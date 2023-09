In der Slowakei hat nach ersten Hochrechnungen die liberale und proeuropäische Partei Progresívne Slovensko - Fortschrittliche Slowakei (PS) die Parlamentswahl gewonnen. Kurz nachdem um 22:45 Uhr in der Slowakei das letzte Wahllokal geschlossen hatte, kam die erste Hochrechnung. Demnach kommen die Liberalen auf 23,5 Prozent. Dahinter mit 21,9 Prozent die Partei Smer-SD von Ex-Premier Robert Fico.

Damit haben sich die Befürchtungen auch der Partner in EU und Nato, dass ein prorussischer Politiker die Wahl gewinnen könnte, nicht bewahrheitet. Zudem hat auch eine rechtsextreme Partei den Sprung ins Parlament verpasst.

Für die Slowakei und auch für Partner in EU und Nato war die vorgezogene Neuwahl am Sonnabend eine Richtungswahl. Robert Ficos Partei Smer SD tritt prorussisch auf, will die Unterstützung für die Ukraine beenden. "Keine einzige Patrone mehr" werde die Ukraine erhalten, wenn seine Partei in die Regierung komme, hatte Fico vor der Wahl gesagt. Im letzten Fernsehduell vor der Wahl hatte Fico gesagt: "Ich möchte nicht, dass die Slowakei von NGOs und der amerikanischen Botschaft regiert wird." Mehrmals hatte er Präsidentin Zuzana Čaputová als Dienerin der USA beschimpft.

Die erst fünf Jahre alte Partei Progresívne Slovensko unter ihrem 39 Jahre alten Vorsitzenden Michal Šimečka, der Europaparlamentsabgeordneter ist, steht für die Unterstützung der Ukraine, will in der katholisch geprägten Slowakei die eingetragene Partnerschaft einführen, Gesundheitsversorgung verbessern und sich im Klimaschutz und für Minderheiten engagieren.