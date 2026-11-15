Der frühere Fußball-Weltmeister Thomas Berthold soll für die AfD bei der Wahl des Bundespräsidenten antreten. Das gab Parteichef Tino Chrupalla am Samstag auf der Plattform X bekannt. „Deutschland braucht einen wirklich überparteilichen Bundespräsidenten, der ein neues Wir-Gefühl verbreitet“, sagte er. Berthold sei bekannt und beliebt und er sei in der Pandemie gegen die schädliche Corona-Politik aufgestanden, „ohne Rücksicht auf persönliche Verluste“. Chrupalla verwies auch auf den WM-Titel von 1990 in Italien. Der frühere Nationalspieler bestritt 62 Länderspiele und spielte unter anderem für den VfB Stuttgart und den FC Bayern München. Während der Corona-Zeit trat er bei einer Kundgebung der Initiative „Querdenken 711“ in Stuttgart auf. Er kritisierte die damaligen Maßnahmen gegen die Pandemie.