Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, ist mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Auf dem Bundeskongress der Dachorganisation von acht Einzelgewerkschaften stimmten am Montag 96,10 Prozent der Delegierten für die frühere SPD-Politikerin. Auch die weitere Führungsspitze wurde wiedergewählt. Elke Hannack (CDU) wurde mit 86,49 Prozent der Stimmen als Vizevorsitzende bestätigt. Zum weiteren stellvertretenden Vorsitzenden wurde Stefan Körzell (SPD) mit 97,63 Prozent gewählt. Das Vorstandsmitglied Anja Piel (Grüne) erhielt mit 95,17 Prozent ebenfalls eine breite Zustimmung. Die Einzelgewerkschaften des DGB kamen Ende 2025 zusammen auf gut 5,4 Millionen Mitglieder.