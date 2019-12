Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, spricht am letzten Tag des Wahlkampfes in der Copper Box Arena in Leeds.

Die konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson hat nach ersten Prognosen die Parlamentswahl gewonnen - und im Unterhaus eine Mehrheit von 86 Sitzen erlangt. Nachwahlbefragungen zufolge können die Konservativen mit insgesamt 368 Sitzen rechnen. Die Labour-Partei unter Jeremy Corbyn kommt demnach auf etwa191 Mandate. Ein belastbares Ergebnis wird allerdings erst am frühen Freitagmorgen erwartet.

Die Zahlen basieren auf ersten Prognosen nach Wählerbefragungen. Daraus lassen sich andere Rückschlüsse ziehen als etwa in Deutschland, da im Vereinigten Königreich nach Mehrheitswahlrecht gewählt wird: In den 650 Wahlkreisen gewinnt jeweils der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen einen Sitz im Unterhaus. Parteilisten und eine anteilige Sitzverteilung gibt es nicht. Den prognostizierten Zahlen zufolge sind folgende Koalitionen denkbar:

Wegen des Mehrheitswahlsystems liegt das Hauptaugenmerk in Großbritannien am Wahlabend auf der Sitzverteilung und auf den Wahlkreisen. Daten zur voraussichtlichen Stimmenverteilung erfolgen nicht mit der ersten Prognose, sondern erst in der Nacht. Die tatsächlichen Ergebnisse werden für jeden Wahlkreis einzeln bekannt gegeben, die Auszählung dürfte sich bis in die Morgenstunden hinziehen.

Der Urnengang gilt als der wichtigste seit Jahrzehnten, weil die Wähler mit ihrer Stimme auch über den künftigen Brexit-Kurs entscheiden. Die Konservativen sind seit 2010 an der Regierung, 2016 votierten die Briten bei einem Referendum knapp für einen EU-Austritt. Premierminister und Tory-Chef Boris Johnson war einer der prominentesten Befürworter. Seitdem dominiert das Thema die Politik und hat das Parlament oft in beispielloses Chaos gestürzt.

Vor der Wahl hatte Johnson erklärt, er wolle, falls er eine Parlamentsmehrheit gewinne, sein Abkommen über den geplanten Austritt aus der EU am 31. Januar noch vor Weihnachten verabschieden. Jeremy Corbyn, Parteivorsitzender von Labour und Oppositionsführer, wollte den Brexit dagegen noch einmal verschieben, mit der EU eine engere Anbindung aushandeln als Johnson - und die Briten in einer neuen Volksabstimmung abstimmen lassen, ob sie dem zustimmen oder doch in der EU bleiben wollen.