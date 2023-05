Wahl in Bremen:Die große Bovi-Show

Von Jana Stegemann, Bremen

Olaf Scholz steht am Rand der Bühne und sieht recht vergnügt aus. Der Bundeskanzler klatscht im Rhythmus während Bremens Oberbürgermeister Andreas "Bovi" Bovenschulte ein Mikro in die Hand nimmt - und vor 1500 Menschen auf dem Bremer Marktplatz den Soul-Hit "Stand by me" anstimmt, begleitet von einer Band.

Da sind es noch zwei Tage, bis Bremen an diesem Sonntag ein neues Landesparlament wählt. SPD-Parteichef Lars Klingbeil begleitet Bovenschulte im weißen Hemd auf der Gitarre, das Sakko hat er ausgezogen. Es ist ausdrücklich keiner dieser Momente, in denen man sich als Zuschauerin schämt: Die beiden wissen, was sie tun. Bovenschulte zog vor seiner Politiker-Karriere als "Mucker" durch die Provinz, spielte Gitarre, Bass, sang. Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil fängt neben Scholz dann auch noch an zu tanzen. Die Stimmung bei der SPD könnte kaum besser sein.

Auf dem historischen Marktplatz in Bremen brennt am Freitag die Sonne vom Himmel, die Scharfschützen auf dem Dach des Rathauses tragen dunkle Brillen. Es ist der Endspurt für den Amtsinhaber und Spitzenkandidaten Bovenschulte vor der Wahl - und die SPD hat dafür unter dem Slogan "Bovi-Power für Bremen" ihre prominenteste Unterstützung geschickt.

Bremen ist seit 1946 in SPD-Hand; die Sozialdemokraten regieren dort länger als die CSU in Bayern. Und so soll es, wenn es nach der SPD geht, auch bleiben.

Die Umfragen sehen den Juristen Bovenschulte weit vor seinem Herausforderer von der CDU, Frank Imhoff. Möglich ist also, dass sich die SPD durch die Beliebtheit ihres Spitzenkandidaten den Platz als stärkste Kraft im kleinsten Bundesland zurückerobert. Laut Politikbarometer Extra hätten 60 Prozent der Befragten Bovenschulte gerne wieder als Regierungschef, Frank Imhoff kommt nur auf 23 Prozent. Der 54 Jahre alte Landwirt und Präsident der Bremischen Bürgerschaft tritt im Gespann mit der 27-jährigen Wiebke Winter an, die als "Luisa Neubauer der CDU" gilt.

In den Umfragen kurz vor der Wahl liegt die SPD mit 29 bis 30 Prozent vor der CDU, die auf 26 bis 28 Prozent kommt. Die Grünen sehen die Meinungsforscher zwischen zwölf und 13 Prozent, was ein dramatischer Absturz wäre. Die Linken könnten bis zu elf Prozent erreichen. Die FDP liegt mit sechs Prozent nur knapp über der Fünfprozenthürde. Die AfD bleibt von der Wahl ausgeschlossen, weil zwei konkurrierende Gruppen der Partei Wahllisten eingereicht hatten. Von dem Ausschluss könnte die rechtspopulistische Wählervereinigung "Bürger in Wut" profitieren: Sie erreichte in Umfragen auf Anhieb acht bis zehn Prozent.

Bei der Wahl 2019 hatte die SPD zum ersten Mal in Bremens Geschichte gegen die CDU verloren. Ihre Macht hatte sie aber durch eine Koalition mit den Grünen und der Linken sichern können. Seitdem regiert "R2G" nahezu geräuschlos das kleinste Bundesland.

Lärm macht am Freitag eine Handvoll Störer, die sich auf dem Bremer Marktplatz hinter den Absperrungen der SPD-Veranstaltung versammelt haben. Sie brüllen immer wieder in Richtung Bühne "Scholz muss weg", "Kriegstreiber" und "Lügner", aus einer anderen Ecke schreit ein Mann seit einer Stunde immer wieder: "Wo ist mein Klimakanzler?"

Scholz war seinen Gegnern energisch entgegengetreten, hatte die deutsche Unterstützung der Ukraine mit Waffen nach dem russischen Angriffskrieg für seine Verhältnisse leidenschaftlich verteidigt. Putins Krieg sei "ein Angriff auf die Frieden in Europa und der Welt", rief Scholz. "Wir werden die Ukraine solange unterstützen, wie es notwendig ist." Über Bremen und seinen fast 30 Zentimeter größeren Genossen Bovenschulte hatte der Kanzler gesagt, er freue sich, dass "eine weltoffene Stadt wie Bremen von einer weltoffenen Partei wie der SPD" regiert werde.

Bovenschulte kontert das Gebrüll der Gegner nur mit: "Das ist Meinungsfreiheit". Der Lärm ebnet kurze Zeit später ab. 28 Minuten lang skizziert Bovenschulte auf der Bühne seine Wahlkampfversprechen, ein Schwerpunkt liegt darauf, "aus Bremen das wirtschaftsfreundlichste und zugleich arbeitnehmerfreundlichste Land der Republik zu machen". In keinem anderen Bundesland war 2022 das Wirtschaftswachstum so hoch wie in Bremen.

Eindringlich wird Bovenschulte, als er verspricht, dass mit ihm die sogenannte Freikarte für Kinder und Jugendliche nicht abgeschafft wird. Diese Karte enthält ein Guthaben von 60 Euro, das die Kinder in 47 öffentlichen und kommerziellen Freizeiteinrichtungen in Bremen und Bremerhaven einlösen können. Bremen kann nämlich noch einen Superlativ vorweisen: In keinem anderen Bundesland sind Kinder und Jugendliche so sehr von Armut bedroht. Das geht unter anderem aus einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung vom Anfang des Jahres hervor. 2021 waren in Bremen demnach mehr als zwei von fünf Kindern gefährdet, in ärmlichen Verhältnissen zu leben. Das entspricht 46 500 Mädchen und Jungen.