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IsraelGeheimdienst soll ausländische Einflüsse auf die Wahl prüfen

Lesezeit: 3 Min.

Er führt das stärkste Bündnis, hat aber bislang keine Mehrheit, um weiter zu regieren: Premier Benjamin Netanjahu.
Er führt das stärkste Bündnis, hat aber bislang keine Mehrheit, um weiter zu regieren: Premier Benjamin Netanjahu.
Foto: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Die Vorwürfe richten sich gegen Katar. Staatspräsident Isaac Herzog spricht von einem „sensiblen Moment“ für Israel. Weil ein klarer Wahlsieger fehlt, beginnt die mühsame Suche nach Koalitionen.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

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Nach der Wahl in Israel mit einem uneindeutigen Ergebnis hat der Vorsitzende des Zentralen Wahlausschusses den Geheimdienst angewiesen, ausländische Einflüsse auf die Wahl zu prüfen. Israelische Medienberichte legen nahe, dass es sich um einen Verdacht gegen den Staat Katar handeln könnte. In einem Statement wies Katars Außenministerium den Vorwurf einer Wahlmanipulation zurück und nannte ihn „lächerlich und gefährlich“.

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