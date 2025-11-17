Trotz kleinem Vorsprung bei den Präsidentschaftswahlen in Chile hat die linke Regierungskandidatin Jeannette Jara wohl die schlechteren Karten: Zwar liegt Jara nach Auszählung fast aller Stimmen mit rund 27 Prozent vor dem Rechtsaußen-Politiker José Antonio Kast, der auf rund 24 Prozent kam.

Weil sich damit für keinen der beiden Kandidaten eine absolute Mehrheit abzeichnet, wird es am 14. Dezember wohl zur Stichwahl kommen - darin sehen Meinungsforscher trotz Jaras knappem Vorsprung Kast im Vorteil. Denn es wird damit gerechnet, dass sich viele der Chilenen, die für andere rechte Bewerber gestimmt haben, auf seine Seite schlagen und ihm so zum Sieg verhelfen.

Die Wahl markiert das Ende einer besonderen Legislaturperiode in Chile. 2021 war der ehemalige Studentenführer Gabriel Boric mit gerade einmal 35 Jahren in den Präsidentenpalast La Moneda eingezogen. Die junge Generation, die das Land zuvor mit immer wiederkehrenden Protesten für kostenlose Bildung und mehr soziale Gerechtigkeit aufgemischt hatte, bekam damit plötzlich die Möglichkeit, selbst zu regieren. Dem linksgerichteten Präsidenten Boric, der qua Gesetz nicht noch ein weiteres Mal kandidieren darf, gelangen auch durchaus einige Erfolge. Er setzte etwa eine Rentenreform durch, verringerte die wöchentliche Höchstarbeitszeit und ließ den Mindestlohn anheben.

Insgesamt aber verwirklichte die Regierung Boric ihr progressives Projekt nicht. Da ihr eine Mehrheit im Kongress fehlte, konnte sie zentrale Vorhaben wie eine Steuerreform, die mehr Gelder für soziale Umverteilung hätte freimachen sollen, nicht durchsetzen. Außerdem scheiterte Boric mit dem Versuch, die Verfassung zu erneuern, die noch aus der Zeit der Diktatur Augusto Pinochets stammt.

Viele Chileninnen und Chilenen haben nicht das Gefühl, dass sich ihr Leben in den vergangenen Jahren substanziell verbessert hat. Die Ungleichheit ist nach wie vor hoch, zudem sind die Kriminalitätsraten stark gestiegen. Die Mordrate etwa hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, was auch daran liegt, dass konkurrierende Drogenbanden verstärkt in Chile operieren. Das Land ist zwar noch immer deutlich sicherer als viele andere Staaten in der Region, die gefühlte Wahrheit aber ist offenbar eine andere: Einer Umfrage des Ipsos-Instituts zufolge machen sich 63 Prozent der Chilenen große Sorgen um das Ausmaß der Kriminalität und Gewalt, das Land rangiert damit noch vor Ländern wie Mexiko, oder Kolumbien, obwohl in diesen Ländern deutlich mehr Gewaltverbrechen begangen werden.

Die öffentliche Sicherheit war folglich das große Thema im Wahlkampf, und es gelang vor allem der Rechten, es zu besetzen. José Antonio Kast scheute sich dabei wenig, es mit einem zweiten Reizthema, der Migration, zu verknüpfen. Er werde neue Hochsicherheitsgefängnisse bauen lassen, versprach Kast, zudem wolle er die Grenzen unter anderem mit Drohnen überwachen und dort Mauern und Gräben errichten lassen. Das zielt vor allem auf die vielen venezolanischen Migranten im Land ab, die vor Armut und Diktatur in ihrer Heimat geflohen sind. Studien zufolge begehen die Migranten allerdings nicht mehr Verbrechen als die Menschen, die in Chile geboren wurden.

Die bisherige Arbeitsministerin Jeannette Jara hielt dem entgegen, dass ihre Regierung ein neues Ministerium für Sicherheit gegründet hat und die Kriminalitätsraten zuletzt wieder leicht zurückgegangen sind. Sie schien damit aber nie so recht durchzudringen. Das könnte auch damit zu tun haben, dass Chile vielleicht noch etwas mehr als andere westliche Gesellschaften anfällig für Polarisierung ist.

Bis heute stehen sich zwei politische Lager weitgehend unversöhnlich gegenüber. Linksgerichtete Chilenen verurteilen den Putsch gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende von 1973 und die anschließende Diktatur unter Pinochet, der foltern und Menschen verschwinden ließ. Rechte Kräfte wiederum sind der Meinung, Pinochet habe damals das Land vor dem Abgrund gerettet und wirtschaftlich konsolidiert. „Wenn er noch leben würde, würde er mich wählen“, so hat es Kast einmal über den früheren Diktator gesagt. Auch die anderen Kandidaten des rechten Lagers haben sich nie entschieden von ihm distanziert. Der deutschstämmige Rechtsaußen Johannes Kaiser, ebenfalls ein Bewerber der ersten Runde der Präsidentschaftswahl, rechtfertigte sogar Erschießungen von Oppositionellen.

Die Linke tritt deutlich gemäßigter auf, auch in ihrem Lager aber gibt es Tendenzen, die auf eine Polarisierung hindeuten. In den Vorwahlen um die Kandidatur hatte sich Jeanette Jara, die der kommunistischen Partei angehört, überraschend und deutlich gegen Innenministerin Carolina Tohá durchgesetzt. Tohá ist eine Mitte-Links-Politikerin und steht für das Erbe der sogenannten Concertación, der Zeit von 1990 bis 2010, als in Chile Koalitionen linker und zentristischer Parteien regierten.