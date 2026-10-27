Heute wählt Israel. Zum ersten Mal seit dem 7. Oktober 2023, als die Hamas ein Massaker an Zivilisten verübte und darauf der brutale Krieg in Gaza folgte, bei dem etwa 70 000 Menschen starben. Für den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu könnte es knapp werden, sein größter Konkurrent ist der frühere Generalstabschef Gadi Eisenkot. Dessen Sohn ist im Gazakrieg gefallen. Netanjahus Gegner fürchten, sollte er wieder gewinnen, würde er Israel endgültig zu einer Autokratie formen. Auch jetzt kreist der Wahlkampf um Sicherheitsthemen, berichten meine Kollegen Kristiana Ludwig und Thorsten Schmitz . Selbst, wenn Eisenkot gewänne: Einen grundsätzlichen Richtungswechsel der israelischen Außenpolitik muss das nicht bedeuten, schreibt Sina-Maria Schweikle . Für die Bundesregierung werden die Spielräume klein. Sie bewege sich zwischen dem Anspruch, Israels Sicherheit als Staatsräson zu vertreten und dem internationalen Druck, Israels Kriegführung zu verurteilen. Die Staatsräson abschaffen will Linken-Politikerin Vanessa Emde, das Existenzrecht Israels stellt sie infrage. Nachdem sie erst Teil ihrer Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus wurde, soll sie möglicherweise doch ausgeschlossen werden, heute will die Linken-Fraktion darüber beraten. Die Linken-Spitze muss sich von Positionen wie Emdes glaubhaft distanzieren. Sonst wird es schwer für SPD und Grüne, ein Bündnis mit ihr einzugehen. Beim Vertrauensaufbau kann ein Gegner von außen helfen: Im Fall der rot-grün-roten Verhandler ist das Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), der mit einem Investitionsschutzgesetz auf Bundesebene die Vergesellschaftung großer Berliner Wohnungskonzerne verhindern will. Das kritisiert die Berliner SPD. Spitzenkandidat Steffen Krach sagte meinen Kollegen Georg Ismar und Markus Balser , er sei selbst zwar kein Freund von Vergesellschaftungen: „Aber was da von Dobrindt kommt, wirkt zunehmend aktionistisch und peinlich.“

Was heute wichtig ist

Bolsonaros Partei erkennt Lulas Sieg an - unter Vorbehalt. Flávio Bolsonaro räumt seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien weiter nicht ausdrücklich ein. Seine eigene Partei akzeptiert das Ergebnis. Zum Artikel

PODCAST So hat Lula die Wahl in Brasilien gewonnen

Superreiche heizen das Klima auf. Mit ihrem Lebensstil und ihren Investitionen verursachten Milliardäre extrem hohe Treibhausgas-Emissionen, berichtet die Entwicklungsorganisation Oxfam. Und dann würden sie sogar noch von den Schäden profitieren. Zum Artikel

Trump verspricht Millionen für Hinweise auf Wahlbetrug. Immer wieder behauptet Präsident Trump, bei US-Wahlen würde im großen Stil betrogen. Nun lockt er Hinweisgeber mit einer Belohnung. Zum Newsblog zur US-Politik

Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or. Der Stürmer des FC Bayern hat den Ballon d’Or gewonnen. Sein Alleinstellungsmerkmal unter den Besten der Welt: Harry Kane ist Torjäger und Spielmacher – und beides so gut wie nie zuvor. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die Fachbriefings von SZ Dossier

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Dossier Geoökonomie: China-Schock 2.0: Der Mittelstand zahlt die Rechnung für frühere Geschäfte. Die deutschen Hidden Champions haben lange daraufgesetzt, dass ihre Nische und ihr Spezialwissen sie vor der Konkurrenz aus Fernost schützen. Viele verkauften lange Zeit erfolgreich in China; heute aber stehen sie in hartem Wettbewerb mit chinesischen Anbietern, die von ihnen gelernt haben. Das Beispiel des Sensorikherstellers Micro-Epsilon zeigt, welche Strategien in der neuen Wirtschaftswelt noch funktionieren. Zum Briefing