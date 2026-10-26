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Wahl in BrasilienTrump bekommt seinen Hauptpreis nicht

Lesezeit: 3 Min.

Dieser Bolsonaro-Anhänger sieht Brasilien und die USA als natürliche Verbündete. Lula dagegen warnte vor einem Verlust der Souveränität.
Dieser Bolsonaro-Anhänger sieht Brasilien und die USA als natürliche Verbündete. Lula dagegen warnte vor einem Verlust der Souveränität.
Foto: Marco Bello/REUTERS

Brasilien wäre das letzte Puzzlestück gewesen, um die US-Dominanz in Lateinamerika wiederherzustellen. Doch es kommt anders. Denn Überraschungssieger Lula hat im Wahlkampf Trump als Feindbild für sich genutzt.

Von Benedikt Peters

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Die Wahlparty in einem Hotel in São Paulo nutzte der Überraschungssieger nicht nur, um sich von seinen Leuten feiern zu lassen. Mit heiserer Stimme – dies mag sowohl dem anstrengenden Wahlkampf wie auch seinem hohen Alter geschuldet sein – schickte Luis Inácio Lula da Silva einen Gruß in die Vereinigten Staaten. Das Wahlergebnis, sagte der neue und alte Präsident Brasiliens, sei „der Beweis, dass dieses Land nicht akzeptiert, der Hinterhof von irgendjemandem zu sein“. Seine Anhänger pfiffen, klatschten, johlten – und sie lieferten damit auch einen Teil der Erklärung, warum der bald 81 Jahre alte Lula die brasilianische Präsidentschaftswahl doch noch gewinnen konnte.

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Ein Gericht hatte am Wahltag selbst auf Antrag des 80-jährigen Lula entschieden, dass die Lokale länger geöffnet haben. Die große Frage ist nun, welches Nachspiel das hat. Bolsonaro fordert eine Annullierung.

SZ PlusVon Benedikt Peters

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