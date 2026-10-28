Acht neue Siedlungen hat die israelische Regierung rund um die Stadt Hebron im illegal besetzten Westjordanland kurz vor der Wahl noch angekündigt. Die Häuser von mehr als 3000 Palästinensern sind seitdem geräumt und teilweise bereits abgerissen worden . Auslöser war der Tod von zwei israelische Soldaten, die am Freitag von bewaffneten Palästinensern erschossen wurden. Das gesamte Westjordanland steht seit dem Vorfall unter einer strengen Blockade. Viele Checkpoints sind geschlossen.

Was in Israel entschieden wird, das spüren die Palästinenser im besetzten palästinensischen Westjordanland ganz unmittelbar. Und trotzdem: Wählen dürfen sie nicht. Anders als Hunderttausende israelische Siedler, die mittlerweile ebenfalls in den Gebieten wohnen. Anders auch als die etwa zwei Millionen Palästinenser, die auf israelischem Staatsgebiet leben. Letztere können den wohl einzigen klaren Sieger der Knesset-Wahl verbuchen: Hochrechnungen deuten an, dass die beiden Listen der arabischen Minderheit die Zahl ihrer Mandate fast verdoppelt haben. Bis zu 18 von insgesamt 120 Mandaten sollen die Parteien demnach erreicht haben.

Das Ergebnis wird in den palästinensischen Medien als Erfolg gefeiert. Erstmals entspreche das sich abzeichnende Resultat nahezu dem Anteil der arabischen Bevölkerung im israelischen Staatsgebiet, kommentiert die Zeitung Al-Ayyam mit Sitz im palästinensischen Ramallah. Dass die traditionell niedrige Wahlbeteiligung in den arabisch geprägten Städten im Norden Israels und der Negev-Wüste dermaßen anstieg, damit hatte in Israel kaum jemand gerechnet.

Freuen kann sich Ossama Awad trotzdem nicht. Man erreicht den 52-jährigen Palästinenser am Wahlabend in seinem Wohnzimmer nahe der Stadt Nablus im Westjordanland. Am Telefon hört man den Fernseher im Hintergrund. Der Erfolg der arabischen Parteien habe verhindert, dass eines der beiden großen Lager eine Mehrheit verbucht habe, sagt Awad. Gut so, findet er. Aber am Ende sei es fast egal, ob Premierminister Benjamin Netanjahu einen Weg finde, an der Macht zu bleiben, oder doch von Herausforderer Gadi Eisenkot abgelöst werde. Wenn es um die Rechte der Palästinenser gehe, seien die beiden nur „so unterschiedlich wie Pepsi und Cola“. Awad trägt eigentlich einen anderen Nachnamen, habe aber Angst vor der israelischen Armee, die in seinem Wohngebiet gerade sehr aktiv sei.

Auch wenn der Umgang mit den Palästinensern das für Israels Reputation im Ausland bestimmende Thema ist: Im israelischen Wahlkampf spielte es kaum eine Rolle. Vielmehr überboten sich Netanjahus Lager und die Opposition förmlich mit Aussagen, wer einem möglichen palästinensischen Staat am meisten entgegenzusetzen hätte.

Zur Zukunft der Palästinenser in Gaza hatte sich Eisenkot bisher nur sehr uneindeutig geäußert

Ossama Awad ist in einem der vielen Flüchtlingslager im Westjordanland aufgewachsen, die mittlerweile mit Camps kaum mehr etwas zu tun haben. Über die Jahrzehnte sind sie zu Stadtvierteln geworden, die von den umliegenden Häusern schwer zu unterscheiden sind. Sein Vater komme aus einem Dorf nahe Tel Aviv, dass es heute nicht mehr gibt, sagt Awad.

Awad unterrichtet an einer öffentlichen Schule Französisch. Mittlerweile allerdings nur noch an drei Tagen pro Woche und für die Hälfte seines ursprünglichen Gehalts. Der Palästinensischen Autonomiebehörde, die die Schule betreibt, mangelt es an Geld. Israel hält seit einigen Jahren die Erträge aus den Steuern und Abgaben zurück, die es auf Einfuhren ins Westjordanland erhebt. Eigentlich müsste es die Mittel an die Autonomiebehörde weiterleiten.

