Wahl in Nicaragua

Die EU hat den Präsidentenwahlen in Nicaragua die Legitimität abgesprochen und gegen Amtsinhaber und Wahlsieger Daniel Ortega schwere Vorwürfe erhoben. Ortega habe glaubwürdigen Wettbewerb verhindert und dem Volk das Recht genommen, seine Vertreter frei zu wählen, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag im Namen der Mitgliedstaaten mit. Ortega wird das Amt ein viertes Mal in Folge übernehmen. Das Regime hatte vor der Wahl 39 Oppositionelle inhaftiert. US-Präsident Joe Biden sagte, man werde alle verfügbaren "diplomatischen und ökonomischen Mittel" nutzen, um Ortega und dessen Ehefrau und Vizepräsidentin Rosario Murillo zur Verantwortung zu ziehen.