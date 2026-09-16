Die Juristin Anna Auerbach ist Volt-Spitzenkandidatin und rechnet sich Chancen aus. Und sie will sich mit der „Dysfunktionalität“ der Hauptstadt nicht abfinden. Was zu ändern wäre? Da hat sie ein paar Ideen.

Das politische Geschäft? Zu träge, sagt sie. Die Parteien? Festgefahren, sie winkt ab. Und dann diese ideologischen Grabenkämpfe, die jede Lösung ausbremsten. „Ich würde einfach jetzt gerne ins Doing kommen“, ins Machen, sagt Anna Auerbach. Sie ist Spitzenkandidatin der Partei Volt Berlin, und nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus am Sonntag würde die Juristin gerne in Koalitionsverhandlungen eintreten. In einer idealen Welt.