in schwierigen innen- und außenpolitischen Zeiten.