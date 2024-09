Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Brandenburg bekommt SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke Unterstützung aus der CDU – von Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer. Er wirbt für einen Wahlsieg des SPD-Politikers: „Wichtig ist, dass hier die erste politische Kraft in diesem Land eine demokratische Partei ist, die über 34 Jahre lang diesem Land Stabilität gegeben hat“, sagte Kretschmer bei einem gemeinsamen Termin in Cottbus. „Wir müssen zusammenhalten.“ In einer Zeit, in der viele Menschen verunsichert und in Sorge seien, „braucht es Inseln der Verlässlichkeit“. Der sächsische Ministerpräsident warnt wie Woidke davor, dass die AfD bei der Landtagswahl am 22. September in Brandenburg stärkste Kraft wird. „Es darf nicht so ausgehen und es muss es auch nicht wie in Thüringen“, sagte Kretschmer. Nötig sei eine stabile Regierung „mit Persönlichkeiten, die schon Erfahrung haben, die gezeigt haben, dass sie es können“. „Das wünsche ich sehr und dafür werbe ich auch sehr.“