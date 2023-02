Die CDU gewinnt, aber Sozialdemokraten und Grüne als mögliche Partner zeigen wenig Interesse an einer Koalition mit ihr. Der Wahlleiter erwägt, die Stimmen neu auszählen zu lassen. Die Pressekonferenz mit FDP-Chef Lindner in Kürze im Livestream.

Von Kassian Stroh

Nach der Wahl in Berlin deutet viel darauf hin, dass SPD, Grüne und Linke ihre Koalition fortsetzen wollen. Am Ende gehe es darum, "wer kann eine stabile politische Mehrheit im Abgeordnetenhaus wirklich organisieren und wo gibt es die besten, größten inhaltlichen Schnittmengen für einen Weg, den wir begonnen haben", sagte Franziska Giffey, die amtierende Regierende Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin der SPD, am Morgen im RBB-Inforadio. "Wenn die SPD in der Lage ist, eine starke Regierung anzuführen, dann ist das natürlich für uns ein Punkt, den wir nicht einfach zur Seite schieben können."

Auch die Grünen machen deutlich, dass für sie eine Zusammenarbeit mit der CDU allenfalls dann in Frage käme, wenn diese große Zugeständnisse mache. "Es gibt bei den Grünen kein Bündnis ohne Mobilitäts- und Wärmewende, ohne Berlin wirklich klimaneutral umzubauen und ohne echten Mieterschutz", sagte Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Sie favorisiere eine Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition auf Basis des bisherigen Vertrags. An der Linken werde dies nicht scheitern, sagte Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer. SPD-Bundeschef Lars Klingbeil warb ebenfalls für diese Koalition - und zwar unter Giffeys Führung: "Sie ist die Richtige", sagte er.

Damit bliebe die CDU im neuen Senat außen vor. Sie war bei der Wahl am Sonntag jedoch die mit Abstand stärkste Kraft geworden - und holte mit 28,2 Prozent der Stimmen etwa zehn Prozentpunkte mehr als bei der Wahl im September 2021. SPD und Grüne kamen jeweils auf 18,4 Prozent, die SPD liegt mit 105 Stimmen mehr hauchdünn vor den Grünen. Die FDP scheiterte mit 4,6 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde und wird im Abgeordnetenhaus nicht mehr vertreten sein. Auf die Linke entfielen 12,2 Prozent, auf die AfD 9,1 Prozent.

Der Landeswahlleiter prüft eine Neuauszählung

Das vorläufige amtliche Endergebnis wurde tief in der Nacht vom Landeswahlleiter veröffentlicht. Angesichts des knappen Vorsprungs der SPD prüft er nun eine Neuauszählung. "Wir werden uns die Zahlen noch mal genau angucken und das mit unseren Juristen besprechen", sagte Stephan Bröchler der Deutschen Presse-Agentur. Das werde sich noch in dieser Woche entscheiden.

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner wertete das Ergebnis am Sonntagabend als "klaren Regierungsauftrag" für seine Partei. "Die Berlinerinnen und Berliner haben den Wechsel gewählt." SPD und Grüne wolle er jeweils zu Sondierungsgesprächen einladen, sagte Wegner - mit beiden könnte er eine Koalition bilden. Er hoffe, dass man nun "sehr schnell" Gespräche führen könne. Giffey entgegnete, selbstverständlich werde die SPD mit der CDU reden. Es sei aber kein Automatismus, dass die stärkste Fraktion auch den Regierungschef stelle.

SPD-Landesvize fordert Neuanfang in seiner Partei

Allerdings rumort es nun in der Berliner SPD. Der stellvertretende Landesvorsitzende Kian Niroomand forderte eine ehrliche Aufarbeitung. "Das Ergebnis ist für uns eine Zäsur", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Es kann nicht so weitergehen." Die SPD müsse ihre Wahlniederlage "mit Demut annehmen" und hinterfragen, wie sie sich für die Zukunft aufstellen wolle - was als Kritik an Giffey verstanden werden kann. Niroomand plädierte dafür, darüber in Ruhe zu diskutieren und sich nicht vorschnell auf Bündnisse festzulegen.

In der rot-grün-roten Koalition hatte es im vergangenen Jahr immer wieder geknirscht. Daraus wollen SPD und Grüne offenkundig Konsequenzen ziehen. "Egal, in welcher Konstellation wir agieren: Es braucht Veränderungen in der Stadt und in der Zusammenarbeit in der Regierung - da ist schon einiges aufzuarbeiten", sagte Giffey. Angesichts des denkbar knappen Wahlergebnisses erwarte sie einen "wirklich partnerschaftlichen" Umgang, betonte Jarasch. Ihre Partei, die Grünen, verloren am Sonntag deutlich weniger Stimmen als die Sozialdemokraten.

Die Wiederholungswahl hatte der Verfassungsgerichtshof angeordnet, da es bei der Wahl 2021 zu massiven Unregelmäßigkeiten gekommen war. Seit damals regiert in der Bundeshauptstadt ein Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei unter der Führung der Regierenden Bürgermeisterin Giffey.