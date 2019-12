Wie blicken Sie auf die Wahl in Großbritannien?

Johnson führt die Umfragen der vergangenen sieben Tage mit seiner Konservativen Partei deutlich an und liegt bei etwa 43 Prozent. Der größte Konkurrent Labour ist weit abgeschlagen und kommt auf ungefähr zehn Prozentpunkte weniger.

"Get Brexit done." Mit diesem Motto werben Boris Johnsons Tories im Wahlkampf. Der britische Austritt aus der Europäischen Union ist das wichtigste Thema bei den Neuwahlen am 12. Dezember.