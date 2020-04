Maskiert und behandschuht stimmten so viele über das neue Parlament ab wie seit Jahrzehnten nicht. Die Regierungspartei wird für ihr entschlossenes Handeln in der Corona-Krise belohnt.

Detailansicht öffnen Mit Maske an die Wahlurne: In der südkoreanische Hauptstadt Seoul wählen trotz Coronakrise Millionen Menschen ein neues Parlament. (Foto: Kim Hong-Ji/Reuters)

Die erste harte Nachricht zur Parlamentswahl in Südkorea kam um fünf Uhr nachmittags, eine Stunde vor Schließung der Wahllokale. Um diese Zeit meldete die Nationale Wahlkommission schon die höchste Wahlbeteiligung seit der Jahrtausendwende: 62,6 Prozent von 43,9 Millionen Wahlberechtigten. In Zeiten von Pandemie und Unsicherheit fühlen sich die Menschen offenbar besonders dazu verpflichtet, ihr Wahlrecht zu nutzen. Die zweite harte Nachricht folgte 75 Minuten später und war streng genommen gar nicht so hart: Die erste Hochrechnung des öffentlich-rechtlichen Senders KBS zeigte, dass die liberale DKP von Präsident Moon Jae-in mit einer Mehrheit gegenüber dem konservativen Bündnis VZP rechnen durfte.

Im Laufe der Nacht zeichnete sich der Sieg der Demokraten immer deutlicher ab.

Die 21. Parlamentswahl in Südkorea ist in jeder Hinsicht von der Coronavirus-Krise geprägt gewesen. Es war die erste Nationalwahl während der Pandemie. Länder wie Großbritannien und Äthiopien haben Wahlen wegen der Ansteckungsgefahr verschoben. In Südkorea blieb man beim geplanten Termin, aber passte die Gewohnheiten des Wahltages an. Die Wahlkommission hatte vorher schon bekannt gegeben, sie werde jedes der 14 330 Wahllokale im Land regelmäßig desinfizieren lassen. Es gab Temperaturchecks. Handdesinfektionsmittel und Plastikhandschuhe standen bereit, um ganz sicher zu gehen. Natürlich trugen die Wählerinnen und Wähler Schutzmasken. Wenn sie auf ihre Stimmabgabe warten mussten, achteten sie auf den richtigen Abstand zu den anderen.

Und Wahlberechtigte in verordneter Selbstisolation, insgesamt knapp 60000, durften ihre Stimmen nach Schließung der Wahllokale abgeben; sie taten dies dann bei Wahlhelfern in Ganzkörperschutzkleidung. Die Nachrichtenagentur Yonhap zitierte eine dankbare Frau, die nach einem Kanada-Aufenthalt zu Hause bleiben muss: "Ich dachte erst, ich kann nicht wählen. Ich bin wirklich froh, dass ich mein Wahlrecht wahrnehmen kann."

Südkorea wählt sein Regierungsoberhaupt direkt und alle fünf Jahre neu

Auch das Ergebnis war letztlich eine Folge der Gesundheitskrise. Bis zu 178 der 300 Parlamentssitze durfte die DPK und ihr kleiner Koalitionspartner "Bürger zusammen" nach der KBS-Hochrechnung vom frühen Abend erwarten, das konservative Bündnis bis zu 130. Südkorea wählt sein Regierungsoberhaupt direkt und alle fünf Jahre neu. Präsident Moon und sein Kabinett wären auch bei einem Sieg der Konservativen geblieben. Allerdings hätten sie dann bis zur Präsidentschaftswahl 2022 Schwierigkeiten gehabt, Gesetzesinitiativen durch die Nationalversammlung zu bringen. Solche Hindernisse kann kein Land gebrauchen, das zunächst mal ein Virus kleinzukriegen hat - und dann die folgende Wirtschaftskrise mit Tatkraft und Ideenreichtum abfedern muss.

Der Sieg der DPK war ein Sieg des südkoreanischen Coronavirus-Managements. Mit klaren Ansagen, viel Information, vielen Tests, wenigen Einschränkungen hat die Regierung der Mehrheit im Land das Gefühl gegeben, in guten Händen zu sein. Schon der Umstand, dass viele Menschen sich weiterhin geduldig an die Empfehlungen der Behörden halten, ist eine Art Votum für die Regierung. Jetzt sieht es so aus, als bekämen Moon und die DPK den Sympathiebeweis schwarz auf weiß. Sie müssen sich nicht mehr fragen, was eigentlich ohne Coronavirus-Krise gewesen wäre.

Moon Jae-in folgte 2017 der Konservativen Park Geun-hye, die wegen Amtsmissbrauchs ihren Posten verlor und heute im Gefängnis sitzt. Er war ein Hoffnungsträger. Er versprach ein besseres, grüneres Südkorea und widmete sich dann mit Feuereifer dem Vorhaben koreanische Einheit. Enttäuschungen waren unvermeidlich, Moon Jae-in hatte einfach zu viel versprochen. Sein Traum von der Einheit wirkt gerade wie eingefroren, der kommunistische Norden feuert weiter seine Testraketen ins Meer. Viele Menschen in Südkorea finden, Moon hätte sich mehr um Süd- statt um Nordkoreaner bemühen sollen.

Die Konservativen zielten im Wahlkampf vor allem auf seine Wirtschaftspolitik. Ohne Coronavirus hätte das funktionieren können. Aber in Zeiten der Pandemie? Sie warfen der Moon-Administration vor, diese habe die Ankunft des Virus verschlafen. Aber die Kritik ist veraltet. In den vergangenen Tagen hat das Koreanische Zentrum für Seuchenkontrolle erfreuliche Minusrekorde verzeichnet: Am Mittwoch blieb die Zahl der täglichen Neuinfektionen zum dritten Mal in Serie unter 30.

Die Kandidaten warteten auf die nächsten harten Nachrichten. Es dauerte. Die Wahlkommission korrigierte ihre erste Rekordmeldung. Die Wahlbeteiligung liege bei 66,2 Prozent, so hoch wie seit 28 Jahren nicht mehr. Später meldete sie, die Demokraten würden in 150 von 253 Wahlkreisen führen, die Konservativen nur in 95.