„Ich versuche, Hoffnung in die Köpfe meiner Schüler zu pflanzen“, sagt Awad. Hoffnung, dass sich die Dinge verändern werden. Aber es falle ihm zunehmend schwer, selbst daran zu glauben.

Seit dem 7. Oktober 2023 sei auch das Leben im Westjordanland viel schwieriger geworden. Die Armee gehe aggressiver vor, und die Gewalt der bewaffneten Siedler sei omnipräsent. Vergangenes Jahr, sagt er, hätten Soldaten einen Freund seines Sohnes erschossen. „Sollte Netanjahu noch einmal an die Regierung kommen, wird es hier weiter eskalieren“, glaubt er. Und die Opposition? „Erst ihre Taten werden uns die Wahrheit sagen.“

Israel : Netanjahu loszuwerden, ist nur ein Teil des Problems Eben erst hat er das erste Mal in Deutschland gewählt, nun fährt unser Autor heim nach Tel Aviv, um seine Stimme abzugeben. In eine Stadt, in der man die Schakale heulen hört, aber kaum ein Wort über Gaza. SZ Plus Gastbeitrag von Moshe Sakal ...

In den aktuellen Hochrechnungen liegt das Oppositionsbündnis unter dem Mitte-Rechts-Kandidaten Eisenkot knapp vor Netanjahus Lager. Doch auch unter Eisenkot ist kein Bruch mit der illegalen Siedlungspolitik Israels zu erwarten. Wiederholt hatte er sich zudem im Wahlkampf von einer Zweistaatenlösung distanziert, die Forderung sei „verblendet“. Er hatte sich allerdings klarer als das Regierungslager von gewalttätigen Siedlern distanziert und auch den Bau der neuen großen Siedlung E1 kritisiert, die das Westjordanland faktisch in zwei Teile trennen würde.

Mehrere palästinensische Medien wiesen am Wahlabend allerdings besonders auf eines hin: Zur Zukunft der Palästinenser in Gaza hatte sich Eisenkot bisher nur sehr uneindeutig geäußert.

Der Krieg in Gaza ist noch immer nicht vorüber. Auch Awad hat dort Familienangehörige: Seine Schwägerin und ihre Kinder leben in Gaza, mittlerweile in einem kleinen Zelt im Norden des Küstenstreifens. Ihr Haus, sagt er, sei schon zu Beginn des Kriegs zerbombt worden. Seit einem Jahr gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Trotzdem fliegt Israel regelmäßig Luftangriffe auf das Gebiet. Am Wahltag starben palästinensischen Medienberichten zufolge sieben Menschen bei einem Angriff. Die Verhandlungen sind derweil seit Monaten nicht mehr vorangekommen.

„Es macht mich fertig“, sagt Awads ältester Sohn Mustafa, der die Wahlergebnisse ebenfalls verfolgt: Jeden Tag das Handy aufzuklappen, Leid und Tod in Gaza zu sehen, nicht helfen zu können. Nicht mitbestimmen zu können, wie es weitergeht.

Das gelte auch innerhalb des Westjordanlands. Die Palästinensische Autonomiebehörde, welche die palästinensisch bewohnten Gebiete im israelisch besetzten Westjordanland verwaltet, hat zuletzt vor zwanzig Jahren Wahlen zugelassen. Die regierende Fatah-Partei von Präsident Mahmoud Abbas hat die Wahlen gerade erst wieder um ein Jahr verschoben.

Mustafa Awad, 20, studiert englische Literatur in Nablus. Gerade ist der Unterricht nur online. Wegen der israelischen Blockade komme man kaum zum Campus, sagt er. Eigentlich würde er gerne ins Ausland ziehen, dorthin, wo man sich frei bewegen könne, sagt er. Vergangenes Jahr sei er das erste Mal nach Jordanien gereist. „Und ehrlich, gesagt“, er macht eine Pause, „war ich einfach richtig neidisch.“

Mitarbeit: Abed Qusini