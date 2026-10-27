Der langjährige Ministerpräsident, Benjamin Netanjahu , hat ersten Prognosen zufolge die Wahl in Israel verloren. Vorn liegt nach frühen Erhebungen ein Oppositionsbündnis, an dessen Spitze der ehemalige Armeechef Gadi Eisenkot steht. Sein Lager holte laut den Hochrechnungen um 21 Uhr deutscher Zeit insgesamt 53 Sitze im Parlament, für Netanjahus Block waren es zu dem Zeitpunkt lediglich 50 – auch wenn sein Likud mit 25 Sitzen die stärkste Partei war.

Damit hat die Opposition allerdings noch nicht die nötige Mehrheit erreicht, um eine Regierung bilden zu können. Die Frage ist nun, ob Eisenkot auf die arabischen Parteien zugeht. Diese haben 17 Sitze geholt, allein die Partei Raam von Mansur Abbas bekam den Hochrechnungen zufolge sieben Sitze. Damit wäre möglicherweise knapp eine Regierung zusammen mit dem Oppositionsbündnis möglich – oder zumindest eine Minderheitsregierung, geduldet von Raam. Zusammen kämen sie laut dieser ersten Erhebungen auf 60 Sitze. 61 Sitze werden für eine Mehrheit in der Knesset benötigt.

Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden

In den kommenden Wochen könnte nun ein zähes Ringen um eine Regierungsbildung drohen. Netanjahus aktuelle Regierung bleibt so lange geschäftsführend im Amt. Denn unter den Oppositionsparteien gibt es teilweise große Vorbehalte gegenüber den Parteien, die arabische beziehungsweise palästinensische Israelis vertreten. An der Auseinandersetzung darüber, ob man mit ihnen eine Vereinbarung findet, könnte dieses Bündnis zerbrechen.

Auch Netanjahu könnte versuchen, auf Oppositionsparteien zuzugehen, um eine breite Koalition zu bilden. Gadi Eisenkot hatte während des Wahlkampfs gesagt, er würde mit Netanjahu nie in irgendeine Art von Bündnis treten. Aber andere Parteien hatten dies nicht so deutlich ausgeschlossen.

Zwischen April 2019 und November 2022 hatte Israel wegen unklarer Mehrheitsverhältnisse schon einmal eine politische Krise durchlebt. Damals hatten die konkurrierenden Lager vergeblich versucht, eine stabile Regierung zu bilden. Weder Netanjahus Block, noch die Opposition konnten damals funktionierende Koalitionen bilden, fünfmal musste neu gewählt werden. Zuerst zerbrach eine Regierung unter Netanjahus Führung nach kurzer Zeit, dann ein Bündnis von Naftali Bennett und Jair Lapid, welches sich aus acht Parteien zusammengesetzt hatte. 2022 schließlich bildete Netanjahu seine rechte und rechtsextreme Koalition, die nun die volle Legislaturperiode von vier Jahren standhielt.

Der Wahlkampf war von neuen Spannungen mit Iran überschattet

Die vergangene Regierungszeit Netanjahus war vom Massaker am 7. Oktober 2023 geprägt, bei dem die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und ihre Verbündeten rund 1200 Menschen in Israel ermordeten und 251 in den Gazastreifen entführten. Aus diesem Tag folgte ein zerstörerischer Krieg in Gaza mit mehr als 74 000 Toten sowie weitere Kriege in Libanon, Iran und anderen arabischen Ländern. Zugleich berichteten Menschenrechtsorganisationen und die UN von einem immensen Anstieg von Angriffen und Vertreibungen durch Siedler im palästinensischen Westjordanland.

Die letzten Tage des Wahlkampfs waren von neuen Spannungen überschattet. Verschiedene Berichte legten nahe, dass Netanjahu gemeinsam mit dem US-Präsidenten Donald Trump einen neuen Irankrieg plane. Trump erklärte in einer Wahlempfehlung vor einer Woche selbst, dass er zusammen mit Netanjahu „den Job“ in Iran „zu Ende bringen“ wolle. Er erwäge neue Angriffe nach den Zwischenwahlen in den USA, die in einer Woche anstehen, hieß es in den Berichten, und auch, dass Netanjahu auf einen Kriegsbeginn noch vor den Wahlen in Israel gedrängt habe. Seine Regierung wies das zurück.

Die Angst vor der nuklearen Bedrohung aus Iran war für Netanjahu eines seiner zentralen Wahlkampfthemen. Kurz vor dem Wahltag hatte er ein KI-generiertes Bild gepostet, das einen Atompilz über Tel Aviv zeigt: Gemeint war ein atomarer Angriff aus Iran. Nur er, so die Botschaft, werde den Krieg gegen das feindliche Regime führen und gewinnen. Zugleich hatte er am Freitag in einem Interview angedeutet, Israel könnte künftig mögliche internationale Sanktionen mithilfe von Kryptowährung umgehen. Der Vorschlag war auf breite Kritik gestoßen, sowohl aus Israels Finanzbranche als auch von seinen politischen Gegnern. Gadi Eisenkot hatte den Plan scharf kritisiert und davor gewarnt, Israel von der Weltwirtschaft abzuschotten.

Am Wahltag selbst, an dem schon früh eine Rekordbeteiligung gemessen wurde, erklärte Netanjahu, die arabische Bevölkerung versuche mit einer ungewöhnlich hohen Wahlbeteiligung „die Wahl zu stehlen“. Seine Likud-Partei beantragte zwischenzeitlich, den Zeitraum der Wahl auszudehnen, um mehr Stimmabgaben zu ermöglichen. Das Zentrale Wahlkomitee wies das allerdings zurück. Um 21 Uhr deutscher Zeit schlossen die Wahllokale.

Eisenkot hatte im Wahlkampf eine Aufarbeitung möglicher politischer Versäumnisse versprochen, die zum Angriff vom 7. Oktober 2023 geführt haben könnten. Er hatte außerdem gefordert, demokratische Institutionen in Israel besser zu schützen. Netanjahus Regierung hatte Medien, Justiz und Kontrollinstanzen unter Druck gesetzt. Doch ein grundlegender Richtungswechsel in Fragen von Sicherheit und Frieden ist auch mit ihm als möglicher Ministerpräsident nicht zu erwarten. Eisenkot lehnt wie Netanjahu einen palästinensischen Staat ab und befürwortet im Kampf gegen die Hamas in Gaza und in Iran auch neue Kriege.