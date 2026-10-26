Brasilien wäre das letzte Puzzlestück gewesen, um die US-Dominanz in Lateinamerika wiederherzustellen. Doch es kommt anders. Denn Überraschungssieger Lula hat im Wahlkampf Trump als Feindbild für sich genutzt.

Die Wahlparty in einem Hotel in São Paulo nutzte der Überraschungssieger nicht nur, um sich von seinen Leuten feiern zu lassen. Mit heiserer Stimme – dies mag sowohl dem anstrengenden Wahlkampf wie auch seinem hohen Alter geschuldet sein – schickte Luis Inácio Lula da Silva einen Gruß in die Vereinigten Staaten. Das Wahlergebnis, sagte der neue und alte Präsident Brasiliens, sei „der Beweis, dass dieses Land nicht akzeptiert, der Hinterhof von irgendjemandem zu sein“. Seine Anhänger pfiffen, klatschten, johlten – und sie lieferten damit auch einen Teil der Erklärung, warum der bald 81 Jahre alte Lula die brasilianische Präsidentschaftswahl doch noch gewinnen konnte.