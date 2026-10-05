Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind der deutsche Bundeskanzler und seine Delegation bereits wieder auf dem Weg zurück nach Berlin. Am Sonntagmorgen war Friedrich Merz überraschend nach Kiew gefahren – trotz ausdrücklicher Warnungen Russlands vor solchen Solidaritätsbesuchen, trotz Angriffen auf die Stadt während des Aufenthalts des deutschen Regierungschefs. Daniel Brössler war auf der Reise dabei und beschreibt in seiner Reportage nicht nur die verheerenden Zerstörungen in der Ukraine, sondern auch einen Kanzler, der alles auf die weltpolitische Karte setzt.

Der Besuch bei Wolodimir Selenskij war zweifellos ein wichtiges Signal, gerade auch, weil die Solidarität in Deutschland nicht mehr so selbstverständlich scheint wie zu Beginn des Krieges. Die Reise war allerdings auch der Versuch des Kanzlers, aus der politischen Defensive zu kommen: Der Außenkanzler sollte den gebeutelten Innenkanzler für ein paar Stunden überstrahlen. Denn der Zustand der Koalition ist weiter schwierig, am Mittwoch tagt der Koalitionsausschuss und die Liste der Streitpunkte ist lang. Dirk Wiese, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, appelliert deshalb an den Koalitionspartner, auf Vorwürfe zu verzichten: „Was uns weiterbringt, ist der Blick auf das, was uns verbindet und was wir gemeinsam erreichen wollen“, sagte er der SZ.

Und bevor ich Ihnen einen guten Start in die Woche wünsche, hier noch eine Empfehlung aus dem Ressort Kultur: David Steinitz beschreibt, dass sich an der US-Westküste derzeit ein Machtkampf zwischen den Tech-Milliardären in San Francisco und den Filmstudios in Los Angeles entfaltet; es geht um nicht weniger als Deutungshoheit, Meinungsfreiheit und Arbeitsplätze.

Was heute wichtig ist

Wahl in Brasilien: Da Silva und Bolsonaro müssen in die Stichwahl. Brasiliens Präsident Lula da Silva hat bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen 45 Prozent bekommen – Herausforderer Flávio Bolsonaro aber 47 Prozent. Der ultrarechte Politiker Bolsonaro geht als Favorit in die Stichwahl. Der frühere Präsident Jair Bolsonaro hatte seinen ältesten Sohn im vergangenen Herbst eigenmächtig zum Kandidaten ernannt. Zum Artikel

EXKLUSIV Wegen Fregatten-Aus: Droht Pistorius ein Untersuchungsausschuss? Die Grünen prüfen nach dem umstrittenen Stopp des größten Fregattenprogramms der Marine, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Sie wollen aufklären, „wie es zu dieser Milliardenverschwendung kommen konnte“. Nach dem Scheitern des Projekts bleiben viele offene Fragen. Zum Artikel

DFB-Team spielt 0:0 gegen Griechenland. Klopps Elf bestätigte bei der Partie gegen Griechenland mit dem gleichen Mittelfeld wie beim 2:0 gegen Serbien die guten Ansätze – erzielte aber trotz einer Steigerung im Vergleich zum Hinspiel erneut keinen Treffer. Zum Artikel

Merz in Kiew: „Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf“. Kanzler Merz hat bei seiner Reise nach Kiew betont, dass man zu Gesprächen mit Russland bereit sei. Doch die „barbarischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung“ müssten aufhören. Die Sicherheitslage in der Ukraine hat sich weiter verschlechtert. Der ukrainische Präsident Selenskij dankt Deutschland – doch das Land sorgt sich um die deutsche Unterstützung, auch wegen der Wahlsiege der AfD. Zum Artikel

EXKLUSIV Analyse der Adenauer-Stiftung: „Die AfD verhält sich verfassungsfeindlich“. Die Studie kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass die AfD einen Mehrheitsabsolutismus propagiere. Heißt: Der Mehrheitswille werde als „unbegrenzt“ dargestellt, verfassungsrechtliche Schranken würden relativiert. Zudem würde die Gewaltenteilung delegitimiert, genau wie andere Institutionen und Medien. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: So steht es um die Cybersicherheit des Mittelstands. Ein neues Lagebild zeigt, wie stark Cyberangriffe auf den Mittelstand zunehmen und wie KI die Gefahr verschärft. Die Zahl der erfassten Ransomware-Angriffe auf deutsche KMU dürfte sich gegenüber 2023 in diesem Jahr nahezu vervierfachen. Auch wichtig: Die britische Internet Watch Foundation (IWF) hat einen starken Anstieg KI-generierter sexualisierter Darstellungen Minderjähriger verzeichnet. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: VDA-Chefin will in den USA neue Regel beeinflussen. Hildegard Müller wirbt in Detroit und Washington für offene Weltmärkte. Deutsche Autobauer produzieren in den USA mehr Fahrzeuge, als sie dorthin exportieren. Neben Trumps Zöllen bedrohen auch Vorgaben für vernetzte Autos ihr Geschäft. Es geht Trump zwar vor allem um China, aber deutsche Hersteller leiden darunter ebenfalls. Zum Briefing