Zum Hauptinhalt springen

Wahl zum AbgeordnetenhausSie glaubt daran, dass sich in Berlin was ändern lässt

Lesezeit: 2 Min.

Anna Auerbach ist überzeugt, dass ihre Partei Volt bei der Wahl in Berlin die Fünf-Prozent-Hürde nehmen kann.
Anna Auerbach ist überzeugt, dass ihre Partei Volt bei der Wahl in Berlin die Fünf-Prozent-Hürde nehmen kann.
T. Seeliger/snapshot-photography/Imago

Die Juristin Anna Auerbach ist Volt-Spitzenkandidatin und rechnet sich Chancen aus. Und sie will sich mit der „Dysfunktionalität“ der Hauptstadt nicht abfinden. Was zu ändern wäre? Da hat sie ein paar Ideen.

Von Constanze von Bullion

SZ bei Google bevorzugen

Das politische Geschäft? Zu träge, sagt sie. Die Parteien? Festgefahren, sie winkt ab. Und dann diese ideologischen Grabenkämpfe, die jede Lösung ausbremsten. „Ich würde einfach jetzt gerne ins Doing kommen“, ins Machen, sagt Anna Auerbach. Sie ist Spitzenkandidatin der Partei Volt Berlin, und nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus am Sonntag würde die Juristin gerne in Koalitionsverhandlungen eintreten. In einer idealen Welt.

Zur SZ-Startseite

CDU
:Die Union bereitet sich auf das Schlimmste vor

Unter dem Eindruck alarmierender Umfragen verspricht Kanzler Merz kurz vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin Entlastungen bei den Spritpreisen.  Und sagt die für kommende Woche geplante USA-Reise ab.

SZ PlusVon Daniel Brössler und Henrike Roßbach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite