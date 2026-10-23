Am kommenden Dienstag wählen Israelis die Knesset, also das Parlament. Im Zentrum des Wahlkampfs steht dabei der Krieg in Iran und die Aufarbeitung des Terrors vom 7. Oktober 2023. Das berichtet SZ- Israel -Korrespondentin Kristiana Ludwig im Podcast . Dazu passt auch, dass der amtierende Premier Benjamin Netanjahu mit Plakaten Werbung macht, auf denen steht „Rechts oder Palästina “. Am Freitag hat Netanjahu angekündigt, nach Angriffen das Westjordanland abriegeln zu wollen. SZ-Israel-Korrespondentin Kristiana Ludwig sagt, dass dieser Schritt ohnehin erwartet worden war. Je länger die Abschottung andauere, desto schlimmer sei das für die Bevölkerung im Westjordanland. Und sie spricht darüber, ob Netanjahus Herausforderer Gadi Eisenkot eine Chance hat, die Wahl zu gewinnen – und ob sich damit wirklich etwas an den politischen Verhältnissen Israel ändern würde.

Weitere Nachrichten: Mehrheit der Wähler von CDU/CSU für AfD-Verbotsverfahren; Ermittlungen gegen EVP wegen hoher Beraterzahlungen.

Zum Weiterlesen:

Einen Text von Kristiana Ludwig über den Wahlkampf in Israel gibt es hier.

Und hier findet sich das Interview mit Caren Miosga.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Juno Graner

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