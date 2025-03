Bürgerschaftswahl:„Hamburg ist sowas von stabil"

Von Ulrike Nimz und Paulina Würminghausen, Hamburg

Ende der Woche, beim Wahlkampfabschluss der SPD im „Uwe“, einer Musikkneipe auf der Reeperbahn, verlas Peter Tschentscher ein Gedicht. Verfasst hatte es der einstige Erste Bürgermeister und langjährige Bundestagsabgeordnete Hans-Ulrich Klose. In Kreuzreimen beschreibt der 2023 verstorbene Sozialdemokrat das Wechselbad des Wahlkampfes: „Wenn nur rundum die Stimmung steigt, und alle Stimmen zählen. Wenn sich die Waage günstig neigt, will ich mich gerne quälen. So reise und so jage ich durch Deutschlands hohen Norden. Wie ist mir dabei wunderlich und leicht ums Herz geworden.“