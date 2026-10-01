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PräsidentschaftswahlBrasilien ist das letzte Puzzlestück für Trump

Lesezeit: 4 Min.

Der Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro, hier bei einer Wahlkampfveranstaltung, will Brasilien eng an die USA binden.
Der Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro, hier bei einer Wahlkampfveranstaltung, will Brasilien eng an die USA binden.
Bruna Prado/AP/dpa

Mit Brutalität und wirtschaftlichem Druck hat sich der US-Präsident weite Teile Lateinamerikas gefügig gemacht. Nun hofft er auf einen Sieg des ultrarechten Flávio Bolsonaro.

Von Benedikt Peters

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Wenn die Brasilianerinnen und Brasilianer am kommenden Sonntag einen neuen Präsidenten wählen, warten nicht nur viele der mehr als 200 Millionen Menschen im größten Land Südamerikas gespannt auf die Ergebnisse. Ein paar Tausend Kilometer weiter nördlich wird auch Donald Trump ganz genau auf diese Wahl schauen. Aus Sicht des US-Präsidenten ist die große Frage, ob sich eines der letzten verbliebenen Puzzlestücke in seine Lateinamerika-Strategie einfügt – oder ob es sich weiterhin nicht einfügen lassen will.

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Flávio, Sohn des inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, hat gute Chancen, der nächste Staatschef Brasiliens zu werden. Nach den Wahlen am Sonntag könnte er seinen Vater begnadigen.

SZ PlusVon Jan Heidtmann

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