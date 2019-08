11. August 2019, 18:31 Uhr Wahl in Sachsen Dulig: Bundes-SPD ist schuld

Sachsens SPD sieht die ernste Lage der Bundespartei als schwere Hypothek für den Wahlkampf im Freistaat. "Die Lage der SPD bundesweit hat uns in Sachsen derart runtergezogen, dass wir gar nicht erst spekulieren oder warten wollen. Der einzige Grund, in Sachsen SPD zu wählen, ist die sächsische SPD", sagte der Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig. In Sachsen wird am 1. September ein neues Landesparlament gewählt. Die SPD dort kam in jüngsten Umfragen zur Landtagswahl gerade einmal auf acht Prozent.