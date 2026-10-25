Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat der Oberste Gerichtshof die Öffnungszeiten der Wahllokale am Sonntag um zwei Stunden verlängert. Die Wahllokale sollen nun bis 19.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) geöffnet bleiben, wie der Richter Cristiano Zanin vom Obersten Gerichtshof (STF) entschied. Die bereits begonnene Auszählung wurde daraufhin unterbrochen.

Der Richter gab damit einem Antrag des Wahlkampfteams von Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva statt. Die Wahlbehörde setzte die Auszählung nach eigenen Angaben infolge der Entscheidung aus. Lulas Lager hatte den Behörden in mehreren Städten vorgeworfen, Wählern den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu erschweren. Viele Anhänger des linken Präsidenten sind auf Busse angewiesen, um zur Abstimmung zu gelangen. Betroffen seien unter anderem São Paulo, Rio de Janeiro und Pará. Die Anordnung Zanins gilt über die ursprünglich beantragten Gebiete hinaus für das gesamte Land.

In Salvador im Bundesstaat Bahia waren zuvor mindestens 75 Busse zunächst nicht aus ihren Depots gefahren. Das regionale Wahlgericht ordnete deshalb die Festnahme des städtischen Mobilitätssekretärs wegen eines mutmaßlichen Wahlvergehens an. Die Stadtverwaltung erklärte, es habe Streit um Aufkleber mit der Nummer von Lulas Arbeiterpartei PT auf den Bussen gegeben.

Lula tritt in der Stichwahl gegen den rechten Senator Flavio Bolsonaro an, den Sohn des inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Umfragen zufolge liefern sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im ersten Wahlgang lag Bolsonaro mit 47 Prozent der Stimmen überraschend vor Lula mit 45 Prozent.

Auch Bolsonaros Wahlkampfteam beantragte eine Verlängerung der Wahlzeit in einzelnen Gemeinden in Minas Gerais und Rio Grande do Sul. Dort hätten heftige Regenfälle, Überschwemmungen und Stromausfälle den Wahlablauf beeinträchtigt.