Bei der Parlamentswahl in Georgien liegt die bisherige Regierungspartei „Georgischer Traum“ nach Auszählung von 70 Prozent der Wahlzettel vorn. Die nationalkonservative Partei kommt auf rund 53 Prozent der ausgezählten Stimmen, wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Tiflis mitteilte.

Erste Prognosen hatten diesen Trend bereits vorausgesagt. Laut Nachwahlbefragungen, die der Fernsehsender Imedi zitierte, kam Georgischer Traum auf 56,1 Prozent der Stimmen. Die Regierungspartei feierte dieses Ergebnis in Tiflis schon mit einem Feuerwerk. Allerdings gab es auch Prognosen, die die Oppositionsparteien vorn sahen. Zwei pro-oppositionelle Sender sahen diese bei 48 bis 52 Prozent.

Die sonst so zerstrittenen Oppositionsparteien haben sich bei der Parlamentswahl dazu entschlossen, stärker zusammenzuarbeiten. Sie haben vier größere Allianzen gebildet und gemeinsame Wahllisten aufgestellt. Das Wahlbündnis Einheit, in dem auch die bei der Parlamentswahl 2020 größte Oppositionspartei „Vereinte Nationale Bewegung“ ist, erhielt den Angaben der Wahlkommission zufolge rund 10 Prozent der Stimmen. Das Wahlbündnis „Koalition für den Wandel“ ist demnach das stärkste Oppositionsbündnis mit rund 11 Prozent der ausgezählten Stimmen.

Einen Erfolg des von dem Milliardär Bidsina Iwanischwili gegründeten Georgischen Traums halten viele für eine Abkehr des Landes von der EU hin zu mehr Zusammenarbeit mit dem großen Nachbar Russland. Aufgerufen zur Abstimmung waren im In- und Ausland rund 3,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Georgien ist EU-Beitrittskandidat, der Prozess liegt aber wegen umstrittener Gesetze auf Eis. Deshalb sprachen vor allem prowestliche Kräfte im Vorfeld von einer Schicksalswahl für das am Scheideweg stehende Land, in dem sowohl der Einfluss Russlands als auch der des Westens stark sind.

Vorfall im Wahllokal gemeldet

Im Südosten des Landes soll es nach offiziellen Angaben einen Manipulationsversuch gegeben haben. In der Kleinstadt Marneuli habe ein Mann in einem Wahllokal mehrere Stimmzettel eingeworfen, die Abstimmung dort sei unterbrochen worden, teilte die zentrale Wahlkommission der Nachrichtenagentur Interpressnews zufolge mit. Die Ergebnisse in dem Wahllokal würden nicht gezählt, hieß es.

Opposition und Regierung gaben sich sofort gegenseitig die Schuld für den Vorfall. Die Leiterin der größten Oppositionspartei Vereinte Nationale Bewegung, Tina Bokutschawa, sprach von einer Provokation, die die Regierungspartei Georgischer Traum organisiert habe, weil in dem Wahlbezirk die Opposition gewonnen hätte. „Wir haben den Provokateur, der Mitglied beim Georgischen Traum ist, schon genau identifiziert, aber die Polizei hat ihn bis jetzt noch nicht festgenommen“, sagte sie. Ein Vertreter des Georgischen Traums hingegen erklärte, der Mann sei von der Opposition gekauft worden, um die Provokation zu begehen.