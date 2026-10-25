In der vorgezogenen Parlamentswahl beim EU-Kandidaten Serbien erwartete die Beobachtergruppe CRTA eine Wahlbeteiligung von gut 71 Prozent – fast 15 Prozent höher als bei der letzten Parlamentswahl im Dezember 2023 . Der Wahltag verlief in einer angespannten Atmosphäre: Zum ersten Mal seit 2012 lief der autokratisch regierende Aleksandar Vučić mit seiner regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) Gefahr, die Macht zu verlieren. An die oppositionelle Studentenliste.

Ergebnisse wurden für den späten Sonntagabend angekündigt. Und gleichzeitig befürchtet, dass es anschließend zu Gewalt auf den Straßen kommen würde. Mehrere Medien wie das Nachrichtenportal Nova berichteten, dass bereits am Nachmittag Einheiten der paramilitärischen Gendarmerie vor dem Präsidentenpalast Stellung bezogen, offenbar um gegen mögliche Demonstranten vorgehen zu können. Auch der Zugang zur staatlichen Wahlkommission wurde von Polizei abgesperrt.

Offenbar wird auch Druck auf Behinderte ausgeübt

Schon um 6 Uhr morgens hatten sich die ersten Schlangen vor Wahllokalen gebildet. Wahlkampf und Wahltag wurden von etlichen Zwischenfällen überschattet: Es soll manipulierten Wählerlisten gegeben haben, Stimmenkauf und Zwang. Staatsbedienstete und andere Gruppen wie Behinderte sollen zur Stimmabgabe für die Fortschrittspartei gedrängt worden sein. Die Partei von Vučić regiert Serbien seit 2012 autokratisch, ihr Reservoir an möglichen Wählern erreichte angeblich 6,45 Millionen – bei gerade 6,5 Millionen Einwohnern Serbiens einschließlich Kindern.

Dem serbischen Dienst von Radio Free Europe zufolge war mehr als eine halbe Million der angeblich Wahlberechtigten ohne feste Adresse registriert; Hunderte angeblicher Wahlberechtigter seien an öffentlichen Einrichtungen wie Sozialämtern registriert gewesen. Das Balkan Investigative Research Network (BIRN) berichtete über massiven Druck auf Staatsangestellte oder auf jene, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Etwa auf geschätzt 350 000 Behinderte. Sie sollten für die Regierungspartei stimmen – oder Nachteile in Kauf nehmen müssen.

Am Wahltag berichtete die Wahlbeobachtungsgruppe CRTA, in 40 Prozent aller Wahllokale seien Beispiele des Fotografierens ausgefüllter Wahlzettel registriert worden – derlei Fotos dienen etwa Staatsangestellten als Beleg für ihre Aufseher, „richtig“ abgestimmt zu haben. Andernfalls drohen ihnen Versetzung, Entlassung oder keine Verlängerung ihres Arbeitsvertrages. So geschah es bereits 2025 mit etlichen Staatsbediensteten, die nach November 2024 die Studentenproteste im ganzen Land unterstützten.

Die Rechtsanwältin Dragana Milutinović berichtete aus Niš im Süden Serbiens, dort hätten 30 Männer Wahllokal Nr. 27 betreten und die Anwesenden angegriffen. Über den Tag gab es so viele Meldungen über gewaltsame Zwischenfälle, dass Andreas von Beckerath, der Leiter der EU-Delegation in Belgrad, sich „tief beunruhigt wegen der mitgeteilten gewaltsamen Zwischenfälle in vielen Wahllokalen“ äußerte.

Die Bürgergruppenvereinigung Zivile Initiativen berichtete über Stimmenkauf oder den Versuch dazu aus mehreren Teilen der Hauptstadt Belgrad, dem Dorf Alibunar oder Serbiens zweitgrößter Stadt Novi Sad. Etliche Berichte gab es auch über parallele Wählerlisten, etwa in Belgrad, Niš, Zaječar, Kragujevac oder Novi Sad. Aus der Kleinstadt Kladovo im Osten des Landes berichtete ein Mitglied der städtischen Wahlkommission, das Wählerverzeichnis sei innerhalb eines Tages von 115 auf 460 angebliche Wahlberechtigte aufgeblasen worden, nachdem Unbekannte Listen mit entsprechenden Namen dem Vorsitzenden der Wahlkommission vorgelegt und ihn erfolgreich aufgefordert hätten, die Namen zu übernehmen.