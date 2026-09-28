Flávio, Sohn des inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, hat gute Chancen, der nächste Staatschef Brasiliens zu werden. Nach den Wahlen am Sonntag könnte er seinen Vater begnadigen.

Flávio Bolsonaro tritt bei Wahlkampfveranstaltungen wie hier im zentralbrasilianischen Goiania gerne mit dem Porträt seines Vaters auf.

Die Bühne für Flávio Bolsonaro ist bereitet. Ganz praktisch, weil die Besucher auf dem Rodeo-Festival mit einer Reihe von Sertanejo-Klassikern, dem brasilianischen Country, in Stimmung gebracht worden sind. Und weil die Kleinstadt Jaguariúna nördlich von São Paulo erzkonservatives Herzland ist. Rinderzüchter und Landwirte zählen von jeher zu den wichtigsten Unterstützern der Rechten.