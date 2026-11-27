In Spanien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die Ära des sozialistischen Regierungschefs könnte damit zu Ende gehen. Woran liegt’s und wer könnte auf ihn folgen? Eine Analyse.

Spanierinnen und Spanier lieben Wahlforschung. Dieser Eindruck drängt sich auf, angesichts der Masse an Umfragen und Statistiken, die in den vergangenen Tagen von fast 20 Instituten veröffentlicht wurden. In Medien und Talkrunden werden Zehntelprozentpunkte diskutiert, als gehe es um eine exakte Wissenschaft.