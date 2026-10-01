Wenn die Brasilianerinnen und Brasilianer am kommenden Sonntag einen neuen Präsidenten wählen, warten nicht nur viele der mehr als 200 Millionen Menschen im größten Land Südamerikas gespannt auf die Ergebnisse. Ein paar Tausend Kilometer weiter nördlich wird auch Donald Trump ganz genau auf diese Wahl schauen. Aus Sicht des US-Präsidenten ist die große Frage, ob sich eines der letzten verbliebenen Puzzlestücke in seine Lateinamerika-Strategie einfügt – oder ob es sich weiterhin nicht einfügen lassen will.