Das Wochenende kompakt

Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Anna Ernst

Konservative siegen in Griechenland. Die Partei des möglichen neuen Ministerpräsidenten Mitsotakis liegt laut erster Prognosen klar vorn. Der bisherige Premier Tsipras und seine linke Syriza-Partei werden für ihre Sparpolitik abgestraft. Mitsotakis, 51, hat ein wirtschaftsfreundliches Klima versprochen, Steuersenkungen und Bürokratieabbau. Von Christiane Schlötzer

Deutsche Bank streicht 18 000 Stellen. Das teilt das Geldinstitut nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Die Bank will sich mit einem radikalen Konzernumbau aus der Krise befreien. Kürzungen soll es vor allem in der Investmentsparte geben. Aus Frankfurt berichtet Jan Willmroth

Iran reichert Uran höher an, als das Atom-Abkommen erlaubt. Das dürfte die Spannungen zwischen dem Land und den USA weiter erhöhen. Allerdings deutet sich an, dass Iran vorerst nur einen eher geringen Uran-Anreicherungsgrad anstrebt, der noch nicht als allzu problematisch gesehen wird. Zur Analyse von Paul-Anton Krüger

Malta will Migranten der "Alan Kurdi" an Land lassen. Die Menschen würden auf andere europäische Länder verteilt, teilen die dortigen Behörden mit. Das Schiff der deutschen Organisation Sea-Eye hat nach eigenen Angaben 65 Menschen von einem Schlauchboot gerettet. Es nahm zunächst Kurs auf die italienische Insel Lampedusa, wo das Schiff aber nicht anlegen durfte. Zur Meldung

Trauer um Oscarpreisträger Artur Brauner. Der legendäre deutsche Film-Produzent ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Er verantwortete rund 300 Filme. Zur Nachricht

Studie: Bäume zu pflanzen, könnte das Klima retten. 900 Millionen Hektar stünden zu diesem Zweck auf dem gesamten Globus zur Verfügung, berichtet die Forschergruppe um den Ökologen Thomas Crowther von der ETH Zürich. Das entspräche fast der Fläche der USA oder der 25-fachen Fläche Deutschlands. Zum Text von Hanno Charisius

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Bundeswehr verkaufte Laptops mit Verschlusssachen darauf. Ein Förster kauft aus den Beständen der Bundeswehr einen alten Laptop. Mit brisantem Inhalt - man hatte es versäumt, die Festplatte auszubauen. Von Hannes Munzinger und Nicolas Richter

Hohe Schuhe erlaubte der Chef erst, als sie offiziell eine Frau war. Dana hieß früher Daniel. Als die Produktmanagerin sich am Arbeitsplatz offenbarte, verlor sie eine Zuständigkeit nach der anderen. Und am Ende den Job. Von Lea Weinmann

Staatsschutz, Staatsschutz über alles. Der deutsche Wertekanon muss sich endlich von unseligen Traditionen lösen. Der Staat hat dem Menschen zu dienen - nicht umgekehrt. Kolumne von Heribert Prantl

SZ-Leser diskutieren

Ist Deutschland zu dominant in der EU? "Die Bevölkerungs- und Wirtschaftsstärke Deutschlands führt nahezu unausweichlich zu Dominanz", meint Forist Collasius. Ghovinda verweist auf Deutschlands Rolle als größten Nettozahler der EU: "Wer viel zahlt = der auch viel bestimmen darf." Cinque Stelle fordert gar: "Die EU muss sich von der deutschen Abhängigkeit lösen." Anders sieht es Steuerverschwender, der meint, Deutschland werde von den anderen EU-Ländern gebraucht und sei "keine Gefahr". Diskutieren Sie mit uns.